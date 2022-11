Μητσοτάκης: Ο ΔΟΑΤΑΠ θα ολοκληρώνει κάθε αίτηση σε 60 ημέρες με μειωμένα παράβολα κατά 20% «Κλείνει μια πληγή δεκαετιών που ταλαιπωρούσε χιλιάδες αποφοίτους και τις οικογένειές τους», ανέφερε ο πρωθυπουργός «Μέσα σε 4 μήνες ο αναβαθμισμένος ΔΟΑΤΑΠ επεξεργάστηκε όλες τις παλιές αιτήσεις αναγνώρισης πανεπιστημιακών πτυχίων του εξωτερικού, απαντώντας θετικά σε 4.000. Πλέον θα ολοκληρώνει κάθε αίτηση μέσα σε 60 μέρες, ενώ τα παράβολα θα είναι μειωμένα κατά 20%» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι με την αναβάθμιση του ΔΟΑΤΑΠ «κλείνει μία πληγή δεκαετιών που ταλαιπωρούσε χιλιάδες απόφοιτους και τις οικογένειές τους, στερώντας ευκαιρίες εργασίας από τη νέα γενιά των επιστημόνων μας». Για πρώτη φορά, ο ΔΟΑΤΑΠ προσέφερε στη χώρα Εθνικό Μητρώο με 3.500 αναγνωρισμένα ξένα πανεπιστήμια. «Όλα αυτά σημαίνουν λιγότερη αναμονή και έξοδα για τους πτυχιούχους. Ένα ακόμη κίνητρο για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων. Ανακούφιση για χιλιάδες οικογένειες. Πάνω από όλα, όμως, σεβασμό προς τον πολίτη. Και ένα εκπαιδευτικό μοντέλο σύγχρονο και εξωστρεφές. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο Ορέστη Καλογήρου και όλα τα στελέχη του ΔΟΑΤΑΠ για την εξαιρετική δουλειά. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψηλά!» κατέληξε ο πρωθυπουργός. Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού Οι μικρές τολμηρές αλλαγές συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα της Ελλάδας που αλλάζει και ακμάζει. Απόδειξη, η επιτυχία του αναβαθμισμένου ΔΟΑΤΑΠ, που στο εξής θα ολοκληρώνει κάθε αίτηση αναγνώρισης πανεπιστημιακών πτυχίων του εξωτερικού μέσα σε 60 μέρες, όταν αυτή απαιτούσε έως τώρα σχεδόν δύο χρόνια. Και, μάλιστα, σήμερα με λιγότερα έξοδα, καθώς τα σχετικά παράβολα θα είναι μειωμένα κατά 20%. Κλείνει, έτσι μία πληγή δεκαετιών που ταλαιπωρούσε χιλιάδες απόφοιτους και τις οικογένειές τους, στερώντας ευκαιρίες εργασίας από τη νέα γενιά των επιστημόνων μας. Μέσα σε μόλις 4 μήνες, ο αναβαθμισμένος οργανισμός επεξεργάστηκε όλες τις παλαιές αιτήσεις, απαντώντας θετικά σε 4.000 υποθέσεις. Ενώ, για πρώτη φορά, προσέφερε στη χώρα Εθνικό Μητρώο με 3.500 αναγνωρισμένα ξένα πανεπιστήμια. Όλα αυτά σημαίνουν λιγότερη αναμονή και έξοδα για τους πτυχιούχους. Ένα ακόμη κίνητρο για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων. Ανακούφιση για χιλιάδες οικογένειες. Πάνω από όλα, όμως, σεβασμό προς τον πολίτη. Και ένα εκπαιδευτικό μοντέλο σύγχρονο και εξωστρεφές. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο Ορέστη Καλογήρου και όλα τα στελέχη του ΔΟΑΤΑΠ για την εξαιρετική δουλειά. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψηλά! Ειδήσεις σήμερα: Πέθανε η ηθοποιός Νίτσα Μαρούδα Ισόβια στον 22χρονο που δολοφόνησε τον 20χρονο στις Σέρρες – «Πάνω στα νεύρα μου ανέβασα το μαχαίρι στο Instagram» «Τέλος η τηλεργασία – Στο γραφείο για τουλάχιστον 40 ώρες εβδομαδιαίως»: Το πρώτο - του Έλον Μασκ στο προσωπικό BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )