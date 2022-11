Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης στην πορεία για την απεργία Ο Αλέξης Τσίπρας έβγαλε φωτογραφία με παιδί που φορούσε μπλούζα με τον Τσε Γκεβάρα Το «παρών» στην συγκέντρωση των συνδικάτων στα πλαίσια της 24ωρης απεργίας που πραγματοποιούν σήμερα, Τετάρτη (9/11), ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης Ο κ. Τσίπρας συνομίλησε με διαδηλωτές που τον υποδέχθηκαν με αγκαλιές στην οδό Σταδίου όπου είχε δοθεί το ραντεβού της προσυγκέντρωσης των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε, μάλιστα, μια στάση για έναν μικρό του φίλο, ο οποίος φορούσε μπλούζα με τον Τσε Γκεβάρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσε του απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες «να συμμετέχουν μαζικά στην σημερινή απεργιακή κινητοποίηση απέναντι στη φτώχεια και την ακρίβεια Μητσοτάκη». «Ο κόσμος του μεροκάματου, οι φοιτητές, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι επί τρία χρόνια παρακολουθούν μια ανίκανη κυβέρνηση και έναν αλαζόνα πρωθυπουργό να τους εγκαταλείπει σε μια περίοδο που η κρατική παρέμβαση και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες ανακούφισης ήταν αυτονόητες σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα η μεσαία τάξη αφέθηκε στις ορέξεις των «κορακιών» των εταιρειών ενέργειας και των εισπρακτικών εταιρειών τύπου Πάτση. Η αφαίμαξη του εισοδήματος των αδυνάτων ήταν καθολική, με αποτέλεσμα μαγαζιά να βάζουν λουκέτο και οικογένειες να μην έχουν πώς να βγάλουν τον μήνα» προστίθεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. «Το καλάθι του νοικοκυριού εξελίχθηκε σε παρωδία, αφού ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης επιδόθηκε σε έναν μαραθώνιο κοροϊδίας που δεν είχε προηγούμενο, υποτιμώντας την νοημοσύνη όλων μας. Σε λίγες ημέρες θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για το 2023, ο οποίος κινείται στα ίδια και χειρότερα επίπεδα αναλγησίας με τις προηγούμενες χρονιές. Μέσα σε όλα αυτά απειλείται και η ίδια η Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ενορχηστρώνει ένα παρακρατικό σύστημα παρακολούθησης πολιτικών προσώπων, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, σαν να είναι η χώρα κτήμα του από οικογενειακή κληρονομιά» προσθέτει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Η χώρα βρίσκεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση. Ήρθε η ώρα οι πολίτες να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση πως η ανοχή μας εξαντλήθηκε. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα πολιτική αλλαγή και μια νέα προοδευτική κυβέρνηση που θα την βγάλει από τα αδιέξοδα της οικονομικής ανέχειας και της δημοκρατικής εκτροπής» κατέληγε η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Αίγυπτος: Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν στο «θαύμα» – Ποιες οι πιθανότητες να έχουν βρει τον τάφο της Κλεοπάτρας Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Έχασε ο Τούρκος τηλεγιατρός Dr. Oz – Στους Δημοκρατικούς η έδρα στην Πενσυλβάνια Μαρία Σολωμού: Ήμουν με 3 – 4 άνδρες την ίδια περίοδο BEST OF NETWORK 11.11.2022, 17:37 11.11.2022, 16:56 11.11.2022, 10:40 11.11.2022, 14:57 11.11.2022, 15:03 11.11.2022, 12:30

