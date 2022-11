Εντοπίστηκαν θαμμένα στο βυθό συντρίμμια του διαστημικού λεωφορείου Τσάλεντζερ που διαλύθηκε στον αέρα (βίντεο)

Στις 28 Ιανουαρίου 1986 σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και υπό την παρουσία εκατοντάδων θεατών εκτοξεύτηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα το διαστημικό λεωφορείο Τσάλεντζερ που πραγματοποιούσε την δέκατη αποστολή του. Μόλις 73 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του όταν το σκάφος ήταν σε ύψος σε ύψος 15 χιλιομέτρων άπαντες έμειναν εμβρόντητοι βλέποντας το Τσάλεντζερ να διαλύεται στον αέρα. Το επταμελές πλήρωμα του Τσάλεντζερ ανάμεσα στο οποίο ήταν και μια δασκάλα, ο πρώτος πολίτης που έπαιρνε μέρος σε μια διαστημική αποστολή έχασε ακαριαία τη ζωή του.

Η αιτία που διαλύθηκε το διαστημικό λεωφορείο ήταν όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια μια αποκόλληση σε δακτύλιο σφραγίσματος (O-ring) στους αγωγούς στερεών καυσίμων, η οποία προκάλεσε ρήγμα στον δεξιό πύραυλο καυσίμων, επιτρέποντας θερμό αέριο υπό πίεση από το εσωτερικό του κινητήρα του πυραύλου να διαρρεύσει έξω. Η διαρροή έσπασε την πρόσδεση που συνέδεε τον πύραυλο με την Εξωτερική Δεξαμενή Καυσίμων, με αποτέλεσμα την αποκόλλησή τους. Μετά από μία ανεξέλεγκτη τροχιά λίγων δευτερολέπτων, το Λεωφορείο καταστράφηκε από δυνάμεις αεροδυναμικής αντίστασης.

Δύτες που γύριζαν ντοκιμαντέρ για την πτώση ενός πολεμικού αεροσκάφους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στα ανοιχτά της πολιτείας Φλόριντα των ΗΠΑ, βρήκαν τυχαία στον βυθό, μισοθαμμένο στην άμμο, ένα τμήμα του αμερικανικού διαστημικού λεωφορείου Challenger που είχε εκραγεί και γίνει κομμάτια λίγο μετά την εκτόξευση του το 1986, όπως ανακοίνωσε η NASA.

Οι δύτες εξερευνούσαν τον βυθό στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ του History Channel με τίτλο “Το Τρίγωνο των Βερμούδων: Στα καταραμένα νερά”, σχετικά με τη μυστηριώδη εξαφάνιση αεροπλάνων και πλοίων στην περιοχή αυτή (θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Νοεμβρίου). Κι ενώ έψαχναν για ένα αμερικανικό αεροπλάνο διάσωσης που είχε εξαφανιστεί στις 5/12/1945, έπεσαν πάνω σε ένα πολύ πιο σύγχρονο εύρημα, με διαστάσεις περίπου 4,5 επί 4,5 μέτρα, το οποίο έφερε τα χαρακτηριστικά διακριτικά της NASA.

What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don’t miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK

