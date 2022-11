Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου: Δεν θα επιτρέψουμε σε εχθρούς της Ελλάδας να τη συκοφαντούν χωρίς αποδείξεις Η ευρωβουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σε ζητήματα που αφορούν στο κράτος Δικαίου δεν κάνει εκπτώσεις Την τιμή και την υπόληψη των Ελλήνων πολιτών και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, υπερασπίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτής, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, τονίζοντας ότι «δεν είναι διαπραγματεύσιμη και θα τη φυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού». Η κυρία Ασημακοπούλου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σε ζητήματα που αφορούν στο κράτος Δικαίου δεν κάνει εκπτώσεις, απαριθμώντας μάλιστα και τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί η ελληνική Κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Η ελληνική Κυβέρνηση δεν χρησιμοποιεί κακόβουλο λογισμικό, έχει ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο νόμιμης άρσης απορρήτου για πολιτικά πρόσωπα, έχει διερευνήσει θεσμικά και πλήρως το θέμα της νόμιμης επισύνδεσης του κ. Ανδρουλάκη και πρωτοπορεί και πάλι πανευρωπαϊκά, απαγορεύοντας καθολικά τη χρήση κακόβουλου λογισμικού στην Ελλάδα». Η Ευρωβουλευτής τόνισε, επίσης, ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε όσους σπεκουλάρουν πάνω στην Ελλάδα για μικροκομματικούς λόγους και προσωπική προβολή, σε εχθρούς της Ελλάδας, όπου κι αν βρίσκονται, σε όσους υπηρετούν σκοτεινές ατζέντες και σε όσους δηλητηριάζουν τον δημόσιο βίο της Ελλάδος με τοξικότητα, να συκοφαντούν την Ελλάδα χωρίς αποδείξεις και πειστήρια». Συμπλήρωσε, επίσης, ότι «προφανώς δεν θα ανεχτούμε την παντελώς ανυπόστατη προπαγάνδα ενός ελληνικού μέσου ενημέρωσης, του οποίου ο εκδότης συνδέεται με τη χρηματοδότηση τηλεοπτικού δικτύου, εντός Ελλάδος, με ρωσικά κεφάλαια». Κλείνοντας, είπε εμφατικά: «Για να συνεννοηθούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάτω τα χέρια σας από την Ελλάδα». Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι σημαίνει η υποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Φωτεινή Πετρογιάννη: Κόντρα άνευ προηγουμένου στο Twitter Η «πιο όμορφη αστυνομικός στον κόσμο» υπηρετεί στην πιο επικίνδυνη πόλη BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

