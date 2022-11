Οικονόμου: Πάνω από 3,5 εκατ. τηλεφωνικές κλήσεις στο 1555 και εξυπηρετήθηκε το 99,4% των αιτημάτων Στόχος παραμένει η συνεχής βελτίωση ώστε να γίνει καθημερινός σύμμαχος των πολιτών, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια κλήσεις έχει δεχθεί ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 με το 99,4% των αιτημάτων να απατώνται άμεσα, τόνισε σε ανάρτηση του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, επισημαίνοντας ότι παραμένει προτεραιότητα ο στόχος της συνεχούς βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. “Με σχέδιο ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 έχει δεχτεί πάνω από 3,5 εκατ. κλήσεις με το 99,4% των αιτημάτων να απαντώνται άμεσα. Το 0,6% αφορά σε προσωποποιημένα αιτήματα. Στόχος παραμένει η συνεχής βελτίωση ώστε να γίνει καθημερινός σύμμαχος των πολιτών”, επισημαίνει ο κ. Οικονόμου. #Με_σχέδιο ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 έχει δεχτεί πάνω από 3,5 εκατ. κλήσεις με το 99,4% των αιτημάτων να απαντώνται άμεσα. Το 0,6% αφορά σε προσωποποιημένα αιτήματα. Στόχος παραμένει η συνεχής βελτίωση ώστε να γίνει καθημερινός σύμμαχος των πολιτών.@K_Hatzidakis— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) November 11, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Ρωσία: Κλίμα… 1916 για τον Πούτιν μετά την υποχώρηση από τη Χερσώνα Τουρκία: «Έλληνας Θεός» στο Μετρό της Κωνσταντινούπολης τάραξε τους ισλαμιστές Μισελίν Κόνερι: «Ο έρωτας με τον Σον ήταν κεραυνοβόλος» BEST OF NETWORK 11.11.2022, 09:30 11.11.2022, 08:36 10.11.2022, 10:00 11.11.2022, 09:00 11.11.2022, 09:01 10.11.2022, 13:38

