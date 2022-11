Σήμερα ο προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής Θεσμών για τις παρακολουθήσεις Oι κοινοβουλευτικές ομάδες ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ έχουν καταθέσει ξεχωριστά αιτήματα τα οποία όμως συγκλίνουν στα πρόσωπα που επιθυμούν να κληθούν στην επιτροπή Θεσμών προκειμένου να φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης Τις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των παρακολουθήσεων αναμένεται να προγραμματίσουν τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής στην σημερινή τους συνεδρίαση. Ήδη οι κοινοβουλευτικές ομάδες ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ έχουν καταθέσει ξεχωριστά αιτήματα τα οποία όμως συγκλίνουν σ τα πρόσωπα που επιθυμούν να κληθούν στην επιτροπή Θεσμών προκειμένου να φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά να κληθούν οι κ.κ. Φέλιξ Μπίτζιος και Γιάννης Λαβράνος, αφανείς ιδιοκτήτες – όπως τους αποκαλεί – των εταιρειών KRIKEL και INTELLEXA ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αίτημα θα συμπληρωθεί με την προσθήκη του πρώην γγ της κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη και του ισραηλινού επιχειρηματία της Intellexa Ταλ Ντίλιαν. Το ΠΑΣΟΚ ζητά την κλήση των «ιδιοκτητών και εκπροσώπων των εταιρειών που φέρονται να εμπορεύονται κακόβουλα λογισμικά όπως το Predator, καθώς και του μέχρι πρότινος Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη». Εφόσον διαπιστωθεί ότι το αίτημα για εξέταση των συγκεκριμένων προσώπων υποστηρίζεται από τα 2/5 των μελών της επιτροπής τότε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας θα τους καλέσει για εξέταση ορίζοντας νέα συνεδρίαση, πιθανότατα την εβδομάδα 21 – 25 Νοεμβρίου. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία αποσύρεται από τη ΧερσώναΕνδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: «Μαθήματα» εκλογικής στρατηγικής από την ομογένεια – «Σάρωσαν» οι Ελληνοαμερικανοί «Ναι» στις 4 κορβέτες από το Πολεμικό Ναυτικό, στα 2 δισ. ευρώ το κόστος BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )