Τσίπρας για παρακολουθήσεις: Μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να δώσει απαντήσεις

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR. Ο κ. Τσίπρας εκτίμησε πως «ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται από τη Βουλή» και συνέχισε, λέγοντας πως «έχετε δει εσείς κανέναν αθώο να κρύβεται; Οι ένοχοι κρύβονται. Οι αθώοι βγαίνουν στο φως και δίνουν απαντήσεις». Σε υψηλούς τόνους, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εγκάλεσε τον Πρωθυπουργό ότι «τέσσερις μήνες τώρα επικαλείται το απόρρητο» προκειμένου να μην διαλευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση και περιέγραψε πως οι επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις, όταν επαναλαμβάνονται συνεχώς καταλήγουν να είναι ενδείξεις ενοχής, με αφορμή λίστες ονομάτων που δημοσιεύτηκαν το τελευταίο διάστημα και φέρουν μια σειρά προσώπων του δημόσιου βίου να έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας υπενθύμισε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης παρακολουθείτο και από την ΕΥΠ και από το πρέταντορ το παράνομο λογισμικό», για να υπογραμμίσει πως «δεν μπορεί η πολιτική ζωή του τόπου να βυθίζεται σε ένα ζόφο». Ταυτόχρονα, «εγώ δεν είμαι ντεντέκτιβ, είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θέτω ερωτήματα» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ψέγοντας τον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι δεν προσέρχεται στην αυριανή διαδικασία στη Βουλή, προκειμένου να παραχωρήσει απαντήσεις στα ερωτηματικά που θέτει η αξιωματική αντιπολίτευση. «Εμείς οφείλουμε στην κοινοβουλευτική Δημοκρατία να θέτουμε ερωτήματα, δεν είναι αστείο θέμα αυτό. Διακυβεύεται η κοινοβουλευτική Δημοκρατία» σημείωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ ερωτηθείς για το εάν ήταν ενήμερος για τυχόν χρήση του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης PEGASUS επί των ημερών του, «όχι δεν έτυχε να ενημερωθώ, αλλά δεν αποκλείω την πιθανότητα να υπήρχε», ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-co8u9t8afg55) Στον αντίποδα, αν ο κ. Μητσοτάκης γνώρισε, τότε θα πρόκειται για έναν Πρωθυπουργό ανασφαλή, αδίστακτο και επικίνδυνο, σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διερωτάται δημόσια εάν «υπάρχει υπουργός του κ. Μητσοτάκη που ήταν επισυνδεδεμένος επισήμως από την ΕΥΠ». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσίπρας απαρίθμησε τρεις πηγές πληροφοριών για το θέμα, δηλαδή την ΕΥΠ, τους παρόχους τηλεπικοινωνιών και την Εισαγγελέα της ΕΥΠ, κ. Βλάχου, για την οποία σχολίασε πως η στάση της στη υπόθεση θύμισε «εποχές της δεκαετίας του 1960». «Εδώ έχουμε έναν ελέφαντα στο δωμάτιο» παρατήρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και «αυτός είναι ένας λόγος να πούμε time out», όπως σημείωσε, υποστηρίζοντας πως «τη δυνατότητα να δοθούν απαντήσεις την έχει μόνο ο Πρωθυπουργός». Απαντώντας στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη περί καλλιέργειας κλίματος τοξικότητας, «δεν μπορεί να έχει το θράσος ο Πρωθυπουργός που κατηγορείται για πρώτη φορά στην μεταπολίτευση για τέτοια συνταγματική εκτροπή να μιλά για λάσπη και τοξικότητα. Τοξικός είναι αυτός που έχει διχάσει» δήλωσε ο κ. Τσίπρας, ζητώντας «φως και όχι σκοτάδι». Κληθείς, ακόμη, να σχολιάσει τα επίπεδα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «επικοινωνιακές κινήσεις που μπορούν να γυρίσουν και μπούμερανκ», καθώς τα περισσότερα προϊόντα αφορούν ιδιωτικές ετικέτες ή προϊόντα προσφορών, όπως είπε. Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε ως «πολιτική επιλογή την αφαίμαξη από την μεσαία τάξη και τους αδύναμους», αντιπροτείνοντας μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, σε συνδυασμό με σοβαρούς ελέγχους. Αντίθετα, «η μεσαία τάξη γίνεται φτωχή, και οι φτωχοί γίνονται απελπισμένοι» εξήγησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εγκαλώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι «δεν υπάρχει καμία ουσιαστική φορολόγηση» στα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας. Αποτιμώντας την κατάσταση στο συγκεκριμένο πεδίο, ο κ. Τσίπρας επισήμανε ως συνολικό πρόβλημα «τη φοβερή αναδιανομή πλούτου», συμπεραίνοντας ταυτόχρονα πως «οι άριστοι τα έχουν θαλασσώσει» και εξ’ αυτού του λόγου «σήμερα η χώρα δεν έχει καμία ελπίδα να προσδοκά επενδυτική βαθμίδα». Επιπλέον, ιεράρχησε ως μείζον το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και με φόντο την υπόθεση Πάτση, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έκανε λόγο για την «κορυφή του παγόβουνου», συμπληρώνοντας πως «είναι ένα τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξης», αλλά «το μεγάλο πρόβλημα τούτη την ώρα είναι το ότι υπάρχουν εκατοντάδες Πάτσηδες στην αγορά που κυνηγούν νοικοκύρηδες». Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση επέλεξε ως λύση τη μη δυνατότητα ρύθμισης των δανείων από τους δανειολήπτες, υποστηρίζοντας ότι «ήταν άθλιες μέθοδοι, για να υλοποιηθούν άθλιες πολιτικές». Τέλος, ερωτηθείς για το μετεκλογικό τοπίο, «εγώ έχω καταθέσει δημόσια την εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ» υπενθύμισε ο κ. Τσίπρας, καλώντας τις προοδευτικές δυνάμεις να συγκροτήσουν μια κυβέρνηση με ευρεία λαϊκή νομιμοποίηση, με στόχο «να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή». Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι σημαίνει η υποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Φωτεινή Πετρογιάννη: Κόντρα άνευ προηγουμένου στο Twitter Η «πιο όμορφη αστυνομικός στον κόσμο» υπηρετεί στην πιο επικίνδυνη πόλη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )