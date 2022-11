Μπακογιάννης: Ο φωτισμός της Αθήνας περνά στον 21ο αιώνα – Θα τοποθετηθούν 45.000 νέα φωτιστικά «Η Τουρκία έχασε σήμερα μια ευκαιρία» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων, σχολιάζοντας την αναφορά Τσαβούσογλου στο επεισόδιο Τζιτζικώστα Τα νέα φωτιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης τύπου LED, τα οποία αντικαθιστούν μετά από δεκαετίες τα παλιάς τεχνολογίας και ενεργοβόρα φωτιστικά, παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πρωτεύουσας -που προβλέπει την τοποθέτηση περίπου 45.000 νέων φωτιστικών- το οποίο όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο έργο του Δήμου Αθηναίων μετά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, έχοντας προϋπολογισμό ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co6vbms4ct0h) «Από τη μια βλέπετε ένα φωτιστικό του 20ου αιώνα και από την άλλη του 21ου. Έχουμε ξεκινήσει να αντικαθιστούμε τα παλιά φωτιστικά σώματα και έχουμε ήδη αναβαθμίσει τον φωτισμό στην πολυσύχναστη οδό Πατησίων. Τα νέα φωτιστικά είναι πιο ελαφριά, ενώ διαθέτουν κι ένα ειδικό τσιπάκι, μέσω του οποίου λειτουργούν όλοι οι αυτοματισμοί. Αυτό σημαίνει, πρακτικά, ότι όταν καίγεται μια λάμπα, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να καλούν στις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να καταγραφεί το πρόβλημα, διότι τα τεχνικά συνεργεία θα ενημερώνονται αυτομάτως από το ψηφιακό σύστημα» ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης. Βάσει του σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023, ενώ ο Δήμαρχος εκτίμησε ότι τα περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ που επενδύονται σήμερα για το νέο οδοφωτισμό, θα έχουν αποσβεστεί σε επτά με δέκα χρόνια, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη για την Αθήνα και τους κατοίκους της. Ο Δήμαρχος Αθηναίων κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σχετικά με το συμβάν με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα ανέφερε: «Λυπάμαι πάρα πολύ, πραγματικά, διότι η τουρκική κυβέρνηση έχασε σήμερα μια ευκαιρία. Θα μπορούσε να είχε βγει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και να είχε πει το εξής πάρα πολύ απλό. Λάθος, συγγνώμη, ο κ. Τζιτζικώστας είναι ευπρόσδεκτος, τον προσκαλούμε να έρθει στην Πόλη ή στη Σμύρνη. Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε» ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης, επισημαίνοντας ότι η στάση αυτή είναι ενάντια στην τουρκική κοινή γνώμη. Ερωτηθείς για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, ο κ Μπακογιάννης επεσήμανε ότι η πολιτική ζωή του τόπου δεν πρέπει να συρθεί σε αυτό τον «βούρκο» και αυτό είναι ευθύνη όλων, όχι μόνο της Κυβέρνησης. «Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Πρώτον, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση -κι αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αφορά όλους μας- να αφήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου να συρθεί μέχρι τις εκλογές μέσα σε αυτό τον «βούρκο». Δεύτερον, οφείλουμε όλοι μαζί να κάνουμε ό,τι μπορούμε να διαλευκανθεί η υπόθεση άμεσα. Και το λέω αυτό, γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι αντίστοιχες υποθέσεις στα προηγούμενα χρόνια χάνονταν κάπου στα βάθη της γραφειοκρατίας. Τρίτον, όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο θεσμικό πλαίσιο, να γίνουν, με διακομματική συναίνεση. Και τέταρτον, να θυμόμαστε, γιατί κανένας δεν γεννήθηκε χθες, πως όταν βάζουμε τη «λάσπη στον ανεμιστήρα», είναι λάθος να νομίζουμε ότι κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. Στην πραγματικότητα χάνουμε όλοι. Και ο μόνος ο οποίος βγαίνει ωφελημένος είναι ο «καρχαρίας με το παπιγιόν», ο οποίος είναι κάπου σε μια γωνία και γελάει», κατέληξε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ειδήσεις σήμερα: Με τον Κέρι τα είπε ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο – Παρέμβαση για τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο Μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αίγυπτο – Ελπίδες ότι βρέθηκε ο τάφος της Κλεοπάτρας Παρατείνονται οι κυρώσεις κατά Τούρκων για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κύπρο BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 11.11.2022, 08:27 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

