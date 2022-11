Νίκος Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση παραμένει τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την οικονομική κρίση «Στην Ελλάδα, έχουμε πληθωρισμό ακρίβειας για τους ευάλωτους και τη μεσαία τάξη και πληθωρισμό υπερκερδών για τους ισχυρούς» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, που παραβρέθηκε στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στην πλατεία Κλαυθμώνος. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι στην Ελλάδα η οικονομική κρίση είναι βαθιά άδικη και πλήττει έντονα την αγοραστική δύναμη των ευάλωτων νοικοκυριών. «Η Κυβέρνηση, αντί λοιπόν να έχει προτεραιότητα να προστατέψει τους ευάλωτους και τη μεσαία τάξη, συνεχίζει σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση να είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων» κατέληξε. Αναλυτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: Η οικονομική κρίση είναι βαθιά άδικη στη χώρα μας και αυτό φαίνεται από τις επιπτώσεις συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ελλάδα, έχουμε πληθωρισμό ακρίβειας για τους ευάλωτους και τη μεσαία τάξη και πληθωρισμό υπερκερδών για τους ισχυρούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα νοικοκυριά έως 750 ευρώ μηνιαίο εισόδημα έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης και τα νοικοκυριά έως 1100 ευρώ έχουν χάσει περίπου το 14%. Συγχρόνως, οι μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας, ενώ η τιμή της μεγαβατώρας ήταν περίπου στα 400 ευρώ και στα 233 ευρώ τους δύο προηγούμενους μήνες, την πούλησαν στα 600 και στα 800 ευρώ. Και βέβαια οι τράπεζες, όπου η διαφορά επιτοκίου καταθέσεων από το μέσο όρο επιτοκίου στα στεγαστικά δάνεια είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Η Κυβέρνηση, αντί λοιπόν να έχει προτεραιότητα να προστατέψει τους ευάλωτους και τη μεσαία τάξη, συνεχίζει σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση να είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Ειδήσεις σήμερα: Ο Ζούκερμπεργκ απέλυσε 11.000 εργαζομένους από το Facebook Μολότοφ και χημικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την πορεία για την απεργία – Τουλάχιστον οκτώ προσαγωγές Σακίρα, Πικέ συμφώνησαν μετά από 12 ώρες: Φεύγει με τα παιδιά για Μαϊάμι η τραγουδίστρια Best of Network 11.11.2022, 17:37 11.11.2022, 16:56 11.11.2022, 10:40 11.11.2022, 14:57 11.11.2022, 15:03 11.11.2022, 18:25

