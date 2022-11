Θεοδωρικάκος για την απελευθέρωση της ακριτικής Φλώρινας: Οι Έλληνες ενωμένοι αντιμετωπίζουμε κάθε απειλή Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 110η επέτειο της απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό – Κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των αγωνιστών Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 110η επέτειο της απελευθέρωσης της ακριτικής Φλώρινας από τον τουρκικό ζυγό. Ο Υπουργός παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στο χώρο του μνημείου της πλατείας Γεωργίου Μόδη και κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των αγωνιστών του απελευθερωτικού αγώνα. Στη συνέχεια ο κ. Θεοδωρικάκος παρακολούθησε την παρέλαση στη Λεωφόρο Μακεδονομάχων με τη συμμετοχή των τμημάτων Αναπήρων, Μακεδονομάχων, Πολιτιστικών Συλλόγων, της Ένωσης Κρητών, Σπουδαστών και Μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας, καθώς και Τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Η καρδιά της Μακεδονίας χτυπάει σήμερα στην ακριτική Φλώρινα, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε δήλωσή του μετά το πέρας των εκδηλώσεων και τόνισε πως οι Έλληνες ενωμένοι μπορούν να αντιμετωπίζουν κάθε πρόκληση και κάθε απειλή. Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη από τη Φλώρινα: «Σήμερα η καρδιά της Μακεδονίας μας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας χτυπάει εδώ στην ακριτική Φλώρινα που γιορτάζει τα 110 χρόνια απελευθέρωσης της από τον τουρκικό ζυγό. Ήταν εκπληκτική η παρέλαση, ήταν εκπληκτική η συμμέτοχη του συνόλου των πολιτών της Φλώρινας, όλων των ηλικιών και αποδεικνύει ότι οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση, κάθε κρίση, κάθε δοκιμασία και κάθε απειλή, από όπου και αν προέρχεται, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι οι Έλληνες οφείλουμε να είμαστε δίπλα στους πολίτες των ακριτικών περιοχών, όπως είναι η Φλώρινα αυτό κάνουμε, εργαζόμαστε σκληρά με σχέδιο με αποφασιστικότητα για να συμβάλουμε στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στις καλύτερες προοπτικές της. Χρόνια πολλά στην Φλώρινα, χρόνια πολλά σε όλους». Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης στο -: Η Ελλάδα θα απαγορεύσει τα παράνομα συστήματα παρακολούθησης Σαουδική Αραβία: Πόλεμος στη βασιλική οικογένεια για δύο υπερπολυτελείς επαύλεις στο Μπέβερλι Χιλς Ο Τραμπ προαναγγέλλει «μεγάλη ανακοίνωση» στις 15 Νοεμβρίου – Πάει ξανά για πρόεδρος; BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

