Τσίπρας: Η λεηλασία του δημοσίου από την κυβέρνηση της ΝΔ θα σταματήσει Στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στου Ρέντη βρέθηκε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και συνομίλησε «με εργαζόμενους που ετοιμάζονται για την αυριανή μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση» όπως είπε Μετά την επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο των Οδικών Συγκοινωνιών και τις συζητήσεις που είχε με τους εργαζόμενους, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου: «Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ εδώ στου Ρέντη και να συνομιλήσω με εργαζόμενους που ετοιμάζονται για την αυριανή μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, για να δώσουν το παρών. Αύριο, 9 του Νοέμβρη η ελληνική κοινωνία δείχνει ότι έχει σφυγμό και αντιστέκεται απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στην εξαθλίωση, την αισχροκέρδεια, στη μείωση του εισοδήματος, με αίτημα έναν μισθό αξιοπρέπειας. Δηλαδή αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των αντεργατικών νόμων Μητσοτάκη – Χατζηδάκη. Ταυτόχρονα όμως είχα την ευκαιρία εδώ να κουβεντιάσω για την ανάγκη ενός συστήματος ισχυρών δημόσιων συγκοινωνιών. Ισχυρών δημόσιων συγκοινωνιών στην υπηρεσία του πολίτη, που σημαίνει και στήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής και στήριξη των εργαζομένων. Ο διαγωνισμός που αφήσαμε προίκα στην κυβέρνηση της ΝΔ ήταν 750 λεωφορεία και τον κατήργησε. Τρία χρόνια τώρα δεν έχει μπει ούτε ρόδα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Είναι αναγκαίο λοιπόν να στηριχθούν οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες με σύγχρονα λεωφορεία, για να έχει ο πολίτης αξιόπιστες συγκοινωνίες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει και στήριξη των εργασιακών σχέσεων στήριξη των εργαζομένων. Είναι δέσμευση μας να στηρίξουμε το δημόσιο χώρο, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει έρθει με μία πολιτική απαξίωσης του δημόσιου χώρου και λεηλασίας του δημόσιου πλούτου με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Η λεηλασία θα τελειώσει. Ο δημόσιος χώρος θα στηριχθεί, γιατί η ελληνική κοινωνία χρειάζεται στήριξη. Και αύριο είναι μία μέρα κρίσιμη για να δώσουμε το μήνυμα ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος». Ειδήσεις σήμερα: Ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου του 51χρονου με το αλυσοπρίονο – Το υπό εξέταση σενάριο Απολύσεις, αλλαγές και πολιτικές παρεμβάσεις: Το νέο Twitter υπό τον Έλον Μασκ Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Το καλό και το κακό σενάριο για Αθήνα και οι νέες βλέψεις της Άγκυρας BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

