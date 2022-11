Σκέρτσος: Στον πολιτικό βούρκο απαντάμε με θετικό και μετρήσιμο έργο

«Απέναντι στο βούρκο που κάποιοι επιχειρούν να σύρουν με το ζόρι και χωρίς τεκμήρια τη χώρα, εμείς απαντάμε με θετικό και μετρήσιμο έργο, με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και θεσμικές αλλαγές που ενισχύουν το δημοκρατικό έλεγχο της ΕΥΠ και θωρακίζουν τις επικοινωνίες από κακόβουλες απειλές» επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. O υπουργός Επικρατείας στην ανάρτησή του παρουσιάζει αναλυτικά τις 15 πολιτικές των τελευταίων 5 ημερών οι οποίες όπως υπογραμμίζει «αλλάζουν προς το καλύτερο τις ζωές των πολιτών». Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του σημειώνει: «Προχωράμε μπροστά. Οικονομία *Έναρξη σεισμικών ερευνών από ΕΛΠΕ-HELLENIC ENERGY και ExxonMobil για κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης με στόχο την εθνική ενεργειακή αυτονομία. *Υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης των ναυπηγείων Σκαραμαγκά που διασώζει 600 θέσεις εργασίας με προοπτική δημιουργίας επιπλέον 1.400 και αναζωογόνησης της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης της Αττικής. *Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις της Κομισιόν η ανάπτυξη της οικονομίας το 2022 αναθεωρείται προς τα πάνω στο 6% (διπλάσια από υπόλοιπη ευρωζώνη), ο πληθωρισμός Οκτωβρίου κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα πλέον στην Ελλάδα (9,1%) από την ευρωζώνη (10,7%). Το καλάθι νοικοκυριού στη δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής του οδήγησε 101 προϊόντα σε μειώσεις τιμών και κράτησε σταθερές τις τιμές σε 544 προϊόντα με μικρές αυξήσεις μόνο σε 2. *Τα κυμαινόμενα λιανικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκονται στη δεύτερη χαμηλότερη θέση μεταξύ 15 ευρωπαϊκών χωρών τον Οκτώβριο. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που βεβαίωσε έκτακτη φορολογία 90% στις εταιρίες ενέργειας ύψους 374 εκ. Ευρώ. *Αυξήθηκαν κατά 61.500 οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω συσκευή» με συνολικούς πλέον δικαιούχους 230.000 πολίτες και δημόσια δαπάνη 150 εκ. Ευρώ. Παιδεία *30 αμερικανικά πανεπιστήμια επισκέφθηκαν την Ελλάδα για να αναπτύξουν συνεργασίες με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Ανταλλαγές φοιτητών χωρίς δίδακτρα μεταξύ Yale και ΕΚΠΑ και το νέο κέντρο έρευνας και αριστείας του Columbia δείχνουν το δρόμο της εξωστρέφειας στα ελληνικά ΑΕΙ. *Σε δύο κρίσιμες εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των νέων συμβουλίων διοίκησης των ΑΕΙ και των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαίδευσης έγινε για πρώτη φορά εκτενής χρήση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 95,7% των ακαδημαϊκών και 34% των εκπαιδευτικών ψήφισαν ηλεκτρονικά και άσκησαν με διαφάνεια και αυξημένη συμμετοχή το δημοκρατικό τους δικαίωμα με τη χρήση νέων τεχνολογιών. *Εξάλειψη όλων των εκκρεμών αιτήσεων για αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) χάρη στη νέα νομοθεσία απλοποίησης των διαδικασιών και έκδοση νέων αποφάσεων εντός 60 ημερών το αργότερο. Υγεία *Αναρτήθηκε η πλατφόρμα ενημέρωσης, εγγραφής και ψηφιακών ραντεβού για τον προσωπικό γιατρό στην ιστοσελίδα https://prosopikos.gov.gr. Πλέον σχεδόν 4,54 εκ. πολίτες έχουν εγγραφεί στον προσωπικό τους γιατρό και συνεχίζουμε. *Εντάχθηκε για πρώτη φορά με μειωμένη συμμετοχή του ασφαλισμένου στο 15% η ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων κληρονομούμενου καρκίνου. Η επένδυση στις προληπτικές προσυμπτωματικές εξετάσεις συνεχίζεται. Κοινωνία *Εξάλειψη ΟΛΩΝ των εκκρεμών συντάξεων έως το 2021 και του 85% του 2022 με έκδοση 470.000 μέσα σε 22 μήνες, και έκδοση κάθε νέας αίτησης για κύρια σύνταξη εντός 60 ημερών. 3,5 εκ. απαντημένες κλήσεις στη γραμμή εξυπηρέτησης 1555 για τον ΕΦΚΑ. *Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της εθνικής με την κοινοτική νομοθεσία ως προς τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε προϊόντα (πχ POS τερματικά πληρωμών, εκδοτήρια εισιτηρίων κοκ) και υπηρεσίες (πχ τραπεζικές, μεταφορικές, ηλ. εμπορίου κοκ). Στόχος η ενίσχυση της ανεξάρτητης και αυτόνομης διαβίωσης των ΑμεΑ και η μείωση των ανισοτήτων. *Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή η θέσπιση ειδικού ποινικού μητρώου για βαριά εγκλήματα όπως η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, ώστε οι θύτες να μην μπορούν να ξαναπλησιάσουν ποτέ παιδιά ως επαγγελματίες. Πολιτισμός *123 κινητογραφικά και τηλεοπτικά έργα διεθνούς και ελληνικής παραγωγής έχουν επιδοτηθεί από το ελληνικό δημόσιο με 146 εκ ευρώ έως σήμερα (εκκρεμούν προς υπαγωγή άλλα 93), μετατρέποντας την Ελλάδα σε προορισμό κινητό γραφικών γυρισμάτων για παγκόσμιους κολοσσούς όπως η Disney, η paramount κοκ. Χάρη στην πολιτική σύγχρονου πολιτισμού η απασχόληση στον κλάδο του πολιτισμού σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο κατα 17%. Διακυβέρνηση – Μεταρρυθμίσεις *Η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί στις μεταρρυθμίσεις και την επιτελική διακυβέρνηση στη χώρα μας, έθεσε επικεφαλής την Ελλάδα σε μια πιλοτική task force 7 χωρών που θα εισηγηθεί καινοτόμες λύσεις αξιοποίησης των επιστημονικών δεδομένων και εισηγήσεων στη χάραξη και υλοποίηση καλύτερων δημόσιων πολιτικών. Ειδήσεις σήμερα:Θρίλερ με πτήσεις της Emirates: Τούρκος υπήκοος ο ύποπτος που αναζητούσε η CIAΠώς βγαίνουν τα διαζύγια των τσιγγάνων στην Ελλάδα μέσω… TikTok και τα νυφοπάζαρα ανηλίκωνΗ κρυφή ζωή της «βασίλισσας του πορνό» της Τάιμς Σκουέρ που γεννήθηκε στη… Θεσσαλονίκη

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )