ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για το Θριάσιο Πεδίο

Με την υπερψήφιση του από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά την κύρωσης της τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης για την «Ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο». ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ και ΜεΡΑ25, καταψήφισαν τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε «παρών». Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Καραγιάννης έδωσε έμφαση στις βασικότερες αλλαγές του νομοσχεδίου που, όπως είπε, προβλέπουν ότι: – Αυξάνεται η ετήσια πληρωμή προς το ελληνικό δημόσιο από 2,51% σε 5% ενώ αυξάνεται αντίστοιχα και η ελάχιστη πληρωμή προς το δημόσιο από τις 350.000 ευρώ ετησίως σε 700.000 ευρώ. – Μειώνεται η περίοδος παραχώρησης από τα 60 στα 37 έτη και υπό προϋποθέσεις μπορεί να παραταθεί για άλλα τρία χρόνια, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον παραχωρισιούχο να διαπραγματευτεί την επέκταση της παραχώρησης για επιπλέον 23 έτη σε τιμές αγοράς. – Εισάγεται μηχανισμός κατανομής των κερδών σε ποσοστό 50% – 50% ανάμεσα στα κέρδη του παραχωρισιούχου και του ελληνικού δημοσίου. «Οι επενδύσεις σε υποδομές αποκτούν μεγάλη προστιθέμενη αξία και θέτουν τη βάση για ισχυρή ανάπτυξη σε στερεές βάσεις. Μια ανάπτυξη με ξεκάθαρο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο που επιβεβαιώνει την εξωστρέφεια και την δυναμική της ελληνικής οικονομίας, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αξιοποιεί τη γεωστρατηγική θέση της χώρας», ανέφερε ο κ. Καραγιάννης. Από την πλευρά του, ο γενικός εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ιωάννης Σαρακιώτης τόνισε ότι το κόμμα του «συντάσσεται με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για το αναπτυξιακό έργο στο Θριάσιο Πεδίο, καθώς συνιστά παρακαταθήκη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατάφερε και το ξεμπλόκαρε και υπέγραψε την αρχική σύμβαση παραχώρησης». «Σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την διαφάνεια και την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος», εξέφρασε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Χρήστος Γκόκας. Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου δήλωσε ότι το κόμμα της «καταψηφίζει την κύρωση γιατί δεν αναιρεί, αλλά αντίθετα συνεχίζει, τη στρατηγική καπιταλιστικής ανάπτυξης και εργασιακού μεσαίωνα της αρχικής σύμβασης που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ». Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος υποστήριξε ότι και οι νέες τροποποιήσεις είναι συμφέρουσες μόνο για τον ιδιώτη χωρίς να προασπίζεται ικανοποιητικά το δημόσιο συμφέρον ενώ ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25, Κρίτων Αρσένης, έκανε λόγο για «μία εντελώς σκανδαλώδη σύμβαση παραχώρησης που έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται και σήμερα με τους ίδιους απαράδεκτους όρους». Ειδήσεις σήμερα: Ο φρικιαστικός διάλογος του παιδοβιαστή «με το λευκό βαν» και του 13χρονου – «Τι κάνεις μπουμπούκι μου;» ΥΠΕΞ για Κατεχόμενα: Παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου η προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους Η Μαρία Καρρά καλείται να δώσει εξηγήσεις για αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία 30 εκατ. ευρώ Μίνα Αδαμάκη: Η φωτογραφία από την τελευταία παράσταση της ηθοποιού που «έφυγε» από τη ζωή

