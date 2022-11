Δένδιας: Δεν είναι η Ελλάδα αυτή που επιθυμεί ή καλλιεργεί την ένταση και την κλιμάκωση Ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια στη συνάντηση με τον Σέρβο ομόλογό του – «Μπορείτε να υπολογίζετε σε εμάς για κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα» είπε ο Ντάσιτς 08.11.2022, 15:49 UPD: 08.11.2022, 15:52 Το μήνυμα πως η Ελλάδα τάσσεται πάντα, για λόγους αρχής, υπέρ ενός εποικοδομητικού διαλόγου με την Τουρκία, πάντοτε όμως στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, με μία βασική αρχή, τον σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών, εξέπεμψε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Σέρβο ομόλογό του Ιβιτσα Ντάσιτς, μετά το πέρας της συνάντησής τους. «Και ξέρω ότι αυτές τις αρχές τις ασπάζεται και η Σερβία» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας και ευχαρίστησε τον υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας «για την πολύ καθαρή γλώσσα» που χρησιμοποίησε στη σημερινή του συνέντευξη στην Καθημερινή και στη σθεναρή στήριξη για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και της Κύπρου, στη θάλασσα, στον αέρα, στο έδαφος. Επίσης, υπογράμμισε πως η δήλωση αυτή αποκτά μεγάλη σημασία και ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί προέρχεται από τον υπουργό Εξωτερικών μιας χώρας που έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Λωζάννης, τη Συνθήκη του Μοντρέ και τη Συνθήκη των Παρισίων. Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας για τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι η Ελλάδα αυτή που επιθυμεί ή καλλιεργεί την ένταση και την κλιμάκωση. Μάλιστα, ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, όπως αποσταθεροποίηση, αναθεωρητικά αφηγήματα. «Αναθεωρητικές δυνάμεις υπάρχουν και δραστηριοποιούνται και στα Βαλκάνια, τη στιγμή μάλιστα που η προσοχή της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένη στην Ουκρανία. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις οι οποίες θα ήθελαν η Σερβία να μην αποτελέσει τμήμα της ευρωπαϊκής οικογένειας, να μην γίνει μέλος της ΕΕ» υπογράμμισε. Υπό το πρίσμα αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε ότι η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά και θα βοηθήσει τη Σερβία στην ευρωπαϊκή της πορεία, καθώς και ότι είναι έτοιμη να παράσχει κάθε τεχνική βοήθεια. Επισήμανε πως η Σερβία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κράτος στα Βαλκάνια για να μείνει έξω από την κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο Νίκος Δένδιας συνεχάρη τον Ιβιτσα Ντάσιτς για την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του υπουργού Εξωτερικών της Σερβίας και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι επέλεξε την Αθήνα ως πρώτη πρωτεύουσα που επισκέπτεται. «Η σημερινή σου κίνηση έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα» επισήμανε χαρακτηριστικά. Εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις της με τη Σερβία και τόνισε πως οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών είναι εξαιρετικά ισχυροί. Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση, είπε πως συζήτησαν τις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών σχέσεων στην οικονομία, στην ενέργεια, στον πολιτισμό, την άμυνα, την προσεχή σύγκληση του Τέταρτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και την «πολύ σημαντική ελληνική οικονομική παρουσία στη Σερβία», έχοντας δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε τη βούληση της Ελλάδας να αναπτύξει την επενδυτική της παρουσία στη Σερβία. Επίσης, συζήτησαν για την ενεργειακή ασφάλεια και ιδίως για την ανάγκη δημιουργίας πηγών εφοδιασμού της Σερβίας με ενέργεια. Επιπροσθέτως, ο Νίκος Δένδιας παρατήρησε πως υπάρχει πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τη δημιουργία των αξόνων επικοινωνίας, σιδηροδρομικών και οδικών, μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας, που να καταλήγουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα επισκεφτεί τη Σερβία για ακόμη μια φορά για να