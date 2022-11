Έλληνες φοιτητές θα μπορούν να πάνε στο Γέιλ χωρίς δίδακτρα Ανοίγουν ορίζοντες για τους Έλληνες φοιτητές – «Αυτό που ήταν απλησίαστο για το 99% των φοιτητών της χώρας τώρα γίνεται απτό» δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως Για τη συνεργασία των ελληνικών Πανεμιστημίων με αμερικανικά μίλησε η υπουργός Παδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας ότι πλέον οι Έλληνες φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε αυτά τα επίλεκτα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου με χαμηλά ή καθόλου δίδακτρα. «Την τελευταία εβδομάδα έχουμε το προνόμιο να έχουμε στη χώρα μας τριάντα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ, το Γέιλ, Το Πρίνστον, το Μπέρκλεϊ, το Τζον Χόπκινς» δήλωσε η κυρία Κεραμέως στην ΕΡΤ αναφορικά με τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co9a9lh5kobt) «Φοιτητές θα μπορούν να πάνε στο πανεπιστήμιο Γέιλ, για ένα ή δύο εξάμηνα, χωρίς δίδακτρα. Αυτό ήταν απλησίαστο για το 99% των φοιτητών της χώρας. Τώρα αυτό γίνεται. Το Γέιλ στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει απεμπολήσει το δικαίωμά του σε διδακτρα. Aυτός είναι ο ορισμός της κοινωνικής κινητικότητας» ανέφερε μεταξύ άλλων η υπουργός Παιδείας. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co9ahkotwayp) Και όπως πρόσθεσε «αυτό δείχνει τις δυνατότητες της χώρας» τονίζοντας ότι οι συμπράξεις ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων είναι πολύ σημαντικές. Αυτό που ήταν απλησίαστο για το 99% των φοιτητών της χώρας τώρα γίνεται απτό Μιλώντας για τα προγράμματα υψηλών απαιτήσεων, όπως τα χαρακτήρισε, δήλωσε ότι απευθύνονται σε καλούς φοιτητές (25 αρχικά στον αριθμό) οι οποίοι θα επιλεγούν από τα δύο πανεπιστήμια. «Έχουμε πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να περάσει αυτή τη διαδικασία», συμπλήρωσε. Σχολιάζοντας την ίδρυση ερευνητικού ινστιτούτου στην Αθήνα από το Yale (Γέιλ) τόνισε ότι οι Έλληνες φοιτητές χωρίς να φύγουν έξω θα συνεργάζονται με τους καλύτερους. «Οι καθηγητές μας θα δημοσιεύουν από κοινού. Εξωστρέφεια. Ανοιχτοί ορίζοντες. Αυτό θέλουμε για τα πανεπιστήμια μας», επεσήμανε. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co9amdgrg061) Ανοιχτοί ορίζοντες για τα πανεπιστήμιά μας Σχολιάζοντας τις συμπράξεις ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων τόνισε ότι με αυτό τον τρόπο «ανοίγουμε τις πόρτες μας στον κόσμο και η χώρα μας γίνεται φάρος εκπαίδευσης». «Το Columbia (Κολούμπια) ανακοίνωσε ότι ιδρύει διεθνές κέντρο εκπαίδευσης στην Αθήνα» συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως επισημαίνοντας ότι η έλευση των εκπροσώπων των αμερικανικών πανεπιστημίων είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ σε οποιαδήποτε χώρα. «Αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα, η Ελλάδα που αξίζουμε και που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας» είπε. Όπως είπε στο Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν 60 εκατ. ευρώ για επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του λεγόμενου “brain gain“, πώς θα γίνει ο επαναπατρισμός των λαμπρών μυαλών που έχουν φύγει στο εξωτερικό». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co9adtwrfva9) Η κ. Κεραμέως αποκάλυψε ότι στο υπουργείο Παιδείας δουλεύουν τρία χρόνια για τις συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων. «Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν διπλά πτυχία, ξενόγλωσσα, καλοκαιρινά, χειμερινά… Υπάρχει πλέον το νομικό πλαίσιο και απόλυτη ελευθερία στα πανεπιστήμια μας να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα» υποστήριξε η υπουργός. Μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι στο υπουργείο Παιδείας «δίνουμε χρηματοδοτικά εργαλεία στα πανεπιστήμιά μας για να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες». Πρόσθεσε ότι «έχουμε αξιοποιήσει πολιτικό κεφάλαιο για να ανοίξουμε διάπλατες τις πόρτες της επικοινωνίας. Η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ ήρθε μόνο γι’ αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει βούληση και των δύο χωρών να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια». Όπως είπε η έλευση των 30 πανεπιστημίων είναι η μεγαλύτερη σε όλο τον κόσμο. «Επέλεξαν την Ελλάδα για να κάνουν αυτή την αποστολή», προσέθεσε. «Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που βλέπουν τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Δεν θα είχαν λόγο τα αμερικανικά πανεπιστήμια να έρθουν εδώ αν δεν είχαμε εξαιρετικά πανεπιστήμια, εξαιρετικούς φοιτητές, εξαιρετικούς καθηγητές και πάρα πολλές δυνατότητες ανοιχτές για τη σύναψη συνεργασιών» είπε η υπουργός. Περιγράφοντας τι έγινε κατά την επίσκεψη της αμερικανικής αντιπροσωπίας αποκάλυψε ότι «επισκέφθηκαν και τα 24 πανεπιστήμια της χώρας, συναντήθηκαν, συζήτησαν συναδέλφους τους, είδαν φοιτητές, είδαν καθηγητές, ερευνητές, πέρασαν μια γεμάτη εβδομάδα σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας». Απαντώντας για το τι της μετέφεραν οι ίδιοι αποκάλυψε ότι δήλωσαν ενθουσιασμένοι. Εξαιρετικό το πρόγραμμα της αγγλόφωνης ιατρικής Αναφερόμενη στο πρόγραμμα της αγγλόφωνης ιατρικής μετέφερε τα όσα της μετέφερε μια αμερικανίδα που συμμετείχε στη Σύνοδο του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, λέγοντας ότι της είπε ότι η ιατρική Θεσσαλονίκης είναι μια εξαιρετική σχολή με πολύ πιο φτηνά δίδακτρα από ότι στις ΗΠΑ. «Η χώρα μας μπορεί να προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε λέγοντας ότι η πρώτη φουρνιά των ξένων φοιτητών στο ΑΠΘ θα αποφέρει έσοδα 4 εκατ. ευρώ. Μιλώντας για το ΔΟΑΤΑΠ και τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με το ΔΙΚΑΤΣΑ. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co9aqrj1a6ll) Για τους φοιτητές που έχουν λάβει ακαδημαϊκή εκπαίδευση είπε ότι δεν θα καταθέτουν πια αίτηση αλλά μέσω του ψηφιακού μητρώου που υπάρχει, το πανεπιστήμιο που θέλεις να κάνεις τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές θα αντλεί τις πληροφορίες που θέλει. «Αν το πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεσαι είναι αναγνωρισμένο πας κατευθείαν. Μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία του κόσμου. Όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα η αναγνώριση θα γίνεται γρηγορότερα.

