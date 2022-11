Υπουργείο Δικαιοσύνης: Έρχεται Ειδικό Ποινικό Μητρώο για παιδεραστές – παιδοβιαστές Στόχος η ακόμη μεγαλύτερη προστασία των ανηλίκων – Θα ισχύει και για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 5 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης Τη δημιουργία ειδικού Ποινικού Μητρώου για δράστες ιδιαιτέρως ειδεχθών εγκλημάτων, τα οποία στρέφονται σε βάρος ανηλίκων προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, που κατατέθηκε στη Βουλή. Στο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για ειδικό σκέλος Ποινικού Μητρώου για τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 299 (ανθρωποκτονία με πρόθεση), 306 (έκθεση σε κίνδυνο), 312 (σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου), 323Α (εμπορία ανθρώπων), 324 (αρπαγή ανηλίκων), στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019 (Α’ 95)] που αφορά εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και στον ν. 3500/2006 (Α’ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, όταν τα εγκλήματα αυτά στρέφονται σε βάρος ανηλίκου. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η περαιτέρω προστασία της ανηλικότητας, όταν προσβάλλονται τα έννομα αγαθά της γενετήσιας ελευθερίας, της προσωπικής ελευθερίας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας. Η πρόβλεψη ειδικού σκέλους στο ποινικό μητρώο για τα ανωτέρω αδικήματα δημιουργεί κατ’ ουσίαν μία βάση δεδομένων, η οποία παρέχει περαιτέρω εγγυήσεις προστασίας της ανηλικότητας, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που το αντικείμενό τους άπτεται της προστασίας, φροντίδας, περίθαλψης και εκπαίδευσης των ανηλίκων. Η διάταξη αυτή αποτελεί εναρμόνιση με το άρθρο 5 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (Σύμβαση Lanzarote) η οποία έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον ν. 3727/2008(ΦΕΚ 257/A’/18-12-2008). Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 Σε ό,τι αφορά το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884, με τις νέες διατάξεις διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από Ποινικά Μητρώα μεταξύ των αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών με αποτελεσματικό, ταχύ και ακριβή τρόπο. Επίσης, επιδιώκεται η ταυτοποίηση των καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση από τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες καταδίκες τους. Επιπλέον, εξυπηρετείται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ε.Ε. και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ειδικότερα, με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης λαμβάνονται – σύμφωνα με την Οδηγία- τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καταδίκες συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια, ή τις ιθαγένειες, του καταδικασθέντος προσώπου, στο μέτρο που τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες αυτές. Παράλληλα, με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου α) εισάγονται διαδικασίες απάντησης σε αιτήσεις πληροφοριών, β) εξασφαλίζεται ότι κάθε απόσπασμα ποινικού μητρώου που ζητείται από υπήκοο τρίτης χώρας συμπληρώνεται κατά περίπτωση - άλλα κράτη μέλη και γ) προβλέπονται οι απαραίτητες τεχνικές αλλαγές για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι σημαίνει η υποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Φωτεινή Πετρογιάννη: Κόντρα άνευ προηγουμένου στο Twitter Η «πιο όμορφη αστυνομικός στον κόσμο» υπηρετεί στην πιο επικίνδυνη πόλη BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

