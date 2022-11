Οικονόμου για Τσίπρα: «Δεν έχει τίποτα να προσφέρει, βρίσκεται σε τρικυμία» «Οι Έλληνες έχουν δει τι πραγματικά κρύβεται πίσω από το προσωπείο του και δεν ξεχνούν» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Ο κ. Τσίπρας τα μόνα που «προσέφερε» στους πολίτες ήταν ψέματα, φόροι και περικοπές λόγω των ασυνάρτητων επιλογών του. Και σήμερα δεν έχει και τίποτα ουσιαστικό να προσφέρει» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα για τη σημερινή απεργία. Ο κ. Οικονόμου σημείωσε ακόμα ότι οι πολίτες γνωρίζουν πως η σημερινή κυβέρνηση προστάτευσε στο μέτρο του εφικτού λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων την ελληνική κοινωνία. Αναλυτικά η δήλωσή του «Οι άνθρωποι της εργασίας και της δημιουργίας γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ότι η Κυβέρνηση έχει καταφέρει, εν μέσω αλλεπάλληλων δομικών διεθνών κρίσεων, να προστατεύσει -στο μέτρο του εφικτού και καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες- την ελληνική κοινωνία από τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα αγαθά και την ενέργεια: με διαρκείς ενισχύσεις, με μείωση των φόρων, με αύξηση του βασικού μισθού, με βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας, με μείωση της ανεργίας. Ο κ. Τσίπρας τα μόνα που «προσέφερε» στους πολίτες ήταν ψέματα, φόροι και περικοπές λόγω των ασυνάρτητων επιλογών του. Και σήμερα δεν έχει και τίποτα ουσιαστικό να προσφέρει, πέρα από εύκολα λόγια, χαμόγελα και χειραψίες. Βρίσκεται σε πλήρη τρικυμία και προσπαθεί να βυθίσει την χώρα στην αστάθεια και την ανέχεια για άλλη μια φορά, αναζητώντας απεγνωσμένα πολιτικό διέξοδο από το πολιτικό του τέλμα. Οι Έλληνες έχουν δει τι πραγματικά κρύβεται πίσω από το προσωπείο του κ. Τσίπρα και δεν ξεχνούν». Ειδήσεις σήμερα: Ο Έλον Μασκ πουλάει μετοχές της Tesla για να «σώσει» το Twitter Στη φυλακή ο 28χρονος κατηγορούμενος για ασέλγεια σε 4χρονο αγόρι στο Αγρίνιο Στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ο γιος του φιλέλληνα γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ Best of Network 11.11.2022, 11:30 11.11.2022, 12:18 11.11.2022, 10:40 11.11.2022, 09:00 11.11.2022, 09:01 10.11.2022, 13:38

