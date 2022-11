Επίτιμη δημότης Καστοριάς η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου Η ανακήρυξή της έγινε σε πανηγυρική τελετή στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου της πόλης «Στην ιστορική και θρησκευτική παράδοση της Καστοριάς από τα χρόνια του Ιουστινιανού και στην συνέχεια, ως κέντρο του Μακεδονικού Αγώνα που από το 1903 αντιστάθηκε σθεναρά στην τουρκική κυριαρχία και στην εξάπλωση της βουλγαρικής Εξαρχίας» αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την αντιφώνηση στην τελετή ανακήρυξής της σε επίτιμη δημότη του δήμου Καστοριάς. Έκανε εκτενή αναφορά στις «φωτισμένες προσωπικότητες» που καλλιέργησαν τα γράμματα, τις τέχνες και τις παραδόσεις, μνημονεύοντας «τους αδελφούς Παναγιώτη και Ιωάννη Εμμανουήλ, που μαρτύρησαν δίπλα στον Ρήγα Φεραίο, τον Αναστάσιο Πηχεών, τον Ίωνα Δραγούμη, τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη και βέβαια τον Παύλο Μελά που έπεσε πολεμώντας στη γειτονική Στάτιστα». Αναφέρθηκε στην απελευθέρωση της πόλης το 1912 από τον ελληνικό στρατό που «μπήκε ως απελευθερωτής, για να επανενώσει την Καστοριά με τον εθνικό κορμό… η Καστοριά κομμάτι κραταιό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ξαναβρήκε το νήμα της μακραίωνης ιστορίας της ως αναπόσπαστο μέρος του Ελληνισμού» σημείωσε. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ξεχωριστή αναφορά στα μέλη της δραστήριας και ανθηρής εβραϊκής κοινότητας που μακροημέρευσε στην πόλη, και που η συντριπτική τους πλειοψηφία χάθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί. Επικαλούμενη τα λόγια του Καστοριανού συγγραφέα, Ηλία Παπαμόσχου, ότι «ζωή δεν είναι τίποτα’ άλλο, παρά η μεταλαμπάδευση της μνήμης» ανέφερε ότι «το μνημείο των Εβραίων Μαρτύρων της Καστοριάς, θυμάτων του Ολοκαυτώματος που μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα θανάτου του ‘Αουσβιτς και δεν ξαναγύρισαν ποτέ στις εστίες τους, μένει να μας θυμίζει τον αδόκητο αφανισμό τους και να καλεί σε επαγρύπνηση, ώστε να μη ζήσουμε ποτέ ξανά ανάλογες, απάνθρωπες και βαθύτατα τραυματικές, ιστορικές εμπειρίες». Έκανε αναφορά στην μεταποίηση της γούνας, κάτι που χαρακτηρίζει την πόλη από τον 16ο αιώνα έως τις μέρες μας, και που όπως σημείωσε σήμερα «θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής και διάθεσης της γούνας παγκοσμίως». Εξέφρασε την αισιοδοξία της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου, λέγοντας ότι «ο δυναμισμός που ανέκαθεν χαρακτήριζε τον ακμαίο αυτόν κλάδο, θα κερδίσει τη δύσκολη μάχη της διείσδυσης σε νέες αγορές». Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην σημερινή και μοντέρνα εικόνα της πόλης, λέγοντας ότι με «το πλούσιο λιμναίο οικοσύστημα που διαθέτει, σε συνδυασμό με τα διατηρημένα και πανέμορφα αρχοντικά της, προσφέρεται σε όλες τις εποχές του χρόνου για ιστορικές και φυσιολατρικές περιηγήσεις». Απευθυνόμενη στον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, τόνισε ότι «παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις σημαντικές παρεμβάσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που κάνετε στο δήμο και που προστατεύουν το ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης». Δήλωσε παρούσα στην προσπάθεια του δήμου, που «αποβλέπει στην στήριξη της παραγωγικότητας και ενίσχυσης του πολιτισμικού κεφαλαίου της πόλης» και τόνισε λέγοντας ότι «θα χαρώ να συμμετάσχω στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή μιας πόλης που κράτησε αλώβητη την εθνική ύπαρξή της, την εμπορική και βιοτεχνική της δραστηριότητα και την πνευματική της καρποφορία όλα τα προηγούμενα χρόνια». Κλείνοντας την αντιφώνησή της, σημείωσε: «Εύχομαι να συνεχίσετε αυτό το έργο με την ίδια επιμονή και ζέση στο μέλλον». Η ανακήρυξή της σε επίτιμη δημότη του δήμου Καστοριάς, έγινε σε πανηγυρική τελετή στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου της πόλης. Εκτός από τους δημοτικούς συμβούλους, παρέστησαν οι βουλευτές Ζήσης Τζηκαλάγιας (ΝΔ), και Ολυμπία Τελιγιορίδου (ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ), η επικεφαλής του Γραφείου του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου και ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης. Στην προσφώνησή του, ο δήμαρχος Γιάννης Κορεντσίδης είπε ότι στο πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας, βλέπουμε «το σύμβολο ενότητας, της σύμπνοιας και της συνεργασίας του λαού και των πολιτικών δυνάμεων της χώρας… μας εμπνέουν και μας κάνουν υπερήφανους, το ήθος, η σωφροσύνη, η επιστημονική σας κατάρτιση, η κοινωνική σας ευαισθησία, η αγωνιστικότητα και η μαχητικότητα σας στην υπεράσπιση των εθνικών δικαίων, καθώς και η επαγρύπνησή σας στην ορθή λειτουργία του πολιτεύματος και τη διατήρηση συναινετικού κλίματος μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων» κατέληξε ο δήμαρχος Καστοριάς. Την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την ανακήρυξη της κ. Σακελλαροπούλου σε επίτιμη δημότη του δήμου Καστοριάς, ανέγνωσε ο πρόεδρός του, Κίμων Μηταλίδης. Ο δήμαρχος απένειμε στην κ. Σακελλαροπούλου την επίσημη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθώς και εικαστικό έργο με θέμα τα Ραγκουτσάρια της Καστοριάς, της ζωγράφου Μερόπης Σωτηροπούλου. 