επιβεβαιώσει ότι οι διμερείς δεσμοί χάνονται στο βάθος της ιστορίας. «Πολεμήσαμε μαζί υπό δυσχερέστατες συνθήκες σε δύο βαλκανικούς πολέμους και σε δύο παγκόσμιους πολέμους» σημείωσε. Αναφορικά με τον Διάλογο Βελιγραδίου – Πρίστινας, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Ελλάδα υποστηρίζει την επίτευξη μιας πολιτικής συμβιβαστικής λύσης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιπλέον, σημείωσε ότι για την επίτευξη προόδου οποιαδήποτε μονομερής απόφαση πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός του συμφωνημένου πλαισίου του Διαλόγου και κινήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την πολύ εύθραυστη ισορροπία που έχει επιτευχθεί, θα πρέπει να αποφευχθούν. Ιβιτσα Ντάσιτς: Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη της Σερβίας για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα Από την πλευρά του, ο Σέρβος υπουργός Εξωτερικών έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα μπορεί απολύτως να υπολογίζει στην υποστήριξη της Σερβίας, όταν πρόκειται για την κυριαρχία της και την εδαφική ακεραιότητάς, «γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι μια αρχή που πρέπει να ισχύει γι’ όλους». Όπως αποκρυστάλλωσε το μήνυμά του, «η Σερβία υποστηρίζει σθεναρά και με συνέπεια την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και της Κύπρου, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα και στον αέρα, και συνεπώς η κυριαρχία της Ελλάδας σε όλα τα νησιά της στο Αιγαίο δεν αμφισβητείται». Μάλιστα υπογράμμισε ότι η Σερβία πάντοτε θα υποστηρίζει την αρχή της διαφύλαξης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας και υπογράμμισε τη σημασία του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και της σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. O Ιβιτσα Ντάσιτς ξεκίνησε τις δηλώσεις του με αναφορά στην προσωπική του επιλογή, όπως είπε, η Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα που επισκέπτεται ως υπουργός Εξωτερικών. Μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ των δύο λαών, υπάρχουν ιστορικές παραδοσιακές συμμαχίες και οι πιο σημαντικές μας ιστορικές προσωπικότητες αγωνίστηκαν για την ελευθερία, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας. Αυτό, προσέθεσε, μπορούμε να το δούμε και στο Βελιγράδι, όπου κάποιοι δρόμοι φέρνουν τα ονόματα αυτών των προσωπικοτήτων, όπως ο Ρήγας Φεραίος και ο Βενιζέλος, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας με την οδό Καραγεώργη Σερβίας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας αναφέρθηκε στους κοινούς ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών και εξέφρασε τη βούληση της χώρας του για την ανάπτυξη των «καλών διμερών σχέσεων». Επίσης, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη μεγάλη υποστήριξή του όσον αφορά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ και εκμυστηρεύτηκε ότι δεν θα ξεχάσει τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα με επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη. Παράλληλα, ο Σέρβος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως «εμείς αναμένουμε από τους φίλους μας, από την Ελλάδα, ότι δεν θα αλλάξει τη θέση της όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας» και δήλωσε ότι η χώρα του θέλει μια πολιτική λύση στο πρόβλημα με την Πρίστινα. «Μέχρι έως ότου ο Διάλογος αυτός δεν δώσει τα κατάλληλα αποτελέσματα, κάθε αναγνώριση του Κοσόβου, ή η αποδοχή του σε διεθνείς οργανισμούς θεωρείται ότι αυτό θίγει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Σερβίας». Ειδικότερα, ανέφερε πως η Σερβία υποστηρίζει τη Συμφωνία των Βρυξελλών, θέλει μια πολιτική λύση μέσω ενός διαλόγου, αλλά δεν μπορεί να θεωρεί πως αυτή η λύση είναι πλέον δεδομένη. Περαιτέρω, ευχαρίστησε την Ελλάδα για την υποστήριξη που παρέχει ως προς την ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, αλλά και την εδαφική κυριαρχία της Σερβίας. Τέλος, χαιρέτισε την επικείμενη επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σερβία, τις τριμερείς και τις τετραμερείς συνεργασίες. Μετά το πέρας της συνέντευξης Τύπου ο Νίκος Δένδιας παρέθεσε γεύμα εργασίας στον Σέρβο ομόλογό του.

