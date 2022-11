Τζιτζικώστας: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά εξηγήσεις από την Τουρκία – «Είναι λυπηρό» «Ιδιαίτερα ατυχές το λυπηρό περιστατικό που επηρέασε τον Απόστολο Τζιτζικώστα » γράφει ο εισηγητής του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την Τουρκία Διευκρινίσεις για το τι συνέβη με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στην Τουρκία, ζητά o Νάτσο Σάντσες Αμόρ. Με ανάρτησή του στο Twiiter, ο εισηγητής του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την Τουρκία σημειώνει ότι «η Επιτροπή των Περιφερειών κάνει εξαιρετική δουλειά στο να διατηρεί τα κανάλια ανοιχτά σε τοπικό επίπεδο στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα ατυχές, το λυπηρό περιστατικό που επηρέασε τον Αντιπρόεδρο, Απόστολο Τζιτζικώστα ο οποίος ταξίδευε στη Σμύρνη για να συμπροεδρεύσει στην ολομέλεια της Γενική Συνέλευσης Ευρώπης-Μεσογείου (ARLEM). Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί». Το ΕΛΚ «καρφώνει» την Τουρκία για την απαγόρευση εισόδου Με ένα αιχμηρό σχόλιο για την Τουρκία καταδίκασε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα την απαγόρευση εισόδου που επιβλήθηκε στον Απόστολο Τζιτζικώστα. Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του ΕΛΚ στο Twitter η Τουρκία «καρφώνεται» ως μια χώρα που «φαινομενικά τηρεί τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια υποψήφια προς ένταξη χώρα». «Αν και φαινομενικά τηρεί τις ευρωπαϊκές αξίες της ΕΕ ως μια υποψήφια προς ένταξη χώρα, η Τουρκία χθες (σ.σ. το Σάββατο 5/11) κράτησε και απαγόρευσε την είσοδο στον αντιπρόεδρο επιτροπής των περιφερειών και του προέδρου της Ευρωμεσογειακής Επιτροπής ARLEM. Το ΕΛΚ καταδικάζει την αδικαιολόγητη αυτή πρόκληση» αναφέρεται χαρακτηρστικά στην ανάρτηση του ΕΛΚ. Η επίθεση Τσαβούσογλου Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε λίγο νωρίτερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που χρησιμοποίησε απειλές για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ο περιφερειάρχης Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας δεν πήγε στην Τουρκία. Μιλώντας στην επιτροπή προϋπολογισμού, ο κ. Τσαβούσογλου έκανε λόγο για «τεχνικό πρόβλημα» και δεν παρέλειψε να προειδοποιήσει την Αθήνα: «Άσχετα με αυτό, εάν συνεχιστεί η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα σε ορισμένους αξιωματούχους μας, θα απαντήσουμε». «Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πρόθεση εδώ. Λόγω τεχνικού προβλήματος καθυστέρησε η είσοδος του Έλληνα πολίτη στη χώρα μας. Μετά την επίλυση αυτού του τεχνικού προβλήματος, ο Έλληνας πολίτης επετράπη να εισέλθει στη χώρα μας» είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «σκοπίμως εφαρμόζει απαγορεύσεις εισόδου Τούρκων αξιωματούχων. Έχουμε προειδοποιήσει τις ελληνικές αρχές για αυτό το θέμα. Εάν συνεχιστεί η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα σε ορισμένους αξιωματούχους μας, θα απαντήσουμε». Ειδήσεις σήμερα: Σεισμικές έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο: Πού θα «ψάξουν» για φυσικό αέριο – Δείτε χάρτες Τραγωδία στη Μεσσήνη: 81χρονος σκότωσε τη γυναίκα του με βαριοπούλα και αυτοκτόνησε με μαχαίρι Πολεμική Αεροπορία: Υποδέχτηκε τα δυο νέα Rafale στην Τανάγρα – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )