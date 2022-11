Πλεύρης: Να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί για να επιστρέψουν στη δουλειά τους «Λάσπη στον ανεμιστήρα από δημοσιεύματα που κατευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ», είπε αναφερόμενος στις παρακολουθήσεις Μέσα στον Νοέμβριο θα έρθει η διάταξη για την κατάργηση των προστίμων στους μη εμβολιασμένους, ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ενώ για τους υγειονομικούς ανέφερε πως η μόνη λύση είναι ο εμβολιασμός για να επιστρέψουν στις θέσεις εργασίας τους. Αρχικά, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Προσωπικός Γιατρός». «Στον Προσωπικό γιατρό βρισκόμαστε σε 4.630.000 εγγραφές, 3.333 γιατρούς να έχουν μπει στο σύστημα και 1.100.000 ραντεβού να έχουν γίνει. Αυτά έχουν συμβεί μέσα σε τρεις μήνες. Οι ηλικίες άνω των 60 σε ποσοστό 70% έχουν εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό», είπε αρχικά. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-co99tn4oe7nd) «Πρόβλημα προφανώς και υπάρχει, κυρίως στο Λεκανοπέδιο, όπου είμαστε στο 52% και σε άλλα σημεία της Ελλάδας όπου με τους ιατρικούς συλλόγους προσπαθούμε να έχουμε πληθώρα γιατρών στο σύστημα. Τα πρόστιμα δεν θα ισχύουν, το λέμε να το γνωρίζουν οι πολίτες. Η επιβάρυνση θα υπάρξει μόνο όταν η κάλυψη θα φτάσει σε ένα σημείο ικανό. Προβλήματα και στα πρώτα ραντεβού θα υπάρξουν, είναι λογικό, γιατί είναι η πρώτη επαφή. Σε έναν μήνα, όπως σας είπα, έγιναν 1.100.000 ραντεβού. Θα υπάρξουν επιπλέον κίνητρα, γιατί οι γιατροί είναι σε μια δυσπιστία. Ο θεσμός λειτουργεί μόλις τρεις μήνες. Η προηγούμενη προσπάθεια έγινε από τον κ. Ξανθό και σε τέσσερα χρόνια είχε περίπου 1 εκατ. πολίτες και 600-700 γιατρούς. Ο θεσμός μπαίνει σε ράγες και χρειάζεται χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό, κι εκεί συμφωνούν όλα τα κόμματα, η παρουσία ενός δωρεάν γιατρού», πρόσθεσε. Για την κατάργηση των προστίμων, ανέφερε «Δεν έχει γίνει η αφαίρεση των προστίμων για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, γιατί έπρεπε να επεξεργαστούμε κάποια δεδομένα στο υπουργείο Υγείας. Έρχεται μέσα στον Νοέμβριο η διάταξη, για να έχουμε την κατάργηση των προστίμων. Θα έχουμε το εξής: Όποιος έχει εμβολιαστεί, θα διαγράφεται το πρόστιμό του κι αν το έχει πληρώσει θα υπάρξει διαδικασία συμψηφισμού ή επιστροφής». Σχετικά με τους μη εμβολιασμένους υγειονομικούς, απάντησε: «Ας κάνουν μια αρχή οι ίδιοι να εμβολιαστούν για να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Το ΣτΕ μας έχει πει ότι η αναστολή είναι συνταγματική, αλλά πρέπει να εξετάζονται τα επιδημιολογικά δεδομένα. Θα εξεταστούν λοιπόν τα επιδημιολογικά δεδομένα και των φθινοπωρινών και χειμερινών μηνών. Το μέτρο είναι μέχρι τις 31/12 και μέχρι τότε θα υπάρξει απόφαση. Η θέση μου είναι ότι σέβομαι την απόφαση του ΣτΕ, αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν απολυθεί για να πάρουν τις θέσεις τους άνθρωποι που πιστεύουν στην επιστήμη και θα μπορούν να προσφέρουν. Αυτό, όμως, είναι μια προσωπική θέση και σεβόμαστε τι είπε το ΣτΕ». «Από το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας 2.411 γυναίκες βρέθηκαν με ευρήματα σε πρώιμο στάδιο. Αυτό σημαίνει πως θα αντιμετωπίσουν την ασθένεια που έχουν με ήπιο τρόπο. Ξεκινάνε τα προγράμματα για παχύ έντερο, τράχηλο μήτρας, καρδιαγγειακές παθήσεις. Το πρόγραμμα ισχύει για τους 50 ως 69 ετών, είναι η πρώτη φάση του. Δεν μπορεί μαζικά να εξεταστεί ένας κόσμος, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες στις δομές. Σταδιακά θα γίνει σε όλο τον πληθυσμό», τόνισε επίσης ο υπουργός Υγείας. «Λάσπη στον ανεμιστήρα από δημοσιεύματα που κατευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ» Πριν αναφερθεί στα θέματα του τομέα της υγείας, ο κ. Πλεύρης είχε ερωτηθεί και για το θέμα των παρακολουθήσεων. «Να ξεκαθαρίσουμε κάτι που ακούω πολλές φορές, αλλά δεν είναι σαφές στους πολίτες. Υπάρχουν οι νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΥΠ. Σε αυτό το κομμάτι υπήρξε η υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη, όπου ο πρωθυπουργός πήρε άμεσες αποφάσεις. Υπάρχουν και καταγγελίες για παρακολουθήσεις που γίνονται από το λογισμικό Predator, στο οποίο δεν έχει καμία σχέση η κυβέρνηση. Είναι δύο διαφορετικά θέματα», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Οι νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ δεν έχουν σχέση με το Predator. