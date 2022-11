Ανακοινώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ΣΔΙΤ για 17 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία

Τον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού ΣΔΙΤ των 17 σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία που διενεργεί ο εποπτευόμενος φορέας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών. Μετά την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών, προσωρινός ανάδοχος του έργου με προϋπολογισμό 128,4 εκατ. ευρώ αναδείχθηκε η Ένωση Προσώπων Μυτιληναίος Α.Ε. – ΑΤΕΣΕ Α.Ε. Η κατασκευαστική περίοδος θα διαρκέσει 2 χρόνια, ενώ για τα επόμενα 25 θα προβλέπεται η συντήρηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, από τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης. Τα οφέλη του έργου Με το έργο κατασκευής των 17 νέων υπερσύγχρονων, βιοκλιματικών, σχολικών μονάδων αναμένεται να επιλυθεί το θέμα της σχολικής στέγης σε Δήμους κυρίως της Δυτικής Θεσσαλονίκης όπου οι υφιστάμενες υποδομές εκπαίδευσης δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές, για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είτε λόγω παλαιότητας, είτε λόγω του ολοένα αυξανόμενου μαθητικού δυναμικού των περιοχών. Ειδικότερα, οι νέες σχολικές μονάδες θα κατασκευαστούν στους Δήμους: Νεάπολης Συκεών, Παύλου Μελά, Λαγκαδά, Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Καλαμαριάς, Πυλαίας Χορτιάτη και Κατερίνης. Κώστας Καραμανλής: Προσφέρουμε στους μαθητές, μια καλύτερη ποιότητα ζωής Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, με αφορμή την ολοκλήρωση και αυτού του κύκλου των διαδικασιών δήλωσε: «Στο σχεδιασμό μας, προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση των σχολικών μονάδων της χώρας, ειδικά σε περιοχές όπως η Δυτική Θεσσαλονίκη, που έχει ιδιαίτερη πληθυσμιακή ανάπτυξη. Νομίζω, ότι σήμερα, με την ανακοίνωση του προσωρινού αναδόχου του έργου προϋπολογισμού 128,4 εκατ. ευρώ, αποτυπώνεται πως δε μένουμε στα λόγια, αλλά κάνουμε πράξεις, Αποδεικνύουμε επίσης πως στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν μας απασχολούν μόνο τα “μεγάλα” έργα, αλλά και τα λεγόμενα “μικρά” έργα, τα οποία όμως έχουν άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Και έχουμε μία ιδιαίτερη ευαισθησία όταν πρόκειται για την ποιότητα ζωής των μαθητών. H δημιουργία των 17 σύγχρονων βιοκλιματικών σχολικών μονάδων, προχωρεί τάχιστα με ΣΔΙΤ, γιατί η Κυβέρνηση δε βασίζεται μόνο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία, ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον για τους μαθητές. Άλλωστε, τα ΣΔΙΤ είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και για την κατασκευή σχολείων, καθώς αναλαμβάνεται και η συντήρηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, επομένως πρέπει να χρησιμοποιείται με τη μεγαλύτερη ευελιξία και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις, προσφέρουμε στους πολίτες της δυτικής Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα στα παιδιά μας, τους μαθητές, μια καλύτερη ποιότητα ζωής». Γιώργος Καραγιάννης: Έργο εξαιρετικά υψηλής αξίας Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, κ. Γιώργος Καραγιάννης δήλωσε: «Κινηθήκαμε με γρήγορους ρυθμούς για να ολοκληρώσουμε τον διαγωνισμό ΣΔΙΤ των 17 σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία και ειδικά τη Δυτική Θεσσαλονίκη όπου οι ελλείψεις στις υφιστάμενες υποδομές δημιουργούσαν έντονο πρόβλημα για τους μαθητές και τους δασκάλους. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά υψηλής αξίας καθώς αφορά το πιο ενεργό και ελπιδοφόρο κομμάτι της κοινωνίας μας, τους νέους. Είναι αποστολή και υποχρέωσή μας να βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες και αναβαθμίζουμε την καθημερινότητά τους. Το σχέδιό μας για τη Θεσσαλονίκη είναι ολοκληρωμένο και συνεκτικό, περιλαμβάνοντας ευρεία γκάμα έργων που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης σε όλα τα επίπεδα». Αναλυτικά τα σχολικά συγκροτήματα Συγκεκριμένα τα σχολικά συγκροτήματα που περιλαμβάνονται είναι: • 7ο Νηπιαγωγείο Πεύκων, Δήμος Νεάπολης – Συκεών • 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων, Δήμος Νεάπολης – Συκεών • 1ο ΕΠΑΛ Συκεών, Δήμος Νεάπολης – Συκεών • Γ.Ε.Λ. Ευκαρπίας, Δήμος Παύλου Μελά • 4ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας, Δήμος Παύλου Μελά • 3ο Γ.ΕΛ. Πολίχνης, Δήμος Παύλου Μελά • 1ο Λύκειο Πολίχνης, Δήμος Παύλου Μελά • 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, Δήμος Λαγκαδά • 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου, Δήμος Ωραιοκάστρου • 6ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου, Δήμος Ωραιοκάστρου • 1ο Γ.Ε.Λ. Μίκρας – Τρίλοφο Μίκρας, Δήμος Θέρμης • 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων (πρώην 9ο), Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης • Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, Δήμος Καλαμαριάς • 3ο Γυμνάσιο Πυλαίας, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη • 3ο Λύκειο Πυλαίας, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη • 3ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη • Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κατερίνης, Δήμος Κατερίνης. Ειδήσεις σήμερα: Η Ρωσία χάνει εδάφη και η Wagner ετοιμάζεται να εκπαιδεύσει μαχητές

