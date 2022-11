Πατούλης: Αδιανόητο να παρακολουθείται ο Περιφερειάρχης Αττικής Τι σχολίασε για την υπόθεση του Κολωνού και τις φωτογραφίες του με τον Ηλία Μίχο, τη σχέση του με τη ΝΔ και το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής Στην εκπομπή “Στο Κέντρο” της ΕΡΤ με τον Γιώργο Κουβαρά μίλησε, για την πολιτική αλλά και την προσωπική του ζωή, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε σε όλο το φάσμα της επικαιρότητας. Για το δημοσίευμα του Documento σχετικά με τις παρακολουθήσεις, είπε: “Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς θα πρέπει να διαλευκανθεί αμέσως. Είναι ήδη το θέμα αυτό στη Δικαιοσύνη και προφανώς θα σας έλεγα ότι όσον αφορά τα ζητήματα της τοξικότητας, τα ζητήματα τα οποία μπορούν να συμβαίνουν στη χώρα μας, ένα πράγμα σίγουρα μπορούν να δημιουργήσουν: έλλειψη κεφαλαίων και επενδύσεων, έλλειψη ανάπτυξης, έλλειψη θέσεων εργασίας”. Όσο για το αν θα ζητήσει εξηγήσεις απάντησε: “Εμείς αυτή τη στιγμή να σας πω ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να μας παρακολουθεί κανείς. Όσο με αφορά, το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει από τότε που το πήρα, έχω τον πρώτο αριθμό που πήρα το 1996. Είναι ανοικτό για κάθε πολίτη και για κάθε άνθρωπο που θα ήθελε να με ακούσει ή να με ρωτήσει οτιδήποτε”. Στη συνέχεια ανέφερε: “Θεωρώ αδιανόητο ο Περιφερειάρχης Αττικής να παρακολουθείται από τον οποιονδήποτε, αλλά λαμβάνοντας υπόψιν ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μία διερεύνηση από τη δικαιοσύνη, θα δούμε τι θα χρειαστεί να κάνουμε. Κοιτάξτε, αυτό που παρουσιάζεται σε ένα πρωτοσέλιδο ενός εντύπου θα πρέπει να αποδειχθεί. Από την άλλη πλευρά, η τοξικότητα τού να συνεχίζεται, το μόνο πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει είναι οπισθοδρόμηση στην ίδια τη χώρα και προφανώς και στην Αττική. Εμείς παρακολουθούμε αυτά τα οποία γίνονται από την ανεξάρτητη αρχή της Δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας”. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co7823oxpdap) Θα είναι ξανά υποψήφιος για την Περιφέρεια Αττικής; “Πιστεύω ότι σε αυτή τη θητεία έχουμε βάλει τις ράγες, έχουν γίνει πολύ σημαντικά έργα, αλλά έχουν προγραμματιστεί πολύ σημαντικότερα για την επόμενη θητεία. Άρα δεν αφήνουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε ολοκληρώσει. Η επιθυμία μου είναι να συμμετάσχω και βέβαια με την ετυμηγορία του κόσμου που πιστεύουμε ότι είναι θετική, θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο. Προφανώς θα είμαι υποψήφιος”. Όσο για το αν θα τον στηρίξει η ΝΔ είπε: “Καταρχάς και με την κυβέρνηση και με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, θα σας πω ότι εμείς μπορεί να έχουμε κομματικές ταυτότητες, δεν έχουμε κομματικές παρωπίδες, άρα είμαστε για όλους τους πολίτες. Θεωρούμε ότι με τη στήριξη, όπως ακριβώς συνέβη στην πρώτη μας θητεία των πολιτών πάνω απ’ όλα, αλλά και της παράταξης, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Δεν βλέπω κανένα λόγο να μην συνεχίσουμε να μας στηρίζει και η παράταξη μέσα από το έργο μας, το οποίο πλέον είναι διακριτό αλλά και με τη θέλησή μας εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε το έργο, το οποίο σημειωτέον σχετίζεται προφανώς και με το κυβερνητικό έργο, διότι η Αττική αλλάζει μέσα και από τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και τη σχέση και τη συνεργασία την οποία έχουμε”. