Ο Μητσοτάκης βάζει τα διλήμματα στον δρόμο προς τις κάλπες Συνεργάτες του εισηγούνται στον πρωθυπουργό κάλπες τον Ιανουάριο, ενώ αυτός παραμένει ακόμα πιστός στο σχέδιο για εκλογές την άνοιξη Γιώργος Ευγενίδης 11.11.2022, 06:32 Η χθεσινή περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πιερία, ένα από τα προπύργια της ΝΔ το 2019, ήταν μια καλή ευκαιρία για τον πρωθυπουργό να επιστρέψει στην άμεση επαφή με τους πολίτες, μετά τον νέο γύρο πολιτικής αναταραχής που ξέσπασε με φόντο τις υποκλοπές. Με δεδομένο, όμως, ότι η χώρα αναπόδραστα μπαίνει στον τελικό γύρο για τις εκλογές και παρά το ότι στο Μέγαρο Μαξίμου περιμένουν τις πρώτες δημοσκοπήσεις του Σαββατοκύριακου, ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε και πάλι να θέτει με ένταση τα διλήμματα της κάλπης. Μια στρατηγική που θα εντείνει όσο πλησιάζουμε στον χρόνο των εκλογών, τον οποίο ρεαλιστικά δεν ξέρει κανείς, με δεδομένο ότι πολλοί συνεργάτες του εισηγούνται στον πρωθυπουργό κάλπες τον Ιανουάριο, ενώ αυτός παραμένει ακόμα πιστός στο σχέδιο για εκλογές την άνοιξη. «Τα διλήμματα για το 2023 θα είναι πολύ ξεκάθαρα και το πιο σημαντικό είναι: Θα πάμε μπροστά ή πίσω και τελικά ποιον θέλουν οι Έλληνες να κυβερνά την Ελλάδα; Αυτό το ερώτημα θα κληθούν να απαντήσουν οι Έλληνες και είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσουν και πάλι τη στήριξή τους και θα μας περιβάλλουν και πάλι με την εμπιστοσύνη τους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πιερία. Είναι σαφές ότι, παρά τη φθορά, και τις υποθέσεις που «τραυμάτισαν» το προφίλ του κυβερνώντος κόμματος, ο ίδιος παραμένει για τους πολίτες το πιο δυνατό χαρτί, με ισχυρό προφίλ κυβερνησιμότητας, έναντι αυτού του κ. Τσίπρα. Ο κ. Μητσοτάκης, όσο πλησιάζουμε προς το 2023, θα επιμείνει στη διλημματική λογική, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο προσώπου. « Θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο της ισχυρής και ευημερούσας Ελλάδος ή θέλουμε να κλωτσήσουμε την καρδάρα με το γάλα και να γυρίσουμε πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι τόσο μακρινό, νομίζω το θυμόμαστε όλοι μας. Θέλουμε την Ελλάδα μια χώρα ισχυρή με αυτοπεποίθηση, στον πυρήνα της Ευρώπης ή μία χώρα η οποία να αναζητεί τις τύχες της στους 4 ανέμους όπως κάποιοι διαλαλούν; Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα επενδύει στις Ένοπλες Δυνάμεις με ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, μια Ελλάδα που θα προστατεύσει τα σύνορά της ή μια Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι;», είπε χθες από την Κατερίνη με ισχυρή διαζευκτική λογική και την πεποίθηση ότι στο «ζύγι» οι πολίτες θα κρίνουν θετικά το αποτύπωμα της διακυβέρνησης του, παρά τις αστοχίες που υπήρξαν. Για την κυβέρνηση θετικά ήταν τα μαντάτα από το μέτωπο του πληθωρισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 9,1% τον Οκτώβριο έναντι του 12% τον Σεπτέμβριο, με «οδηγούς» το μειωμένο κόστος για ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο και πετρέλαιο κίνησης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση συνεχίζει να ποντάρει σε ειδήσεις-ανάσα από το μέτωπο της οικονομίας, εξ ου και ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει σήμερα το πρωί στην εκδήλωση που οργανώνει το υπουργείο Εργασίας για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης κύριων συντάξεων της πενταετίας 2016-2021, μια από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ειδήσεις σήμερα: Ιταλία: Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης Η Μαντόνα… ξέφυγε: Γλείφει νερό από μπολ σκύλου και ποζάρει σεξουαλικά με διάφορα αντικείμενα – Δείτε βίντεο Κορωνοϊός – Καλά νέα από τον ΠΟΥ: Τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού μπορεί να έχουν ήδη αντισώματα Γιώργος Ευγενίδης 11.11.2022, 06:32 BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )