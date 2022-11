Χαρδαλιάς από τον Έβρο: Τα σύνορά μας είναι απροσπέλαστα O υφυπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχηματισμούς, επιτηρητικά φυλάκια και παρατηρητήρια του του Δ’ Σώματος Στρατού – Δείτε φωτογραφίες «Τα σύνορά μας απροσπέλαστα, τα στελέχη μας σε εξαιρετικό βαθμό εγρήγορσης, με μοναδικά υψηλή αίσθηση καθήκοντος και αφοσίωσης! Η χώρα μας θωρακίζεται, παραμένει ισχυρή και πρωταγωνίστρια, πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε». Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος χθες και σήμερα βρέθηκε στον Έβρο, όπου πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχηματισμούς, επιτηρητικά φυλάκια και παρατηρητήρια του Στρατού Ξηράς, στην περιοχή ευθύνης του Δ’ Σώματος Στρατού. Σήμερα, όπως ανακοινώθηκε, ο Ν. Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τους διοικητές της 1ης Στρατιάς αντιστράτηγο ‘Αγγελο Χουδελούδη και του Δ’ Σώματος Στρατού αντιστράτηγο Ιωάννη Τσιόπλο, κινήθηκε οδικώς κατά μήκος των χερσαίων ελληνοτουρκικών συνόρων στις περιοχές ευθύνης των XII και XVI Μηχανοκίνητων Μεραρχιών Πεζικού και επισκέφθηκε τη γέφυρα που συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία, τα επιτηρητικά φυλάκια «Κήπων», «126», «Διλόφου», «Γέφυρας Πυθίου» και το παρατηρητήριο «Πράσινη Πόρτα», όπου μεταξύ άλλων επιθεώρησε το αποτρεπτικό εμπόδιο και το νέο έργο ηλεκτροδότησης. Επίσης, μετέβη στο στρατηγείο της XVI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στο Διδυμότειχο όπου ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δραστηριότητες του σχηματισμού και στην έδρα του Ενιαίου Κέντρου Ελέγχου – Επιτήρησης Συνόρων στη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας, όπου ενημερώθηκε για τις ενέργειες, τις διαδικασίες και τα μέσα επιτήρησης των συνόρων μας. Χθες, ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τους διοικητές της 1ης Στρατιάς αντιστράτηγο ‘Αγγελο Χουδελούδη, του Δ’ Σώματος Στρατού αντιστράτηγο Ιωάννη Τσιόπλο και των υπαγόμενων σχηματισμών στο Δ’ Σώματος Στρατού, στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης, ο Ν. Χαρδαλιάς, κατά την παραμονή του στον Έβρο συναντήθηκε με τους δημάρχους Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Ζαμπούκη και Διδυμοτείχου Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου. Ειδήσεις σήμερα: Βασίλης Παπαθεοδώρου: Η σκοτεινή ιστορία του παραμυθά που εμπνεόταν από τη σκληρή παιδική πορνογραφία Αλεξανδρούπολη: Nέο στρατηγικό σχέδιο για το λιμάνι – Ακυρώνεται ο διαγωνισμός Twitter: Δεκάδες απολυμένοι κλήθηκαν να επιστρέψουν στη δουλειά BEST OF NETWORK 10.11.2022, 11:30 09.11.2022, 14:39 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 08:47 10.11.2022, 08:48 10.11.2022, 10:00

