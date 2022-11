Το σχόλιο του Γεωργιάδη για τις παρακολουθήσεις με ένα σκίτσο «Ο κόσμος δια του χιούμορ κατάλαβε πόσο γελοία ήταν αυτή η δήθεν αποκάλυψη…», σχολιάζει ο υπουργός Ανάπτυξης Με ένα σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα «Καθημερινή», σχολιάζει το θέμα των παρακολουθήσεων με ανάρτησή του στο Twitter, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. Στο σκίτσο είναι στο κρεβάτι ένα ζευγάρι, με τη σύζυγο να λέει στον άντρα της με αυστηρότητα, «το καλό που σου θέλω, άχρηστε να είσαι στην επόμενη λίστα». Ο υπουργός, αφού καλημερίζει τους διαδικτυακούς του φίλους, σχολιάζει «ο κόσμος δια του χιούμορ κατάλαβε πόσο γελοία ήταν αυτή η δήθεν αποκάλυψη…». «Δεν είχε άλλη δουλειά ο Μητσοτάκης από το να παρακολουθεί την Ευγενία (σ.σ. την σύζυγό του Μανωλίδου) ή την Πόπη (σ.σ. Καλαϊτζή, σύζυγο Χατζηδάκη). Αυτά είναι γελοιότητες» είπε την Κυριακή ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Ντοκουμέντο όπου ανέφερε ότι τα κινητά τους βρίσκονταν υπό παρακολούθηση. Ειδήσεις σήμερα: Ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου του 51χρονου με το αλυσοπρίονο – Το υπό εξέταση σενάριο Απολύσεις, αλλαγές και πολιτικές παρεμβάσεις: Το νέο Twitter υπό τον Έλον Μασκ Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Το καλό και το κακό σενάριο για Αθήνα και οι νέες βλέψεις της Άγκυρας BEST OF NETWORK 10.11.2022, 14:34 09.11.2022, 14:39 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

