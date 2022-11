Τούρκος αναλυτής: Αρχικά θα καταστρέψουμε τα αεροδρόμια της Ελλάδας «Μακάρι να μη συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά αν συμβεί, να μην εμπιστεύονται κανέναν, κανείς δεν θα μπορέσει να σώσει την Ελλάδα από τα χέρια της Τουρκίας», υποστήριξε στο CNN Turk ο αναλυτής και καθηγητής Στρατηγικών Ερευνών Εράι Γκιουτσλουέρ Παναγιώτης Σαββίδης 10.11.2022, 09:48 Τον περασμένο Ιούνιο είχε ζητήσει: «απομόνωση των ελληνικών νησιών» μέσω αποκλεισμού τους από τουρκικές δυνάμεις, ως αντίδραση στην στρατικοποίησή τους από την Ελλάδα. Τώρα υποστηρίζει προκλητικά πως στην περίπτωση πολέμου με την χώρα μας η Τουρκία -«σε πρώτο στάδιο» όπως λέει- θα καταστρέψει τα ελληνικά αεροδρόμια. Ο λόγος για τον o καθηγητή του τμήματος Στρατηγικών Ερευνών του πανεπιστημίου Αλτινμπάς, Εράι Γκιουτσλουέρ, ο οποίος μιλώντας σε εκπομπή του CNN Turk -και όχι σε κάποιο περιθωριακό κανάλι- αναφέρθηκε στο σενάριο πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, που πρωταρχικό στόχο θα έχει να καταστρέψει αεροδρόμια ώστε να μην μπορούν να απογειωθούν και προσγειωθούν ελληνικά μαχητικά. «Στην σύγκρουση η Τουρκία σε πολύ σύντομο διάστημα, -να το πούμε και αυτό- μέσα σε μια-δυο μέρες, με τα πυρά και τους ελιγμούς της επιχείρησης θα έχουμε διασφαλίσει την ανωτερότητα μας στην κατάσταση. Δηλαδή η πρωτοβουλία πολύ σύντομα θα περάσει στα χέρια μας» υποστήριξε ο Γκιουτσλουέρ, συνεχίζοντας: «Και η απάντηση στο πώς μπορεί να γίνει αυτό είναι κλασική. Βλέποντας δηλαδή τις πολεμικές και αμυντικές δυνατότητες μας, σε πρώτο στάδιο, τα αεροδρόμια της Ελλάδας θα αχρηστευτούν». Ο Τούρκος αναλυτής εξηγεί στη συνέχεια πως η «αχρήστευση» των ελληνικών αεροδρομίων, θα οδηγήσει «στην παράδοση, εξουδετέρωση, ή κατάρριψη» των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών. «Όταν λοιπόν εξουδετερωθούν εκείνες οι αεροπορικές βάσεις και δεν μπορούν να απογειωθούν τα αεροσκάφη, ε τι θα κάνουν; Δεν θα μπορούν να απογειώσουν τα αεροσκάφη τους, ενώ και αυτά που πετάνε τι θα γίνουν; Ή θα παραδοθούν ή θα εξουδετερωθούν, θα καταρριφθούν. Δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Ελλάδα θα βρεθεί σε αυτή την παράδοξη κατάσταση» Έχοντας στην οθόνη έναν χάρτη της Ελλάδας, που τα νησιά του Αιγαίου παρουσιάζονται με τουρκικές ονομασίας, ο Γκιουτσλουέρ καταλήγει με προειδοποίηση πως: «ουδείς δεν θα μπορέσει να σώσει την Ελλάδα από τα χέρια της Τουρκίας», εκφράζοντας παράλληλα υποκριτικά την ευχή να μην υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες. «Μακάρι να μη συμβεί κάτι τέτοιο αλλά αν συμβεί, να μην εμπιστεύονται κανέναν, κανείς δεν θα μπορέσει να σώσει την Ελλάδα από τα χέρια της Τουρκίας», δήλωσε στον ίδιο προκλητικό τόνο. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι σημαίνει η υποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Φωτεινή Πετρογιάννη: Κόντρα άνευ προηγουμένου στο Twitter Η «πιο όμορφη αστυνομικός στον κόσμο» υπηρετεί στην πιο επικίνδυνη πόλη Παναγιώτης Σαββίδης 10.11.2022, 09:48 BEST OF NETWORK 09.11.2022, 18:17 10.11.2022, 07:18 09.11.2022, 10:36 10.11.2022, 08:47 10.11.2022, 08:48 08.11.2022, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )