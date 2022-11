Καραμανλής για τις καταγγελίες περί παρακολουθήσεων: «Ποιος έχει συμφέρον από την αποσταθεροποίηση;» Απάντηση στους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ – «Η ελευθεροτυπία απειλείται από τη λογοκρισία που επιβάλλει η απόλυτη ασυδοσία» Απάντηση στους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση των παρακολουθήσεων έδωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής. «Ακούσαμε για άλλη μία φορά να εκτοξεύονται ως συνήθως απίστευτες κατηγορίες από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει εν έτει 2022 πρωταθλητής της τοξικότητας», είπε ο κ. Καραμανλής. «Γιατί παρά τις όποιες ‘αποκαλύψεις’ έχουν γίνει για τις υποκλοπές τις τελευταίες εβδομάδες, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει τον Πρωθυπουργό με τη χρήση κακόβουλων λογισμικών. Και μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πάρει την πρωτοβουλία και στις επόμενες ημέρες θα βγει σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο με τέσσερις παρεμβάσεις. Αλήθεια, αναρωτιέμαι ο κ.Τσίπρας, που χθες δεν απέρριψε την ύπαρξη αντίστοιχων λογισμικών το 2018, τότε τι έκανε;», είπε. Στην συνέχεια ο κ. Καραμανλής επεσήμανε: «Τα πράγματα είναι απλά: Οι καταγγέλλοντες είτε θα προσκομίσουν στη δικαιοσύνη τα απαραίτητα στοιχεία, είτε θα συνεχίσουν να κάνουν, αυτό που κάνετε από το 2012. Δηλαδή να σπιλώνετε τα πάντα και να δημιουργείτε μία απίστευτη δυσοσμία. Γιατί η ελευθεροτυπία στην Ελλάδα του 2022 δεν απειλείται από καμιά λογοκρισία. Η ελευθεροτυπία απειλείται από τη λογοκρισία που επιβάλλει η απόλυτη ασυδοσία. Βλέπουμε σήμερα να συνδέεται χωρίς στοιχεία ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος αυτής της Παράταξης, η οποία έφερε τη Δημοκρατία στην Ελλάδα και υπήρξε εγγυήτρια των δημοκρατικών Θεσμών, ως ενορχηστρωτής των παρακολουθήσεων». Κλείνοντας τόνισε: «Αν λοιπόν ορισμένοι στην Αντιπολίτευση θέλουν γύρω από όλη αυτή την ιστορία να παίξουνε το παιχνίδι “όλα για όλα”, να ξέρετε ότι αυτό δεν θα σας περάσει. Νομίζω η πλειοψηφία του ελληνικού λαού αποδέχεται ότι η Κυβέρνηση τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια έχει κάνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία πολύ σοβαρές κρίσεις. Και θα σας έλεγα και κάτι άλλο: Από την ώρα και από τη στιγμή που έχουμε όλες αυτές τις κρίσεις, ακόμη και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να προσπαθείτε να δημιουργείτε αυτό το κλίμα πολιτικής αστάθειας, θα έλεγα ότι πάει πολύ. Ας αναρωτηθούν όσοι ακούνε, ποιος έχει συμφέρον από το να αποσταθεροποιηθεί το πολιτικό σκηνικό σήμερα και να δημιουργείται ένα κλίμα απόλυτης πολιτικής τοξικότητας, που μας θυμίζει πολύ γκρίζες και περίεργες εποχές, όπως αυτές του διχασμού μεταξύ μνημονίου και αντιμνημονίου». Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με πτήσεις της Emirates: Τούρκος υπήκοος ο ύποπτος που αναζητούσε η CIA Πώς βγαίνουν τα διαζύγια των τσιγγάνων στην Ελλάδα μέσω… TikTok και τα νυφοπάζαρα ανηλίκων Η κρυφή ζωή της «βασίλισσας του πορνό» της Τάιμς Σκουέρ που γεννήθηκε στη… Θεσσαλονίκη BEST OF NETWORK 11.11.2022, 17:37 11.11.2022, 16:56 11.11.2022, 10:40 11.11.2022, 14:57 11.11.2022, 15:03 11.11.2022, 18:25

