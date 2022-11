Τσιάρας: Έρχεται η νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση κακόβουλων λογισμικών Ο υπουργός τόνισε ότι η Δικαιοσύνη διερευνά το θέμα των παρακολουθήσεων και το διερευνά από την πρώτη στιγμή που ετέθη Πολύ σύντομα η κυβέρνηση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και θα καταθέσει σχέδιο νόμου που θα θωρακίσει την πολιτεία και θα απαγορεύει αυστηρά τη χρήση οποιουδήποτε παράνομου λογισμικού παρακολούθησης στην Ελλάδα, τόνισε στο ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας. Σημείωσε ότι θα υπάρξουν σαφή επίπεδα ελέγχου και προστασίας, ειδικά των πολιτικών προσώπων. Εκτίμησε ότι αυτό το σχέδιο νόμου πιθανότατα θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη που θα ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Ντοκουμέντο περί παρακολουθήσεων 33 πολιτικών και άλλων προσώπων, ο κ Τσιάρας σημείωσε ότι όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες η λογική λέει ότι πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία, δεν μπορεί κάποιος να καταγγέλλει ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα. Ο υπουργός τόνισε ότι η δικαιοσύνη διερευνά το θέμα και το διερευνά από την πρώτη στιγμή που ετέθη. Υπογράμμισε ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και δε λειτουργεί υπό την εποπτεία της κυβέρνησης. Αναφερόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση την κατηγόρησε ότι – με αφορμή το θέμα των παρακολουθήσεων – το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί συνθήκες τοξικότητας προσδοκώντας να κερδίσει μικροκομματικά οφέλη. Όπως όμως σημείωσε, η πρακτική αυτή έχει ήδη καταδικαστεί από τους πολίτες και θα ξανακαταδικαστεί. Με αφορμή τη δίκη για το Μάτι και την αναζήτηση της κατάλληλης αίθουσας ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί, ο κ Τσιάρας προανήγγειλε ότι τις προσεχείς μέρες θα υπογράψει διακήρυξη για το νέο Πρωτοδικείο και την νέα Εισαγγελία στην Αθήνα. Εξήγησε ότι το νέο κτήριο θα είναι πάνω από το Εφετείο, θα είναι περίπου 50 χιλιάδες τμ και θα προβλέπει τη δημιουργία μεγάλων αιθουσών. Εκτίμησε ότι το έργο αυτό δημιουργείται μέσω του ταμείου ανάκαμψης και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026. BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )