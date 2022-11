Σακελλαροπούλου: Το Pharos Summit αποτελεί ισχυρό συμβολισμό για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας «Αυτή η διατλαντική γέφυρα αποτελεί μείζονα εκπαιδευτική πρόκληση για τα ελληνικά πανεπιστήμια και βελτιώνει κατά πολύ τη διεθνή τους εικόνα» σημείωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρέθεσε απόψε δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν των εκπροσώπων τριάντα αμερικανικών Πανεπιστημίων, με την ευκαιρία της επίσκεψής τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Συνόδου «Φάρος 2022: Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης», παρουσία της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, καθώς και πρυτάνεων ελληνικών Πανεπιστημίων. Κατά τον χαιρετισμό της, η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε ότι «Το Pharos Summit αποτελεί έναν ισχυρό συμβολισμό για τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας» και σημείωσε ότι «τα δύο έθνη μας συνδέονται με στενούς πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς. Τα θεμέλια της αμερικανικής δημοκρατίας ανατρέχουν στην αθηναϊκή δημοκρατία, η οποία ήταν πηγή έμπνευσης για το όραμα που ενσαρκώνεται στα Federalist Papers. Την ίδια στιγμή, οι ελληνικές κοινότητες στις ΗΠΑ είναι μεταξύ των πιο σημαντικών της ελληνικής διασποράς ανά τον κόσμο». Υπογράμμισε, επίσης, ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη από ποτέ αμερικανική αντιπροσωπεία του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης σε μία συγκεκριμένη χώρα και πρόσθεσε ότι «οι Έλληνες προσδίδουν ιδιαίτερη αξία στην εκπαίδευση, μη εξαιρουμένων των πανεπιστημίων, τα οποία παραδοσιακά θεωρούνται ως ένας κρίσιμος παράγοντας κοινωνικής κινητικότητας και ανάπτυξης» και παρατήρησε ότι «εξερευνώντας τα, θα αντιληφθείτε την υψηλή ποιότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού, το ταλέντο και την έμπνευση της νέας γενιάς φοιτητών». Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε ότι «αυτή η διατλαντική γέφυρα αποτελεί μείζονα εκπαιδευτική πρόκληση για τα ελληνικά πανεπιστήμια και βελτιώνει κατά πολύ τη διεθνή τους εικόνα. Η διάδραση μεταξύ Αμερικανών και Ελλήνων καθηγητών, φοιτητών και ερευνητών αποσκοπεί στη διεύρυνση και εμβάθυνση του επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, προκειμένου να συμβάλει στην ακαδημαϊκή καινοτομία και σε αντίστοιχα επιτεύγματα, καθώς και στην αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών και του προσωπικού και στην εισαγωγή νέων προγραμμάτων και πτυχίων». Υποστήριξε ακόμη ότι «οι συνεργασίες στους τομείς που παραδοσιακά σχετίζονται με την Ελλάδα, όπως οι κλασικές σπουδές και η αρχαιολογία, είναι εξαιρετικά σπουδαίες» και συμπλήρωσε «χαίρομαι που βλέπω ότι αυτοί δεν είναι οι μόνοι τομείς που ακμάζουν, καθώς κοινά προγράμματα και έρευνα πραγματοποιούνται επίσης στις μεταναστευτικές σπουδές, την κλιματική αλλαγή, τη μηχανική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά και αλλού». Αναφερόμενη στο τέλος του ταξιδιού τους στην Ελλάδα, εξέφρασε την ελπίδα ότι τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια, θα συνεχίσουν να τιμούν και να μεριμνούν για τους σπόρους που φύτεψαν με αυτή την επίσκεψη και παράλληλα θα καλλιεργούν τις σχέσεις τους με τους Έλληνες συναδέλφους τους, οικειοποιούμενοι τα αποτελέσματα αυτής της αξιοσημείωτης συνεργασίας. Καταλήγοντας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι για να γίνει η Ελλάδα ένας εκπαιδευτικός κόμβος, ελκυστικός για τους καθηγητές ανά τον κόσμο, χρειάζονται κυρίως στρατηγικές συνέργειες με κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου και σημείωσε: «Νέες και ρηξικέλευθες εκπαιδευτικές προοπτικές και ευκαιρίες αναδεικνύονται διαμέσου της μοναδικής αξίας των διεθνικών συνεργασιών και των διαπροσωπικών δεσμών». Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι σημαίνει η υποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Φωτεινή Πετρογιάννη: Κόντρα άνευ προηγουμένου στο Twitter Η «πιο όμορφη αστυνομικός στον κόσμο» υπηρετεί στην πιο επικίνδυνη πόλη BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

