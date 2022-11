Καραμανλής σε Τσίπρα για Μέσα Μεταφοράς: Βαδίζετε από την «αυταπάτη» στην πολιτική «απάτη» Ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της διακυβέρνησής του μείωσε τα πάντα στα Μέσα Μεταφοράς και αύξησε μόνο τα εισιτήρια, ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Απάντηση στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έδωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής. «Από τις πολλές «αυταπάτες», φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας ξεχνά… Αλλά οι πολίτες θυμούνται» σημειώνει ο κ. Καραμανλής και προσθέτει: «Η διακυβέρνησή του ήταν καταστροφική, όχι μόνο για την Οικονομία της χώρας, αλλά και για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μείωσε τα πάντα και αύξησε μόνο τα εισιτήρια. Άφησαν τις αστικές συγκοινωνίες υπό διάλυση, σε παρατεταμένη περίοδο αποεπένδυσης και εγκατάλειψης. Δεν προσέθεσαν στο στόλο ούτε ένα λεωφορείο, δεν έκαναν ούτε μία πρόσληψη. Δεν πήραν όχι απλώς ούτε ρόδα, αλλά ούτε…μπουλόνι – κυριολεκτικά, αφού δεν έπαιρναν ούτε ανταλλακτικά. Αυτή την κατάσταση παραλάβαμε και έως σήμερα: • Μειώσαμε το εισιτήριο από 1,40 (που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ) σε 1,20 στην Αθήνα και από 1 ευρώ σε 0,90 στη Θεσσαλονίκη. • Κάναμε μετά από χρόνια προσλήψεις, δημιουργώντας 1.389 νέες θέσεις απασχόλησης σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. • Αυξήσαμε τα λεωφορεία στο δρόμο κατά 55% στην Αθήνα και 100% στη Θεσσαλονίκη. • Συμπράξαμε με ιδιώτες, αυξάνοντας το συγκοινωνιακό έργο, χωρίς να αλλοιώσουμε το δημόσιο χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών. • Ανατάξαμε και αυξήσαμε τους συρμούς στο Μετρό. • Παραδώσαμε 6 νέους σταθμούς στη Γραμμή 3 της Αθήνας. • Στη Θεσσαλονίκη – εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαινίαζε μουσαμάδες ενώ υποστήριζε όσους με ενστάσεις καθυστερούσαν το έργο – έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του Μετρό, καθώς εκτελούνται δοκιμαστικά δρομολόγια και απελευθερώνουμε δημόσιους χώρους που αποδίδονται επιτέλους ξανά στους πολίτες. • Ξεκινήσαμε τα έργα για τη νέα Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα. • Ενισχύσαμε και επεκτείναμε το δίκτυο του Τραμ. • Προχωρούν οι διαγωνισμοί για νέους συρμούς Μετρό -και στη Γραμμή 1. • Και βέβαια, υλοποιούνται οι διαγωνισμοί για νέα λεωφορεία, τα οποία θα αρχίσουν να έρχονται το πρώτο εξάμηνο του 2023. Αφού ο δήθεν διαγωνισμός που ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε να προκηρύξει όπως- όπως εν μέσω προεκλογικής περιόδου, ακυρώθηκε παταγωδώς όχι φυσικά από την κυβέρνησή μας αλλά από την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών. Με άλλα λόγια: Δεν έχουμε λύσει ασφαλώς όλα τα προβλήματα, αλλά δουλεύουμε με σχέδιο και προσπαθούμε να νοικοκυρέψουμε τα ΜΜΜ. Και αυτή την προσπάθεια την κάνουμε φυσικά ΜΑΖΙ με τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα. Κάναμε και κάτι ακόμα, επίσης, αυτά τα χρόνια: Θεσμοθετήσαμε την ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία σε κάθε απεργία στα ΜΜΜ, ώστε να μην ταλαιπωρούνται σε ακραίο βαθμό οι πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τα ΜΜΜ. Ο δρόμος από την «αυταπάτη» στην πολιτική «απάτη» είναι μακρύς για τον ΣΥΡΙΖΑ -και τον βαδίζει μόνος του…» Ειδήσεις σήμερα: Με τον Κέρι τα είπε ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο – Παρέμβαση για τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο Μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αίγυπτο – Ελπίδες ότι βρέθηκε ο τάφος της Κλεοπάτρας Παρατείνονται οι κυρώσεις κατά Τούρκων για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κύπρο BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 11.11.2022, 08:27 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )