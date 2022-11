Μητσοτάκης: Δεν είναι τώρα η ώρα να ξανακυλήσουμε την πολιτική ζωή στο βούρκο Το δίλημμα είναι «ποιον θέλουν οι Έλληνες να κυβερνά την Ελλάδα», είπε ο πρωθυπουργός σε ομιλία του στην Κατερίνη – Στις εκλογές θα αποφασίσουμε αν θέλουμε να πάμε προς ή πίσω «Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει σκύψει πάνω στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ότι μάς ενδιαφέρουν τα έργα και όχι τα λόγια. Ότι μπορούμε να παράγουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα το οποίο εκτιμάται από τους πολίτες. Ότι είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε την ευημερία όλης της κοινωνίας, αλλά να είμαστε και σίγουροι ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχτούν στην κεντρική πλατεία της Κατερίνης. Δεν είναι η ώρα να ξανακυλήσουμε την πολιτική ζωή της χώρας στον βούρκο «Καθώς πλησιάζουμε σιγά-σιγά προς τις εκλογές του 2023, δεν είναι τώρα η ώρα να ξανακυλήσουμε την πολιτική ζωή της χώρας στο βούρκο. Θα πούμε όχι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας γυρίσουν πίσω. Θα πούμε ναι σε κάθε δημιουργική πρόταση η οποία ενώνει την ελληνική κοινωνία. Και απέναντι σε όσους επιμένουν να ανακαλύπτουν ιστορίες επιστημονικής φαντασίας, η δική μας απάντηση είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η εκκίνηση της διαδικασίας εξόρυξης υδρογονανθράκων για να μπορέσουμε ως χώρα να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας επάρκεια», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Απαντάμε στις προκλήσεις των καιρών με έργα όχι με λόγια «Με έργα λοιπόν και όχι με λόγια θα απαντάμε στις προκλήσεις των καιρών. Και θέλω να ζητήσω πραγματικά απ’ όλα τα στελέχη, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να κάνουμε μαζί αυτήν την μεγάλη προσπάθεια να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι η χώρα έχει προοδεύσει πολύ τα τελευταία 3,5 χρόνια. Το γνωρίζουν, εξάλλου, οι πολίτες. Τώρα, όμως βλέπουν ότι και αυτή η πρωτοβουλία αποδίδει. Κάποιοι μάς έλεγαν, δεν έχετε τη δυνατότητα να στηρίξετε την κοινωνία, γιατί τάχα εσείς στη Νέα Δημοκρατία δεν είστε κοινωνικά ευαίσθητοι. Τους απαντάμε, εμείς είμαστε το μεγάλο λαϊκό κόμμα της χώρας που έρχεται από μακριά και θα πάει ακόμα πιο μακριά», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Στις εκλογές του ‘23 θα έρθει η ώρα των μεγάλων διλημμάτων. Και το πιο σημαντικό είναι: θα πάμε μπροστά ή πίσω «Καθώς σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές του ’23, θα έρθει η ώρα των μεγάλων διλημμάτων και των πραγματικών συγκρίσεων. Θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο της ισχυρής και ευημερούσας Ελλάδος ή θέλουμε να κλωτσήσουμε την καρδάρα με το γάλα και να γυρίσουμε πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι τόσο μακρινό, νομίζω το θυμόμαστε όλοι μας. »Θέλουμε την Ελλάδα μια χώρα ισχυρή με αυτοπεποίθηση, στον πυρήνα της Ευρώπης ή μία χώρα η οποία να αναζητεί τις τύχες της στους 4 ανέμους όπως κάποιοι διαλαλούν; Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα επενδύει στις Ένοπλες Δυνάμεις με ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, μια Ελλάδα που θα προστατεύσει τα σύνορά της ή μια Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι; »Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα στηρίζεται στην ιδιωτική οικονομία, στη δημιουργικότητα του Έλληνα και θα δημιουργεί θέσεις εργασίας ή μια Ελλάδα που θα εγκλωβίζει τους συμπολίτες μας σε μία αέναη πολιτική επιδομάτων, για να μπορούμε, την τελευταία στιγμή, να πηγαίνουμε να τα εξαργυρώνουμε για ψήφους; Τα διλήμματα για το 2023 θα είναι πολύ ξεκάθαρα και το πιο σημαντικό είναι: Θα πάμε μπροστά ή πίσω και τελικά ποιον θέλουν οι Έλληνες να κυβερνά την Ελλάδα; Αυτό το ερώτημα θα κληθούν να απαντήσουν οι Έλληνες και είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσουν και πάλι τη στήριξή τους και θα μας περιβάλλουν και πάλι με την εμπιστοσύνη τους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον Πρωθυπουργό προσφώνησε ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Πιερίας Χαράλαμπος Μπρουσκέλης. «Θα στηρίξουμε αγρότες, κτηνοτρόφους» – Τα έργα που ανακοίνωσε από την περιοδεία στην Πιερία Το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο Αιγίνιο Πιερίας, όπως ανακοινώθηκε κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού. Επίσης θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου και, με συνεργασία των υπουργείων Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, η αξιοποίηση του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγινίου, που παραμένει κουφάρι εδώ και 40 χρόνια. