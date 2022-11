Εμπορεύματα: Εκτίναξη των τιμών μετά τη χαλάρωση των περιορισμών της Κίνας για τον Covid

Τα εμπορεύματα από το πετρέλαιο μέχρι το σιδηρομετάλλευμα και τον χαλκό εκτινάχθηκαν μετά την χαλάρωση ορισμένων περιορισμών για τον Covid στην Κίνα, εξέλιξη που αυξάνει τις ελπίδες για ανάκαμψη της ζήτησης στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Σχεδόν όλα τα βασικά εμπορεύματα διαπραγματεύτηκαν υψηλότερα μετά την είδηση ​​ότι η Κίνα μείωσε τον χρόνο που πρέπει να περνούν οι ταξιδιώτες και όσοι είχαν επαφές με ασθενείς του Covid σε καραντίνα, μια σημαντική τροποποίηση της πολιτικής Covid Zero.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο αυξήθηκαν περισσότερο από 2%, ενώ το σιδηρομετάλλευμα που διαπραγματεύεται στη Σιγκαπούρη αυξήθηκε έως και 8,2%. Ο χαλκός, τα πολύτιμα μέταλλα και τα γεωργικά προϊόντα επίσης κινήθηκαν ανοδικά.

Τα νέα για την Κίνα ισχυροποίησαν το ράλι που ξεκίνησε στη Wall Street, με τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου να κινούνται υψηλότερα, καθώς τα χαμηλότερα από τα προβλεπόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ στρώνουν το έδαφος για επιβράδυνση των επιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων.

Ο δείκτης του δολαρίου έχει υποχωρήσει απότομα από το υψηλό του 2022 τις τελευταίες ημέρες, βοηθώντας τα εμπορεύματα που τιμολογούνται στο συγκεκριμένο νόμισμα.

«Οι ταύροι περίμεναν ένα τέτοιο έναυσμα», δήλωσε ο Daniel Hynes, αναλυτής εμπορευμάτων στην Australia and New Zealand Banking Group Ltd. «Αυτά τα δύο γεγονότα μπορεί να είναι αρκετά για να απομακρύνουν τις αρκούδες και να δημιουργήσουν ένα ισχυρό και διαρκές ράλι».

Στην Κίνα, τα βιομηχανικά προϊόντα από τον χαλκό μέχρι το σιδηρομετάλλευμα και τον χάλυβα αυξήθηκαν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σιδηρομεταλλεύματος στο Dalian σημείωσαν άνοδο έως και 6,6%, τη μεγαλύτερη σε περισσότερους από τρεις μήνες.

Ο ψευδάργυρος έκανε άλμα άνω του 5% οδηγώντας σε κέρδη στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου, ενώ το αλουμίνιο σημείωσε άνοδο 3,8%.

Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σόγιας στο Σικάγο είχαν τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια άνοδο σε ένα μήνα.

Τα νέα θα «τροφοδοτήσουν περαιτέρω εικασίες σχετικά με μια ευρύτερη χαλάρωση των κινεζικών μέτρων ελέγχου του Covid, κάτι που είναι θετικό για την ενέργεια και τα εμπορεύματα», δήλωσε η Vandana Hari, ιδρύτρια της Vanda Insights στη Σιγκαπούρη.

Η χαλάρωση έρχεται σε μια περίοδο που τα κρούσματα Covid σε εθνικό επίπεδο έχουν αυξηθεί, με τα μεγαλύτερα ξεσπάσματα να παρατηρούνται στη Γκουανγκζού και το Πεκίνο.

Ωστόσο, ορισμένοι στην αγορά ήταν λιγότερο αισιόδοξοι. Αν και η χαλάρωση των μέτρων είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μοιάζει με υπερβολική αντίδραση, δεδομένου ότι η Κίνα είναι πιθανό να συνεχίσει την πολιτική Covid Zero, δήλωσε ο Warren Patterson, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING Groep NV στη Σιγκαπούρη.

«Είναι δύσκολο να δούμε μια ισχυρή ανάκαμψη στα διεθνή ταξίδια και ως εκ τούτου τη ζήτηση, έως ότου αρθούν όλοι οι περιορισμοί καραντίνας», είπε ο Patterson.

