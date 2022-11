Την Πιερία θα επισκεφθεί την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης Το πρόγραμμα αρχίζει στις 10.00 με επίσκεψη στο δημαρχείο Την Πιερία θα επισκεφτεί την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 10.00 με επίσκεψη στο Δημαρχείο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στο Αιγίνιο. Στις 11.00 ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί πρότυπη αγελαδοτροφική μονάδα στον Κολινδρό. Ακολούθως ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κατερίνη και συγκεκριμένα θα εγκαινιάσει Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης. Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Κέντρο της Κατερίνης και θα συζητήσει με επιχειρηματίες της πόλης στον πεζόδρομο. Best of Network 11.11.2022, 13:00 11.11.2022, 12:22 11.11.2022, 10:40 11.11.2022, 09:00 11.11.2022, 09:01 10.11.2022, 13:38