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Έξω από το δημαρχείο, στο Αιγίνιο, τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού Αναστάσιος Μανωλάς, ο οποίος τον καλωσόρισε, οι δήμαρχοι Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος και Δίου-Ολύμπου Ευάγγελος Γερολιόλιος, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Ξενοφών Μπαραλιάκος ‘Αννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Σάββας Χιονίδης, και η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου. Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο υπουργός συνόδευσαν Θράκης Σταύρος Καλαφάτης και η επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου. Έξω από το δημαρχείο είχαν συγκεντρωθεί και κάτοικοι της περιοχής τους οποίους ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτησε, μόλις έφτασε, και συνομίλησε μαζί τους. Ο πρωθυπουργός έφτασε με καθυστέρηση μιας ώρας και είπε στον δήμαρχο ότι η καθυστέρησή του οφείλεται στην ομίχλη που είχε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Θυμήθηκε μάλιστα ότι το 2019 είχε ματαιωθεί η επίσκεψή του στην Πιερία λόγω της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους στο δημαρχείο, φωτογραφήθηκε μαζί τους και ακολούθησε σύσκεψη στο γραφείο του δημάρχου όπου τέθηκαν επί τάπητος όλα τα θέματα της περιοχής. «Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει και στον πρωτογενή τομέα ότι μπορούμε να στηρίξουμε τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους μας και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε», ανέφερε στη σύσκεψη ο πρωθυπουργός, ενώ επισήμανε πως η Μακεδονία ευρύτερα μπορεί να αξιοποιήσει την αναδιάταξη των αλυσίδων εφοδιασμού και την τάση για επαναφορά δραστηριοτήτων μεταφοράς και αποθήκευσης πιο κοντά στην Ευρώπη. «Υπάρχει μία παγκόσμια τάση για το πώς μπορούμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο των αλυσίδων εφοδιαστικής παραγωγής. Δηλαδή θα υπάρχουν τα logistics, εταιρείες που μπορεί να θέλουν να φύγουν -που λέει ο λόγος- από την Κίνα ή και από πιο γειτονικές χώρες και να έρθουν πιο κοντά στις αγορές της Ευρώπης, έτσι ώστε να μην είναι εξαρτημένες από χώρες με τις οποίες έχουμε μια σειρά από γεωπολιτικά ζητήματα», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Αυτό ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες και δυνατότητες συνολικά για τη Μακεδονία και κυρίως για περιοχές οι οποίες είναι κοντά στους βασικούς άξονες. Και εδώ είστε στο κέντρο, είστε δίπλα σε δρόμους, δίπλα σε τρένα, δίπλα σε λιμάνια, δίπλα σε αεροδρόμιο. Είναι όλα εδώ. Έχουμε πια τον καινούριο νόμο και για τα βιομηχανικά πάρκα, ο οποίος ψηφίστηκε και ο οποίος απλοποιεί πολύ τις διαδικασίες. Νομίζω ότι θα μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε μια περαιτέρω άνθηση της παραγωγής και της βιομηχανίας και προφανώς και των logistics στην ευρύτερη περιοχή -και γιατί όχι ο δήμος να μην επωφεληθεί από αυτό». Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την επικείμενη ένταξη του έργου «υποδομές ύδρευσης του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού» για την αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης, ύψους περίπου 4,5 εκατ. ευρώ, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». «Το νερό είναι άρδευση και ύδρευση. Για τη μεν ύδρευση είναι αδιανόητο, τη σημερινή εποχή, να μην έχουμε σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης. Και γι’ αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο υπουργός βρήκε τον χώρο ώστε να εντάξει την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης στο Πρόγραμμα “Τρίτσης”. Από εκεί και πέρα, τα συστήματα της διαχείρισης του νερού, όσον αφορά την άρδευση, θα αποτελέσουν κεντρική πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας, και τώρα -καθώς έχουμε εντάξει μεγάλα αρδευτικά έργα- αλλά και στο μέλλον. Θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ πιο έξυπνα το πώς αξιοποιούμε το νερό μας», σημείωσε, τονίζοντας τις προκλήσεις που εγείρει και σε αυτό το ζήτημα η κλιματική αλλαγή. «Ήδη η κυβέρνησή μας έχει βοηθήσει αλλά με την περαιτέρω βοήθεια -και τώρα και στην επόμενη θητεία σας- θα μας βοηθήσει ούτως ώστε να τα πάμε ακόμα καλύτερα», είπε ο δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού. Μετά το Αιγίνιο ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε γεωκτηνοτροφική μονάδα της περιοχής, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για την παραγωγική διαδικασία. «Είμαστε στην καλύτερη χρονιά τα τελευταία 15 χρόνια», είπε στον πρωθυπουργό ένας από τους ιδιοκτήτες της μονάδας. Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε, επίσης, τον Κολινδρό, όπου περπάτησε στους δρόμους του οικισμού και συνομίλησε με κατοίκους. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι σημαίνει η υποχώρηση των Ρώσων από τη Χερσώνα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Φωτεινή Πετρογιάννη: Κόντρα άνευ προηγουμένου στο Twitter Η «πιο όμορφη αστυνομικός στον κόσμο» υπηρετεί στην πιο επικίνδυνη πόλη BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )