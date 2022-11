Ανδρουλάκης: Σοβαρές προγραμματικές συμφωνίες ο όρος για μετεκλογική συνεργασία Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι οι πρώτες εκλογές με απλή αναλογική δεν είναι χαμένη υπόθεση – Ζητά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για τα εθνικά θέματα Έτοιμος να συζητήσει, για οτιδήποτε κάνει την Ελλάδα να γυρίσει σελίδα, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στα πιθανά μετεκλογικά σενάρια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί που θα προκύψουν από τις κάλπες θα δείξουν το δρόμο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο ίδιος δεν αποκλείει την καταγραφή ενός εκλογικού αποτελέσματος με έντονα μηνύματα αποδοκιμασίας του μοντέλου διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα. Επισημαίνει ότι εκείνος προτείνει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης με σοσιαλδημοκρατκό κορμό και «άλλη» κουλτούρα και υπογραμμίζει την δέσμευσή του ότι «εάν λάβω ισχυρή εντολή στις προσεχείς εκλογές θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να αλλάξει η χώρα σελίδα, να γίνουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις και σε όλα τα πεδία». Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε ότι το όποιο πλάνο συνεργασιών προϋποθέτει σοβαρές προγραμματικές συμφωνίες και συνθήκες συμμετοχικής δημοκρατίας. Σημείωσε μάλιστα ότι δεν θεωρεί τις πρώτες εκλογές με απλή αναλογική χαμένη υπόθεση, παρότι το κόμμα του δεν ψήφισε υπέρ του συγκεκριμένου εκλογικού συστήματος. Για τις υποκλοπές Αναφερόμενος στο ζήτημα των υποκλοπών, είπε ότι δεν έχει κάποια προσωπική εμμονή- «ούτε νιώθω πληγωμένος», πρόσθεσε σχολιάζοντας επί της ουσίας το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είπε για τη σχέση των δύο κομμάτων (μετά την εξέλιξη με την παρακολούθηση του κινητού του κ. Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ) ότι «ο χρόνος μπορεί να γιατρέψει πολλά, μπορεί και όχι». Κατά την διάρκεια της συνέντευξής του, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, σχολίασε με δηκτικό ύφος ότι «τελικά δεν κούρασε το θέμα των υποκλοπών», ζήτησε εκ νέου την άρση του απορρήτου με στόχο να ενημερωθεί ο κόσμος για ό,τι έχει συμβεί και υποστήριξε ότι: «Ένα πέναλτι ήταν αρκετό για να μας πει ο πρωθυπουργός για το θέμα των παρακολουθήσεων. Ένα οφσάιντ την επόμενη Κυριακή ίσως θα είναι αρκετό να μας πει και ποιοι…;». «Η Δικαιοσύνη πρέπει να κάνει το αυτονόητο», επαναλαμβάνει ο κ. Ανδρουλάκης καλώντας οποιονδήποτε έχει αντιληφθεί κάτι με το κινητό του να περπατήσει το δρόμο των θεσμών και της δικαιοσύνης. Σε ερώτηση για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε δε ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά οφέλη και οι διαγκωνισμοί αλλά η θωράκιση της δημοκρατίας. «Δεν σηκώνω σημαίες ευκαιρίας», σημείωσε μιλώντας για «μια υπόθεση βαθιάς διαφθοράς που δείχνει και μια κουλτούρα διακυβέρνησης». Οι αναφορές του κ. Ανδρουλάκη επεκτάθηκαν και στα ζητήματα της ακρίβειας , της ενεργειακής κρίσης. Έκανε λόγο για πληθωρισμό υπερκερδών των ισχυρών, σημείωσε ότι το «καλάθι του νοικοκυριού» κινδυνεύει να μετατραπεί σε όπλο ξεστοκαρίσματος, πρότεινε να αναβαθμιστεί το δίκτυο για τις ΑΠΕ και να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για τα εθνικά θέματα, όπως είναι η επέκταση των 12 μιλίων. Ειδήσεις σήμερα: Με τον Κέρι τα είπε ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο – Παρέμβαση για τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο Μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αίγυπτο – Ελπίδες ότι βρέθηκε ο τάφος της Κλεοπάτρας Παρατείνονται οι κυρώσεις κατά Τούρκων για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κύπρο BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )