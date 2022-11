Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – «Έχει εμμονή με τον πρωθυπουργό», απαντά ο Οικονόμου Κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης και για την ακρίβεια Τη στρατηγική του επιδίωξη να επιρρίψει πάση θυσία τις ευθύνες για τις υποκλοπές στο Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαίωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης στο STAR CHANNEL και ενώ είχε προηγηθεί από ημέρες κατάθεση σχετικής ερώτησης προς τον πρωθυπουργό στη Βουλή. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co8u9t8afg55) Διαβλέποντας τη στόχευση που επιχειρεί ο κ. Τσίπρας σε αυτή την πρόσφατη τροπή που έχει πάρει το θέμα των υποκλοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απάντησε με την επισήμανση ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει μετατρέψει το πολιτικό του άγχος σε εμμονή με τον κ. Μητσοτάκη, καθώς στα 33 λεπτά, που διήρκησε η συνέντευξη αναφέρθηκε 22 φορές στον πρωθυπουργό! Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο κ. Τσίπρας συνέδεσε για πρώτη φορά τόσο έντονα το θέμα των υποκλοπών με τη λειτουργία της δημοκρατίας στο δρόμο προς τις εκλογές προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης. «Το κρίσιμο είναι αν η χώρα θα πορεύεται σε δημοκρατικό δρόμο ή με ευθύνη του πρωθυπουργού θα γίνει μπανανία, αυτή τη στιγμή το Predator συνεχίζει να λειτουργεί. Θα πάμε έτσι σε εκλογές;» σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Οικονόμου απάντησε λίγο αργότερα ότι ο κ. Τσίπρας «επιβεβαίωσε πανηγυρικά ότι είναι ταυτισμένος με τον λαϊκισμό και το ψέμα. Υιοθέτησε απολύτως τις «λίστες» του κ. Βαξεβάνη, απαιτώντας από την κυβέρνηση να αποδείξει ότι τα πράγματα δεν έχουν έτσι, ενώ θα έπρεπε να απαιτήσει από τον φίλο του, εκδότη του Documento, να προσκομίσει στοιχεία για τους ισχυρισμούς του. Με την ίδια λογική, θα μπορούσε κάποιος να χρεώσει στον ίδιο τον κ. Τσίπρα το κακόβουλο λογισμικό Pegasus, που απόψε παραδέχθηκε ότι λειτουργούσε επί των ημερών του και θύμα του, όπως έχει δημοσιευθεί, έπεσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης». Η νέα παρέμβαση του κ. Τσίπρα είχε επίκεντρο τη λίστα με τα 33 ονόματα που δημοσίευσε πρόσφατα το Documento, ως θύματα των υποκλοπών από το Predator. Και παρότι δεν έχει προκύψει στο μεταξύ το οποιοδήποτε στοιχείο, που να τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του δημοσιεύματος, ο κ. Τσίπρας επέμεινε στη γραμμή ότι είναι η κυβέρνηση (και όχι η εφημερίδα) εκείνη που οφείλει να δώσει απαντήσεις. Και μάλιστα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός. «Ο κ. Μητσοτάκης επικαλείται το απόρρητο, δεν δίνει απαντήσεις, άρα είναι ένοχος. Αντί να παριστάνει τον αγανακτισμένο θα έπρεπε να δώσει απαντήσεις. Έχετε δει κανέναν αθώο να κρύβεται; Οι ένοχοι κρύβονται. Επικαλείται το απόρρητο, κρύβει κρίσιμους μάρτυρες, απειλεί με δέκα χρόνια φυλάκιση εκείνους που κάνουν αποκαλύψεις», επισήμανε με εμφανή εκνευρισμό ο κ. Τσίπρας, καλώντας τον κ. Μητσοτάκη να διαβεβαιώσει ότι δεν παρακολουθούνταν υπουργοί και σημείωσε «δεν είμαι ντετέκτιβ, είμαι αρχηγός της αντιπολίτευσης και θέτω ερωτήματα. Εγώ τι ρωτάω τον κ. Μητσοτάκη, εάν κάποιος από τους 31 που αποκάλυψε το Documento ήταν και σε επίσημη επισύνδεση. Ας έρθει στη Βουλή να πει ότι κανένα από τα 31 πρόσωπα δεν ήταν σε νόμιμη επισύνδεση». Επιτέθηκε επίσης στους υπουργούς που εμφανίζονται θύματα των υποκλοπών, αλλά δεν αντιδρούν, με εξαίρεση μία σιβυλλική δήλωση από τον Νίκο Δένδια, και μίλησε για «σιωπή των αμνών». Κόντρα για την ακρίβεια Ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε και στο μέτωπο της ακρίβειας κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει κάνει την πολιτική επιλογή της αφαίμαξης των πολιτών και της ανακατανομής του πλούτου, αποτέλεσμα της οποίας είναι να γίνεται η μεσαία τάξη φτωχή. Έκανε λόγο για αλαζονεία εκ μέρους της κυβέρνησης, προέβλεψε χειρότερες μέρες και επανέλαβε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Επικαλούμενος δε τα στοιχεία της Eurostat είπε ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα στο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος προ των κυβερνητικών επιδοτήσεων. Απαντώντας ο Γιάννης Οικονόμου είπε πως «είναι ψέμα ότι η χώρα μας είναι η ακριβότερη στο ηλεκτρικό ρεύμα, όταν μόλις χθες, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία του HEPI (Ευρωπαϊκός Δείκτης Τιμών Ενέργειας) για τον Οκτώβριο, η τιμή λιανικής στην Ελλάδα ήταν η δεύτερη φθηνότερη, ανάμεσα σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, στα κυμαινόμενα τιμολόγια. Τη στιγμή μάλιστα που η τιμή λιανικής, στα κυμαινόμενα τιμολόγια, της Ισπανίας είναι κατά 39% ακριβότερη και της Πορτογαλίας κατά 6%. Χώρες οι οποίες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για τον κ. Τσίπρα». Και πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Οι πολίτες βλέπουν στους λογαριασμούς τους τη στήριξη του κράτους, που προέρχεται στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της από τη φορολόγηση των υπερκερδών στην πηγή και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για να στηρίξει τα ψέματά του, ο κ. Τσίπρας παραβλέπει το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέχρι σήμερα η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει επιβάλλει 90% φόρο στα υπερκέρδη κι ότι το τελικό ποσό δεν υπολογίστηκε από την κυβέρνηση, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε, αλλά από την ίδια τη ΡΑΕ. Έφθασε μάλιστα στο σημείο να καταγγείλει την κυβέρνηση για την αύξηση των επιτοκίων, λες και δεν βλέπει τι γίνεται παντού στον κόσμο. Το μόνο που δεν είπε είναι ότι θα «χτυπήσει τα νταούλια» και θα τα αλλάξει όλα «με ένα νόμο και ένα άρθρο». «Η Ελλάδα άλλαξε και ο κ. Τσίπρας δεν θα έχει ξανά την ευκαιρία να την βυθίσει στην ανυποληψία και την παρακμή» κατέληξε ο κ. Οικονόμου. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι σημαίνει η υποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Φωτεινή Πετρογιάννη: Κόντρα άνευ προηγουμένου στο Twitter Η «πιο όμορφη αστυνομικός στον κόσμο» υπηρετεί στην πιο επικίνδυνη πόλη BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

