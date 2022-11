Σύνοδος για το Κλίμα – Μητσοτάκης: Θέλουμε να γίνουμε ενεργειακός διάδρομος μεταφοράς υδρογόνου προς την Ευρώπη «Η Ελλάδα είναι ηγέτιδα χώρα στις ΑΠΕ. Στόχος να γίνουμε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην υπόλοιπη Ευρώπη», τόνισε ο πρωθυπουργός «Θέλουμε να γίνουμε ενεργειακός διάδρομος», το μήνυμα που έστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αίγυπτο, όπου διεξάγεται η Σύνοδος του ΟΗΕ για το Κλίμα. Εν μέσω ενεργειακής κρίσης που αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στη Γηηραιά Ήπειρο, ο κ.Μητσοτάκης δήλωσε: «θέλουμε να γίνουμε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλουμε να γίνουμε κόμβος μεταφοράς υδρογόνου από την Μέση Ανατολή και την Αφρική στην Ευρώπη». Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι «ηγέτιδα χώρα στις ΑΠΕ. Ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας το μισό σήμερα πάνω από 10 gigawat εγκατεστημένης ισχύος προέρχεται από φωτοβολταϊκά αλλά και από την αιολική και την κυματική ενέργεια». Την ομιλία του ξεκίνησε ως εξής ο Έλληνας πρωθυπουργός: «Συναντιόμαστε εδώ σήμερα στο Σαρμ Ελ Σέϊχ εν μέσω μιας οξείας ενεργειακής κρίσης η οποία προκλήθηκε από τον πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία». Τόνισε ότι πιστεύει στην ενεργειακή μετάβαση και μάλιστα σημείωσε τα εξής: «Είναι ευκαιρία και στρατηγική αναγκαιότητα οι χαμηλές εκπομπές άνθρακα σημαίνουν και ενεργειακή ασφάλεια. Αυτή η ενεργειακή μετάβαση θα μας επιτρέψει να αναθεωρήσουμε την στάση μας απέναντι στην ενέργεια. Για πολλά χρόνια στην Ελλάδα ήμασταν καθαροί εισαγωγείς ενέργειας και αυτό επηρέαζε την ανταγωνιστικότητά μας. Αυτό θα αλλάξει, έχει ήδη αλλάξει. Η Ελλάδα είναι ηγέτιδα χώρα στις ΑΠΕ. Ένα μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας το μισό σήμερα πάνω από 10 gigawat εγκατεστημένης ισχύος προέρχεται από φωτοβολταϊκά αλλά και από την αιολική και την κυματική ενέργεια. Είμαστε στις 10 κορυφαίες χώρες του κόσμου στην χρήση ΑΠΕ. Πριν από έναν μήνα φτάσαμε σε ένα ορόσημο. Επί 5 ώρες σε μια ημέρα με πολύ ήλιο και αέρα τον Οκτώβριο κάλυψαν το 100% των ενεργειακών μας αναγκών. Επίσης, η κατανάλωση άνθρακα έχει μειωθεί κατά 80% σε λιγότερο από 10 χρόνια». «Ψηφίσαμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «τον κλιματικό μας νόμο και θέλουμε να γίνουμε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλουμε να γίνουμε κόμβος μεταφοράς υδρογόνου από την Μέση Ανατολή και την Αφρική στην Ευρώπη. Συζητάμε με την Αίγυπτο να φτιάξουμε ένα καλώδιο διασύνδεσης για την μεταφορά 3 Gigawat για φθηνή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη. Θέλουμε να γίνουμε ενεργειακός διάδρομος. Ταυτόχρονα όμως διαχειριζόμαστε την ενεργειακή κρίση. Δυστυχώς πρέπει να αυξήσουμε για λίγο την κατανάλωση λιγνιτικής ενέργειας, να εισάγουμε LNG και να επενδύουμε στις υποδομές για αποθήκευση φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια την δική μας και των γειτόνων μας». Ειδήσεις σήμερα: Με τον Κέρι τα είπε ο Μητσοτάκης στην Αίγυπτο – Παρέμβαση για τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο Μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αίγυπτο – Ελπίδες ότι βρέθηκε ο τάφος της Κλεοπάτρας Παρατείνονται οι κυρώσεις κατά Τούρκων για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κύπρο BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