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co788xpgbd5t) Οι συνέπειες ενός ακραίου καιρικού φαινομένου και η συνεργασία με το κράτος: “Καταρχάς να σας πω ότι πράγματι βλέπουν ότι υπάρχει μια κλιματική κρίση, η οποία προφανώς βλέπεις καθημερινά απρόβλεπτες συνέπειες να συμβαίνουν κοντά στο σπίτι σου, κοντά στην περιοχή σου. Προφανώς και στην Αττική. Και οφείλω να πω ότι η συνεργασία αυτή τη στιγμή με την με το Υπουργείο της Πολιτικής Προστασίας είναι σε πολύ καλό επίπεδο και αυτό φάνηκε και στο πρόσφατο καλοκαίρι και θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία σχετίζεται με την πρόληψη όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση”. Για την υπόθεση του Κολωνού και τις φωτογραφίες του με τον Ηλία Μίχο: “Τον γνώριζα, όπως γνωρίζω κάθε μέρα περίπου 100 ανθρώπους που θέλουν είτε να μου πιάσουν το χέρι να φωτογραφηθούν. Από το 2017, όπου τότε ήμουνα με το “Όλοι μαζί μπορούμε” σε πολλές εκκλησίες και του Κολωνού, του Αγίου Αιμιλιανού. Εκεί είχα γνωρίσει μαζί με τον πατέρα Νικόλαο και τον Επίτροπο της Εκκλησίας, που ήταν ο Μίχος. Δεν είχα ιδιαίτερες σχέσεις με την έννοια να κάνουμε καθημερινή επαφή. Υπήρξαν κάποιες φωτογραφίες. Θεωρώ ότι αυτό το φρικιαστικό που μάθαμε, το οποίο προφανώς δεν το γνωρίζαμε, είναι κάτι για το οποίο νιώθουμε αποτροπιασμό και μόνο. Θεωρούμε ότι είναι μια τραγική κατάσταση που μπορεί τελικά να είναι και ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Από την άλλη πλευρά όμως, θα έλεγα ότι πέραν αυτού, εμείς κάθε μέρα συναντάμε πολύ κόσμο και δεν είμαστε απρόσιτοι. Εγώ είμαι γενικά πολύ κοινωνικός άνθρωπος και θέλω να γνωρίζω ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι σίγουρο ότι μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων ενδεχομένως να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς να μην είναι αυτό που νομίζεις ότι είναι. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορείς να ξέρεις κάθε φορά ποιος είναι απέναντί σου και προφανώς εάν το γνώριζες ότι είναι ένας εγκληματίας ή κάνει μια εγκληματική πράξη, δεν θα είχες καμία διάθεση ούτε να το συναντήσεις, ούτε καν δευτερόλεπτα να τον συναναστραφείς”. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co78dle4okdl) Ο περιφερειάχρης Αττικής μίλησε και για την παιδική του ηλικία στα Πετράλωνα αλλά και για την προσωπική του ζωή, για την οποία και είπε ότι δεν επιδιώκει το lifestyle: “Θα έλεγα ότι στη ζωή πρέπει να βρεις ήρεμες στιγμές και συγχρόνως μέσα από αυτή τη δύναμη που παίρνεις να παράγεις έργο που ο κόσμος σε έχει επιλέξει να τον βοηθήσεις και αυτό”. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co78n1ygpuk1) Θα άφηνε την πολιτική; “Προφανώς ο καθένας μας προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα, αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να μπορέσω να ολοκληρώσω το έργο μου, το οποίο σήμερα είναι κατά την άποψή μου πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε μία Αττική της ανάπτυξης, μία Αττική που θα κρατήσει τα παιδιά της εδώ να εργάζονται και μία Αττική που θα έχει ως brand σε παγκόσμιο επίπεδο τον πολιτισμό και την ανάπτυξη”. Θα ήθελε ο γιος του να μπει στην πολιτική; “Είμαι από αυτούς που λέω δεν πρέπει να είμαστε απλώς θεατές. Πρέπει να αδράξουμε τη ζωή, πρέπει να την αλλάξουμε και αυτό σημαίνει συμμετοχή. Αν και ο γιος μου ο Αλέξανδρος έχει μεγαλώσει σε ένα πολιτικό κλίμα, αυτό το οποίο του έχουμε πει και έχουμε συζητήσει είναι ότι δεν πρέπει να είναι αμέτοχος από αυτό το οποίο θέλει να ζήσει τη ζωή του. Και νομίζω ο κάθε νέος δεν θα πρέπει να βλέπει τα πράγματα ως θεατής μόνο. Θα πρέπει να δημιουργεί και δρόμους οι οποίοι θα του αλλάξουν τη ζωή”. 