Κυριάκος Μητσοτάκης: Μέσα σε 22 μήνες εκδόθηκαν πάνω από 470.000 συντάξεις

Το μήνυμα ότι η αύξηση των συντάξεων θα ξεπεράσει το 7% έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του κατά την εκδήλωση του υπουργείου Εργασιάς για τις εκκρεμείς συντάξεις. Από την πλευρά του ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι το 2022 θα εκδοθούν περισσότερες από 280.000 αποφάσεις για συντάξεις τονίζοντας ειδικά ότι πλέον ο χρόνος έκδοσης έχει μειωθεί κάτω από τους δύο μήνες. «Το 2021 ήταν έτος ρεκόρ για τον ΕΦΚΑ καθώς εκδόθηκαν 225.000 συντάξεις όταν είχαν εκδοθεί 123.000 το 2019, μια αύξηση 83%. Το 2022 θα ξεπεράσουμε τις 280.000 συντάξεις. Μέσα σε 22 μήνες εκδόθηκαν πάνω από 470.000 συντάξεις, το 1/6 των συνταξιούχων έγιναν συνταξιούχοι τα τελευταία 2 χρόνια» παρουσίασε τα στοιχεία ο υπουργός Εργασίας προσθέτοντας ότι έχει εκκαθαριστεί το 85% των αιτήσεων συντάξεων το 2022 και αυτό σημαίνει ότι έχει μπει ο ΕΦΚΑ σε μια κανονικότητα. «Οι συντάξεις εκδίδονται κατά μέσο όρο σε 2 μήνες από 18 που χρειάζονταν το 2019. Και όλα αυτά έγιναν με 900 λιγότερους υπαλλήλους». Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι όλα έγιναν μετά την εντολή «whatever it takes» για να επιλυθεί το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων. Δείτε την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Ξεκινώντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και αφηγήθηκε: όταν κάλεσα τον Κωστη Χατζηδάκη το 2021 υπήρξε μια παύση “Κωστή είσα εκεί; όλα εντάξει; Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή” και αυτό που σκέφτηκα για να ελαφρύνω το κλίμα ήταν να του πω ότι δεν κινδυνεύεις να σου πέσουν τα μαλλιά. Και σήμερα λέω ότι η επιλογή μου έχει δικαιωθεί. Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους υπαλληλους του ΕΦΚΑ για την εθνική αυτή προσπάθεια και ζήτησε να κρατηθούν τρία συμπεράσματα ως υποδείγματα καλών πρακτικών τονίζοντας ότι το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Ιδεολογικό πρόσημο μπορεί να υπάρχει αν υποστηρίζουμε ή δεν υποστηρίζουμε την έννοια του κεφαλαιοποιητικού συστηματος για τις επικούρικες συντάξεις είπε ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για μια πρόχειρη συγκρότηση του ΕΦΚΑ. Τα συμπεράσματα: Το κράτος μπορεί να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα για να υλοποιεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα δημόσιες πολιτικές Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά χωρίς την χρήση της τεχνολογίας. Καθοριστική η συμμετοχή του κ. Πιερρακάκη Μπορούμε να προχωράμε σε αλλαγές δημιουργώντας πλαίσια κινήτρων και αντικινήτρων για να παράξουμε αποτελέσματα. «Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι μέσα από εργαλεία αξιολόγησης μπορούν να είναι οι ίδιοι ωφελημένοι. Όταν ένας εισηγητής του ΕΦΚΑ ή ένας υπάλληλος γνωρίζει ότι η εργασία του δεν θα γίνει γνωστή και δεν θα ανταμειφθεί βασιζόμαστε στο πατριωτικό του καθήκον. Γι’ αυτό επιμένω στα πριμ παραγωγικότητας που το κάνουμε ήδη στη ΔΥΠΑ και θα το κάνουμε και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Έτσι οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να ανταγωνίζονται τον ιδιωτικό τομέα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα του ΕΦΚΑ γιατί είχαμε όλοι υποτιμήσει την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος γιατί σε αντίθεση με την επιχείρηση εμβολιασμού έπρεπε να διαχειριστούμε εκκρεμότητες του παρελθόντος με έναν οργανισμό που λειτουργούσε με εκκρεμότητες που συσσωρεύονταν. 