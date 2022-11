ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης εκλιπαρεί για πρόταση μομφής Πώς σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Την ώρα που η κοινωνία βουλιάζει στην ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης βουλιάζει στα ψέματά του για να καλύψει τον παρακρατικό μηχανισμό υποκλοπών που ο ίδιος έστησε», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ANT1. «Όλη η συνέντευξη που έδωσε, άρον άρον μετά τις αποκαλύψεις για παρακολούθηση των υπουργών του και επιχειρηματιών με το Predator, ήταν ένα παραλήρημα ενοχής, πανικού και ύβρεων», επισημαίνει ακόμη η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Είναι ενδεικτικό του αδιεξόδου του αλλά και αξιοθρήνητο το γεγονός, ότι σχεδόν εκλιπαρεί για πρόταση μομφής, για να εκβιάσει τους υπουργούς που παρακολουθούσε να τον στηρίξουν, μήπως μπορέσει και διασωθεί. Αν ψάχνει σωσίβιο, δεν θα το βρει στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Εάν φοβάται ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη βουλευτών και υπουργών του, δεν έχει παρά να ζητήσει από μόνος του ψήφο εμπιστοσύνης», επισημαίνει η Κουμουνδούρου. «Μέχρι τότε οφείλει να κατανοήσει ότι είναι Πρωθυπουργός κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και όχι ελέω Θεού μονάρχης και οφείλει να απαντά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τον περιμένουμε να έρθει την Παρασκευή για να απαντήσει στον κ. Τσίπρα, εάν οι 33 της λίστας που φέρονται ως στόχοι του κακόβουλου λογισμικού predator ή κάποιοι εξ’ αυτών, ήταν και σε επίσημη επισύνδεση της ΕΥΠ», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Νίκαια: «Με χτύπησε αλύπητα στο κεφάλι» – H μαρτυρία της 20χρονης που πάλεψε με τον επίδοξο βιαστή της στη Νίκαια Επιταχύνεται η προμήθεια για τις 3+1 κορβέτες – Σήμερα η καθέλκυση της πρώτης Belh@rra στη Γαλλία Ο αρχηγός της Wagner παραδέχθηκε παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές BEST OF NETWORK 10.11.2022, 11:30 09.11.2022, 14:39 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 08:47 10.11.2022, 08:48 07.11.2022, 13:30

