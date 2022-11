Κυριάκος Μητσοτάκης – Κωστής Χατζηδάκης: Ο άγνωστος διάλογος για τις συντάξεις και το υπουργείο Εργασίας Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θυμήθηκε τη φράση «whatever it takes» για να λυθεί το θέμα των εκκρεμών συντάξεων Με προσωπικές ιστορίες διανθίστηκαν πολλές από τις ομιλίες των παρισταμένων στην εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας για τις συντάξεις και την πορεία της απόδοσης των εκκρεμών αποφάσεων για συνταξιούχους. Από αυτές ξεχώρισε η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον διάλογο που είχε με τον Κωστή Χατζηδάκη τον Ιανουάριο του 2021 όταν στον τότε ανασχηματισμό τον τοποθέτησε στη θέση του υπουργού Εργασίας στη θέση του Ιωάννη Βρούτση. «Όταν τον κάλεσα στο τηλέφωνο για να του ανακοινώσω την απόφασή μου υπήρξε μια παύση» ξεκίνησε την αφήγησή του ο πρωθυπουργός. «Του είπα “Κωστή είσαι εκεί; Όλα εντάξει; Καταλαβαίνω πόσο δύσκολη είναι αυτή η απόστολή» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως αποκάλυψε, δε, σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει το κλίμα «το μόνο που σκέφτηκα να του πω είναι “τουλάχιστον δεν κινδυνεύεις να σου πέσουν τα μαλλιά». «Και σήμερα λέω ότι η επιλογή μου έχει δικαιωθεί» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ίδια συνομιλία αναφέρθηκε και ο Κωστής Χατζηδάκης σχολιάζοντας σχετικά με την τοποθέτησή του ως υπουργού Εργασίας και όσον αφορά το θέμα των εκκρεμών συντάξεων ότι «ήξερα ότι ήταν δύσκολο δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν τόσο δύσκολο». Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θυμήθηκε την πρώτη συνάντηση που είχε με τον Κωστή Χατζηδάκη όταν πρώτη φορά τέθηκε το ζήτημα για το πώς θα λυθεί το θέμα των εκκρεμών συντάξεων και άκουσε από τον υπουργό Εργασίας τη φράση «whatever it takes» καθώς, όπως είπε, υπήρχε το τεκμήριο του προγράμματος εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού. Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εργασίας, Παναγιώτης Τσακλόγλου, εξομολογήθηκε το σοκ που βίωσε όταν το 2019 είχε ακούσει άστεγο να λέει στον πρωθυπουργό ότι είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο επειδή δεν είχε εκδοθεί η σύνταξή του. Ειδήσεις σήμερα: Ρωσία: Κλίμα… 1916 για τον Πούτιν μετά την υποχώρηση από τη Χερσώνα Τουρκία: «Έλληνας Θεός» στο Μετρό της Κωνσταντινούπολης τάραξε τους ισλαμιστές Μισελίν Κόνερι: «Ο έρωτας με τον Σον ήταν κεραυνοβόλος» BEST OF NETWORK 11.11.2022, 11:30 11.11.2022, 08:36 11.11.2022, 10:40 11.11.2022, 09:00 11.11.2022, 09:01 10.11.2022, 13:38