1 στους 6 συνταξιούχους έχει πάρει σύνταξη τους τελευταίους έξι μήνες. Τώρα πια μπορούμε να εκδίδουμε κύριες συντάξεις σε 2 μήνες ανταγωνιζόμενοι τις πιο σύγχρονες χώρες στον κρίσιμο αυτό τομέα άσκησης δημόσιας πολιτικής. Δεν σταματάμε εδώ. «Σκεφτείτε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να περιμένει τη σύνταξή του. Κάποιοι όντως έμειναν στον δρόμο επειδή το κράτος δεν ανταποκρινόταν στη στοιχειώδη υποχρέωσή του. Η πολιτική που υλοποιούμε έχει πολύ ουσιαστικό κοινωνικό πρόσημο προς τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών αναμένουμε ότι θα κάνουν και άλλα βήματα στήριξης των ευάλωτων συμπολιτών μας καθώς θα ξεπεράσει το 7% η αύξηση των συντάξεων και σε συνδυασμό με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα σημάνει μια ουσιαστική στήριξη των εισοδημάτων. Κωστής Χατζηδάκης Για ημέρα συγκίνησης έκανε λόγο ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης ενθυμούμενος την πρώτη σύζητηση που έκανε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του: «Ήξερα ότι ήταν δύσκολο δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν τόσο δύσκολο» «Είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια από τον προκάτοχό μου, Γιάννη Βρούτση και τον πρωήν διοικητή του ΕΦΚΑ αλλά δεν ήταν εύκολο καθώς τον Ιούνιο του 2019 1.059.000 διαφορετικές ασφαλιστικές εκκρεμότητες» είπε ο κ. Χατζηδάκης προσθέτοντας ότι μόνος του ο ΕΦΚΑ είχε το 48% του συνόλου των παραπόνων της δημόσιας διοίκησης. «Κάθε τρεις και λίγο άλλαζε η περίμετρος καθώς διαπιστώναμε ότι υπήρχαν σακούλες, φοριαμοί και ξεχασμένα αρχεία. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν για παράδειγμα πάνω από 30.000 συντάξεις μη καταγεγραμμένες» συμπλήρωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Κατάλαβα ότι έπρεπε να εφαρμόσουμε πολιτικές “έξω από το κουτί” καθώς αν έβλεπε πόσες συντάξεις εκδίδονταν και πόσες εκκρεμούσαμε θα είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση αλλά και μια διαιώνιση του προβλήματος. Έπρεπε να αλλάξουμε τους κανόνες». Περιγράφοντας την περίοδο της υπουργείας του ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «βρήκαμε αντιδράση όταν θεσπίσαμε τον θεσμό των πιστοποιημένων λογιστών και δικηγόρων αν και υπηρχε παρόμοιος θεσμός στην εφορία. Οι άνθρωποι αυτοί δέχθηκαν πόλεμο παρότι υπάρχουν μαρτυρίες ασφαλισμένων ότι μέσω αυτού του θεσμού κατάφεραν να εκδώσουν σύνταξη. Βρήκαμε αντίδραση για τις συντάξεις fast track καθώς υπήρχαν αναλύσεις ότι ήταν αντισυνταγματικές ενώ ήταν καθόλα συνταγματικό οι άνθρωποι να μην παίρνουν σύνταξη. Βρήκαμε αντίδραση στη Βουλή για το νομοσχέδιο εκσυγχρονισμού του ΕΦΚΑ. Τις αγνοήσαμε και προχωρήσαμε με αποφασιστικότητα στον στόχο. Αν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε συνδικαλιστές εραστές της ακινησίας και τα 6,5 εκατομμύρια των ασφαλισμένων η επιλογή είναι προφανής, πηγαίνουμε με τα εκατομμύρια ανυπεράσπιστων ασφαλισμένων και αυτό ήταν πολιτική επιλογή του πρωθυπουργού». «Πέραν από τις προσλήψεις, τις οποίες προχωρούμε, χρειάζεται ένα αποτελεσματικό μάνατζμεντ για να κάνουν αποτελεσματικά οι άνθρωποι τη δουλειά τους» είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Συνεχίζουμε την προσπάθεια με την αποκλιμάκωση των επικουρικών συντάξεων, τη βελτίωση του 1555 και την προσθήκη νέων υπηρεσιών στον ΕΦΚΑ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συντελεστές της προσπάθειας αυτής καθώς δεν υπάρχουν μόνο υπουργοί αλλά και υπάλληλοι που δούλεψαν κυριολεκτικά νυχθημερόν. Χρέος μας είναι να μην εφησυχάσουμε ώστε να συνεχίσουμε την πορεία πάνω στις ράγες εκσυγχρονισμού του ΕΦΚΑ, το οφείλουμε στα 6,5 εκατομμύρια ασφαλισμένων που περιμένουν έναν σύγχρονο ασφαλιστικό