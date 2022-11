Άδωνις Γεωργιάδης: Έκανε μήνυση στον Κουρτζίδη για συκοφαντική δυσφήμιση «Το ίδιο θα συμβαίνει με όσους διακινούν λάσπη» ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Μήνυση κατά του Πάρη Κουρτζίδη για συκοφαντική δυσφήμηση κατέθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. Αφορμή στάθηκε ανάρτηση του δημοσιογράφου και προέδρου του κόμματος «Ελληνική Ανατροπή» η οποία τον ενέπλεκε σε δημοσιεύματα σχετικά με «βαλίτσες». Στην ανάρτηση του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει: «Πριν από λίγο κατέθεσα μήνυση κατά του @ParisKourtzidis για συκοφαντική του ανάρτηση στο τουίτερ περί δήθεν ταξιδιού μου στη Λάρισα και τηλεφωνικής παρεμβάσεως εναντίον μου από τον πρώην ΓΓ του ΠΘ. Το ίδιο θα συμβαίνει πλέον με όλους όσους διακινούν συκοφαντίες και λάσπη! Ως εδώ!». Πριν από λίγο κατέθεσα μήνυση κατά του @ParisKourtzidis για συκοφαντική του ανάρτηση στο τουίτερ περί δήθεν ταξιδιού μου στη Λάρισα και τηλεφωνικής παρεμβάσεως εναντίον μου από τον πρώην ΓΓ του ΠΘ. Το ίδιο θα συμβαίνει πλέον με όλους όσους διακινούν συκοφαντίες και λάσπη! Ως εδώ! pic.twitter.com/Wh002XsQAY— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 11, 2022 Στην ανάρτηση του, ο Πάρις Κουρτζίδης αναφέρεται στον «εγκέφαλο του επιτελικού παρακράτους, ο οποίος απευθυνόμενος σε ταξίδι μπουμπούκου υπουργού που είχε φτάσει έξω από τον Βόλο, πηγαίνοντας Λάρισα στον λήσταρχο Νταβέλη, κουμπάρο της αδελφής του αρχηγού του είπε: “Που πας ρε μ@λ@κ@; Αυτός είναι δικός μας; Πας να πάρεις βαλίτσες; Γύρνα πίσω τώρα». Η ανάρτηση πάντως αυτή την στιγμή δεν υπάρχει στον λογαριασμό του Πάρι Κουρτζίδη, ενώ ο σύνδεσμος που οδηγεί σε αντίστοιχη ανάρτηση στο facebook δεν λειτουργεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Κουρτζίδης, όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, διόρθωσε την λέξη “μπουμπούκος” με την λέξη μπουμπούκι… Σε χθεσινή του ανάρτηση πάντως, ο κ. Κουρτζίδης αρνείται ότι κατανομάζει τον υπουργό, ενώ δηλώνει ότι μπορεί να προχωρήσει σε ψευδή καταμήνυση. “Βλέπω @AdonisGeorgiadi ζόρια! Σε βλέπω για ψευδή καταμήνυση! Άκου έγραψα το όνομά σου! Ειλικρινά, απορώ πως ένας έγκριτος νομικός κατέθεσε ήδη μήνυση με ψευδή ισχυρισμό και πως θα μου κάνετε κιόλας αυτόφωρη διαδικασία! Δεν ξέρετε ότι δεν υπάρχει αυτόφωρο;” Ειδήσεις σήμερα: Η κρυφή ζωή της «βασίλισσας του πορνό» της Τάιμς Σκουέρ που γεννήθηκε στη… Θεσσαλονίκη Τέλος οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις – Μητσοτάκης: Εκδόθηκαν 470.000 σε 22 μήνες Υψώθηκε η σημαία της Ουκρανίας στη Χερσώνα – Ολοκληρώθηκε η απόσυρση της Ρωσίας Best of Network 11.11.2022, 13:00 11.11.2022, 12:22 11.11.2022, 10:40 11.11.2022, 09:00 11.11.2022, 09:01 10.11.2022, 13:38

