ΣΥΡΙΖΑ: Εξέφρασε επιφυλάξεις για την «black list» για παιδοβιαστές Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ να μην υπερψηφίσει τη διάταξη αλλά να εκφράσει επιφυλάξεις, προκάλεσε την αντίδραση του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ένταση επικράτησε στη Βουλή κατά τη συζήτηση της ρύθμισης με την οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί να αποτρέψει την εργασία ατόμων που έχουν κατηγορηθεί σε εγκληματικές πράξεις εναντίον παιδιών σε δομές που φιλοξενούν ανήλικα. Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ να μην υπερψηφίσει τη διάταξη αλλά να εκφράσει επιφυλάξεις κατά τη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προκάλεσε την αντίδραση του υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιώργο Κώτσηρα ο οποίος είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της διάταξης που προστατεύει από τέτοιου είδους αδικήματα. Ας μας πουν επίσημα από τον ΣΥΡΙΖΑ ποια αδικήματα θέλουν να αφαιρέσουμε από τη διάταξη. Νομίζω ότι εδώ σήμερα πρέπει να δούμε το μείζον, ότι η διάταξη προστατεύει ουσιαστικά. Και αν υπάρχει σοβαρή πρόταση διόρθωσης μπορούμε να έρθουμε σε συμβιβαστική λύση». Νωρίτερα, ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του κόμματός του λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αν πράγματι η κυβέρνηση δεν έχει στο μυαλό της την επικοινωνιακή διαχείριση και θέλει να βοηθήσει στη προστασία της ανηλικότητας να δούμε με ποιο τρόπο θα προστατεύσουμε την ανηλικότητα. Δεν μπορεί να εισαχθεί έτσι η διάταξη γιατί θα έχουμε προβλήματα». Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου είπε πως το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση ενώ πρόσθεσε πως για την αντιμετώπιση των μαζικών περιστατικών βαρβαρότητας με θύματα παιδιά, χρειάζεται δέσμη μέτρων και ένα ολιστικό σχέδιο με συνεννόηση και κοινή δράση όλων. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας σημείωσε: «Πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη εικόνα και να αποφασίσει σε ποια πλευρά θέλει να σταθεί. Πείτε μου κ. συνάδελφοι, πόσες φορές βρεθήκαμε αντιμέτωποι με περιστατικά ανθρώπων που κατηγορήθηκαν για μια τέτοια πράξη και την επανέλαβαν με τον ίδιο τρόπο όταν βρέθηκαν σε αντίστοιχο περιβάλλον; Η διάθεσή μας είναι ανοιχτή θέλουμε να κάνουμε σοβαρό βήμα για την προστασία ανηλίκων μέσα από πλέγμα νομοθετημάτων. Μια από τις βασικές κατευθύνσεις είναι προστασία της ανηλικότητας. Για αυτό βάλαμε τόσο υψηλές ποινές» για να προσθέσει: «Είμαστε μπροστά σε κρίσιμη επιλογή, ακόμα και το γεγονός ότι υπάρχει ζήτημα με το τεκμήριο της αθωότητας ξεπερνιέται γιατί η στάθμιση για τη προστασία των ανηλίκων είναι υπέρτερη. Θα επιδιώξουμε να βρούμε κοινό τόπο αλλά δεν μπορεί άνθρωποι που επαναλαμβάνουν τέτοιες συμπεριφορές να μπορούν να εργάζονται σε δομές ανηλίκων ή σχολεία». Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με πτήσεις της Emirates: Τούρκος υπήκοος ο ύποπτος που αναζητούσε η CIA Πώς βγαίνουν τα διαζύγια των τσιγγάνων στην Ελλάδα μέσω… TikTok και τα νυφοπάζαρα ανηλίκων Η κρυφή ζωή της «βασίλισσας του πορνό» της Τάιμς Σκουέρ που γεννήθηκε στη… Θεσσαλονίκη BEST OF NETWORK 11.11.2022, 13:13 11.11.2022, 12:22 11.11.2022, 10:40 11.11.2022, 14:57 11.11.2022, 15:03 10.11.2022, 10:00