οργανισμό που δεν θα τους ταλαιπωρεί αλλά θα σέβεται ότι είναι πάνω από όλα Έλληνες πολίτες» κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης. Κυριάκος Πιερρακάκης Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης ο οποίος ξεκίνησε με μια ιστορία από το 2019 όταν και υπήρχε η συζήτηση για την ψηφιακή μεταρρύθμιση της Ελλάδας με την απόδοση των εκκρεμών συντάξεων να είναι από τα πρώτα θέματα στη λίστα. «Από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησης ετέθη το ζήτημα αυτό και θυμάμαι τη συζήτηση με τον Κωστή Χατζηδάκη με τη φράση whatever it takes καθώς είχαμε ήδη το τεκμήριο των εμβολίων. Ωστόσο το πρόγραμμα εμβολιασμού ήταν ευκολότερο γιατί “γράφαμε” σε λευκό χαρτί. Με τις εκκρεμείς συντάξεις έπρεπε παράλληλα να διορθώσουμε κάτι που ήδη υπήρχε». «Είναι παράδειγμα δημοσίου μάνατζμεντ αυτό που έγινε με τις εκκρεμείς συντάξεις. Ξεκινήσαμε με 9 εκατ. ψηφιακές συναλλαγές και φτάσαμε το 1 δισεκατομμύριο με τους πολίτες να έχουν γλιτώσει πάνω από 100 ουρές κκαι αυτό είναι ένα κομμάτι της εξίσωσης. Το κράτος θα αλλάξει» κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης. Πάνος Τσακλόγλου Ο υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου από την πλευρά του ξεκίνησε με την διαπίστωση που έκανε για το χρονίζον πρόβλημα των εκκρεμών κύριων συντάξεων όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. »Η έγκαιρη καταβολή συντάξεων αντιμετωπίζει την έστω και πρόσκαιρη εμφάνιση περιπτώσεων φτώχειας. Θυμάμαι το 2019 ότι είχα σοκαριστεί όταν άκουσα άστεγο να λέει στον πρωθυπουργό ότι είχε φτάσει σε αυτή τη θέση επειδή το κράτος δεν του απένειμε τη σύνταξή του». «Η έγκαιρη και έγκυρη απονομή συντάξεων δεν είναι φιλανθρωπική πράξη ούτε προνοιακή παροχή αλλά αποτελεί υποχρέωση σύγχρονου κράτους δικαίου» σημείωσε ο κ. Τσακλόγλου κάνοντας αναφορά και στις καινοτόμες νομοθετικές πρωτοβουλίες από το υπουργείο Εργασίας. «Σαν αποτέλεσμα οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις έχουν εκμηδενιστεί. Ολοκληρώθηκε η δουλειά; Στο υπ. Εργασίας και τον ΕΦΚΑ καταβάλλονται προσπάθειες να μετατραπεί από αργοκίνητο γίγαντα σε καλοδουλεμένη μηχανή» πρόσθεσε ο κ. Τσακλόγλγου. Ο ίδιος, τέλος, ευχαρίστησε και τους εργαζομένους του ΕΦΚΑ που υπερέβαλαν εαυτόν κάνοντας ειδική αναφορά στον προϊστάμενο του ΕΦΚΑ Πατησίων που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Διοικητής ΕΦΚΑ Όπως είπε ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Δουφεξής, ανοίγοντας την εκδήλωση «καταφέραμε να εκκαθαρίσουμε το σύνολο των εκκρεμών κύριων συντάξεων της εξαετίας 2016-2021» με τον μέσο χρόνο έκδοσης να έχει περιοριστεί πλέον στους δύο μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το 2021 υπήρξε αριθμός ρεκόρ -225.000- για την απονομή κύριων συντάξεων «αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με όλο το 2019 ενώ το 2022 αναμένεται να σπάσουμε και νέο ρεκόρ απονομών». «Βελτιώσαμε αισθητά το επίπεδο υπηρεσιών με 70 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ένα σύγχρονο τηλεφωνικό αριθμό εξυπηρέτησης το 1555 που εξυπηρέτησε σε 1,5 χρόνο πάνω από 2,5 εκατομμύρια κλήσεις πολιτών, θεσπίσαμε ηλεκτρονικά ραντεβού πάνω από 4 εκατομμύρια». Εξήγγειλε, επίσης, ότι «τους επόμενους μήνες θα έχει αντιμετωπιστεί οριστικά και το θέμα των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων». Ειδήσεις σήμερα: Ρωσία: Κλίμα… 1916 για τον Πούτιν μετά την υποχώρηση από τη Χερσώνα Τουρκία: «Έλληνας Θεός» στο Μετρό της Κωνσταντινούπολης τάραξε τους ισλαμιστές Μισελίν Κόνερι: «Ο έρωτας με τον Σον ήταν κεραυνοβόλος» 11.11.2022, 10:07 UPD: 11.11.2022, 11:32 48 ΣΧΟΛΙΑ

