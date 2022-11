Τσαβούσογλου για Τζιτζικώστα: Σε τεχνικό πρόβλημα οφείλεται η η μη είσοδός του στην Τουρκία Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών προχώρησε και σε απειλές κατά της Ελλάδας – «Εάν συνεχιστεί η απαγόρευση εισόδου σε ορισμένους αξιωματούχους μας, θα απαντήσουμε» Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που χρησιμοποίησε απειλές για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ο περιφερειάρχης Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας δεν πήγε στην Τουρκία. Μιλώντας στην επιτροπή προϋπολογισμού, ο κ. Τσαβούσογλου έκανε λόγο για «τεχνικό πρόβλημα» και δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει την Αθήνα: «Άσχετα με αυτό, εάν συνεχιστεί η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα σε ορισμένους αξιωματούχους μας, θα απαντήσουμε». «Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόθεση εδώ. Λόγω τεχνικού προβλήματος καθυστέρησε η είσοδος του Έλληνα πολίτη στη χώρα μας. Μετά την επίλυση αυτού του τεχνικού προβλήματος, ο Έλληνας πολίτης επετράπη να εισέλθει στη χώρα μας» είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «σκοπίμως εφαρμόζει απαγορεύσεις εισόδου Τούρκων αξιωματούχων. Έχουμε προειδοποιήσει τις ελληνικές αρχές για αυτό το θέμα. Εάν συνεχιστεί η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα σε ορισμένους αξιωματούχους μας, θα απαντήσουμε». «Οι επιστολές μας για τα νησιά τάραξαν την Ελλάδα» Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι προστατεύουν αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τ/Κ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Συνεχίσαμε τα διπλωματικά και νομικά μας βήματα σχετικά με τον εξοπλισμό των νησιών με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Δύο επιπλέον επιστολές που στάλθηκαν στον ΟΗΕ τον τελευταίο χρόνο έχουν διαταράξει την ισορροπία της Ελλάδας. Αποτρέψαμε εννέα απόπειρες παραβίασης της υφαλοκρηπίδας μας στην Ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία δύο χρόνια από το Ε/κ-Ελληνικό δίδυμο στο πεδίο και στο τραπέζι, τις οποίες και αναφέραμε στην ΟΗΕ». Για το Κυπριακό, ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι «βρισκόμαστε σε μία καμπή» και επανέλαβε ότι μαζί με τα κατεχόμενα, η Άγκυρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη λύση των δύο κρατών. «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε συγκεκριμένα βήματα, όπως η πρωτοβουλία στα Βαρώσια και οι τελευταίες προτάσεις της ΤΔΒΚ» πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον κ. Τσαβούσογλου, η αποτελεσματική ηγεσία της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή θα είναι μια νίκη για την Ευρώπη. «Η φράση “Η Τουρκία είναι Ευρώπη”, την οποία τονίσαμε στη Διάσκεψη των Πρεσβευτών τον Αύγουστο, συνοψίζει αυτόν τον προσανατολισμό. Η ΕΕ, που έχει παραδοθεί στις Ε/κ – Ελληνικές αξιώσεις, πρέπει τώρα να αποκτήσει στρατηγική προοπτική», είπε. Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε ο τραπεζίτης Έβελιν ντε Ρότσιλντ: Πώς «ένωσε» τη δυναστεία – Ο ρόλος του στην Rothschild & Co Κατερίνα Παπουτσάκη για τον χωρισμό από τον Παναγιώτη Πιλαφά: Δεν θα μπορούσε να είναι εύκολο Εκδόθηκε η NAVTEX για τις σεισμικές έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο Best of Network 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