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δημοσίευμα που επικαλείται πηγές οι οποίες δεν αξιολογούνται. Ο δημοσιογράφος και εκδότης εμφανίστηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν αποκάλυψε τις πηγές του. Η κυβέρνηση που δεν έχει καμία σχέση με το Predator, δεν μπορεί να γνωρίζει ποιοι παρακολουθούνται. Αυτός που γνωρίζει, είναι αυτός που έχει το ρεπορτάζ». Σχετικά με πρόσωπα που δεν κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις σημείωσε πως «Η Εξεταστική Επιτροπή, με αίτημα της αντιπολίτευσης, είχε αντικείμενο ελέγχου μόνο την περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήθελαν να το διευρύνουν χρονικά. Όλα ψάχτηκαν και κλήθηκαν και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών. Κλήθηκαν όλοι οι διοικητές της ΕΥΠ. Έγινε ακρόαση και του εισαγγελέα που δίνει τις άδειες για την ΕΥΠ. Όπως βλέπετε και στο θέμα στη Θεσμών και Διαφάνειας, θα γίνει και εκεί ακρόαση». Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε «Πάμε να φύγουμε, όμως, από το μείζον. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ρεπορτάζ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε συνέντευξή του υπονοεί ότι έχει γνώση. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι δημοσιογράφος. Αν γνωρίζει κάτι και έχει στοιχεία, να βγει να μιλήσει. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός, να βγει να μιλήσει. Η λάσπη στον ανεμιστήρα είναι γνωστή τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση τα δύο πρόσωπα που υποτίθεται ότι γνωρίζουν, να γίνουν και προστατευόμενοι μάρτυρες». Ενώ πρόσθεσε ακόμα ότι: «Ποιοι είναι οι θιγόμενοι από τη λίστα; Είναι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιος που έρχεται και λέει ότι αυτά τα ονόματα παρακολουθούνται, έχω αξιόπιστες πηγές που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, δεν θα αποκαλύψω τα στοιχεία μου και θα βγαίνω από κανάλι σε κανάλι και θα αφήνω υπονοούμενα. Το δημοσιογραφικό απόρρητο δεν υπερβαίνει την εισαγγελική και δικαστική έρευνα. Αν έχουν διαπραχθεί κακουργήματα και τα γνωρίζει ο κ. Βαξεβάνης, είναι υποχρεωμένος να πάει και να τα καταγγείλει. Η πολιτική ζωή του τόπου δεν μπορεί να λειτουργεί εκβιαστικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια δημοσιογραφική έρευνα που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα». Σχετικά με την υπόθεση παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη, απάντησε: «Στην υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη, παρακολουθήθηκε με αίτημα που έγινε και εισαγγελική λειτουργό που το επεξεργάστηκε τηρώντας όλες τις τυπικές προϋποθέσεις. Κλήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης να πάει να ενημερωθεί και δεν έχει πάει να ενημερωθεί. Εγώ πώς να μάθω; Η ΕΥΠ σε αυτή εδώ τη χώρα, που έχουμε και γείτονα την Τουρκία, γίνονται για λόγους ασφαλείας. Δεν γνωρίζω γιατί παρακολουθήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης, υπήρξε μια εισαγγελική λειτουργός που έδωσε την άδεια, σε χρονική περίοδο που δεν ήταν αρχηγός κόμματος». Ο κ. Πλεύρης είπε ακόμα ότι: «Η λάσπη που υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ευθέως από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Βαξεβάνης λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, πάει να συνδέσει τις παρακολουθήσεις από το Predator αν αυτές υπάρχουν με την κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δημοσίευμα του κ. Βαξεβάνη χωρίς καμία πηγή, και τις εφημερίδες της Αριστεράς το αναπαράγουν. Το Predator υπάρχει, όπως υπήρχε και το Pegasus από την εποχή του κ. Τσίπρα. Απαγορεύεται η παρακολούθηση, εμείς θα απαγορεύσουμε και τη διάθεση των λογισμικών αυτών». «Έχουμε, λοιπόν, ένα δημοσίευμα και εν χορώ το σύνολο της αντιπολίτευσης να λέει ότι τις παρακολουθήσεις τις κάνει ο πρωθυπουργός. Η επιτροπή PEGA δεν λέει τίποτα. Έλεγξε μία και μοναδική περίπτωση, αυτή του κ. Ανδρουλάκη. Αφού λοιπόν παρακολουθεί ο Μητσοτάκης, που είναι οργισμένος και σωστά με αυτή τη λάσπη και τη συκοφαντία, χθες η κ. Γεροβασίλη γιατί κάνει μήνυση κατά αγνώστου αφού πιστεύει ότι την παρακολουθεί ο πρωθυπουργός; Αυτό δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ; Βλέπετε πόσο συκοφάντες είναι. Με σκανδαλολογία και ψέματα προσπαθούμε να βγάλουμε ένα σκάνδαλο. Αυτή είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε ακόμα ο υπουργός Υγείας. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι: «Εμένα αν το κινητό μου ήταν μολυσμένο, θα τους έβρισκα. Υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες και εντοπίζονται αυτοί που σε παρακολουθούν». 