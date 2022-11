Οικονόμου: Ο Τσίπρας ζητούσε πρόταση μομφής για τα χιόνια – Τώρα γιατί δεν έρχεται στη Βουλή; «Πρώτοι εμείς θέλουμε να μάθουμε ποιοι χειρίζονταν τα παράνομα λογισμικά», ειπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος – Δείτε βίντεο «Τα κακόβουλα λογισμικά έχουν παρουσιαστεί σε πολλές χώρες. Με αυτό το δεδομένο, δεν αποκλείεται να έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Δεν αποκλείεται η έρευνα να βγάλει άκρη σε αυτό», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας εκ νέου ότι, «καμία κυβερνητική υπηρεσία δεν έχει προμηθευτεί κακόβολου λογισμικό στην Ελλάδα». Όπως είπε όμως ο Γιάννης Οικονόμου, μία ημέρα μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1, «επιχειρείται από κάποιους να δημιουργηθεί σκοτάδι. Επιχειρείται να συνδεθεί η νόμιμη επισύνδεση Ανδρουλάκη με τα κακόβουλα λογισμικά». «Βγήκε μία λίστα και διατυπώνεται ευθέως κατηγορία κατά του Πρωθυπουργού ότι παρακολουθούσε υπουργούς και συνεργάτες του επί 15 χρόνια, χωρίς κανένα στοιχείο», σημείωσε και κάλεσε αυτούς που ισχυρίζονται ότι έχουν στοιχεία, «να απαντήσουν πειστικά ποιοι του τα έδωσαν. Δεν μπορεί να πετάς έτσι λάσπη και να λες μου τα έδωσαν δύο παιδιά» και συμπλήρωσε, «ας μην τα δώσει σε μας, ας τα δώσει στη Δικαιοσύνη». Παρατήρησε ότι, «έρχεται κάποιος και κάνει μια αποκάλυψη και ισχυρίζεται ότι αφήνει σε εσένα να το αποδείξεις» και τόνισε πως, «θα απαιτήσουμε να γίνει ό,τι χρειάζεται για να διαπιστωθεί ποιοι παρακολουθούνταν». Τόνισε δε στη συνέχεια πως: «για να καταλάβει ο κόσμος, όταν έπεσε πολύ χιόνι στην Αττική και έκλεισε ο δρόμος, λέει ο κ. Τσίπρας «φταίει η Κυβέρνηση, είναι ανίκανη, να πέσει», πρόταση μομφής. Τώρα που λέει ο κ. Τσίπρας, τώρα που λέει ο κ. Βαξεβάνης ότι «είμαστε η πιο αντιδημοκρατική Κυβέρνηση στον κόσμο, ότι αυτά που γίνονται δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ, ότι παρακολουθούμε τους άλλους», γιατί δεν έρχεται στη Βουλή να καταθέσει πρόταση μομφής;». Δείτε βίντεο: Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co6p8l7zobc1) Ειδήσεις σήμερα: Σεισμικές έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο: Εκδόθηκε η NAVTEX για το πλοίο Sanco Swift Με απήγαγαν και απειλούσαν να μου κόψουν τα πόδια για 1.000 ευρώ, διηγείται θύμα τοκογλύφων Κρήτη: 36χρονος προπονητής βίασε τον 21χρονο μαθητή του στο Ηράκλειο BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

