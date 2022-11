Τουρκία: Παραλήρημα αναλυτή – «Η Γαύδος είναι τουρκική, δεν μπορεί η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα» Το ενδεχόμενο επέκτασης των θαλάσσιων χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης και συμφωνία με την Λιβύη, προβληματίζει αναλυτές και δημοσιογράφους στην Τουρκία, που ζητούν αντίδραση της Άγκυρας «Η Ελλάδα δεν μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ. νοτίως της Κρήτης, επειδή η Γαύδος είναι … τουρκική» υποστηρίζει προκλητικά ο απόστρατος αντιπτέραρχος Ερντογάν Καρακούς, μιλώντας σε εκπομπή του CNN Turk. «Με τα 12 μίλια ιδιαίτερα στα νότια της Κρήτης, -δηλαδή αυτό είναι κάτι που ήδη το λένε- υποστηρίζουν πως «Και τι θα γίνει με τα 12 μίλια στα δυτικά και στα νότια»; Όχι δεν γίνεται, διότι η Γαύδος που βρίσκεται εδώ είναι δικό μας νησί. Σύμφωνα με τις συμφωνίες είναι δικό μας νησί.Αυτό είναι κάτι που το ξέρουν καλά» δήλωσε. Παλαιότερα ο ίδιος είχε εκτιμήσει πως τυχόν «θερμό επεισόδιο» με την Ελλάδα, θα εξελιχθεί σε «ολοκληρωτικό πόλεμο» ανάμεσα στις δύο χώρες, επισημαίνοντας τη σημασία της «αεροπορικής υπεροχής» που θα πρέπει να έχει η Τουρκία, προκειμένου να μυν υποστεί σοβαρές απώλειες. Μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο αρθρογράφος της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Milliyet Οζάι Σεντίρζί, χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη πρόκληση» την πιθανή επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ νοτίως της Κρήτης. «Αυτό το θέμα με την επέκταση των 12 μιλίων στην Κρήτη, θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της Ελλάδας προς την Τουρκία. Και θα είναι βαρύ το αντίτιμο για αυτό. Είναι μία κατάσταση που δεν μπορεί να αποδεχθεί η Τουρκία» δήλωσε, τονίζοντας πως η Τουρκία θα πρέπει να αντιδράσει σε μία τέτοια εξέλιξη. Ο ίδιος εξέφρασε και τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία της Ελλάδας με τη Λιβύη, ζητώντας -στην περίπτωση αυτή να αποστείλει η Άγκυρα γεωτρύπανα στην περιοχή. «Η Ελλάδα πιέζει έντονα και λέει ‘‘η Λιβύη να κάνει συμφωνία με μας’’. Εκείνο το θέμα πρέπει να το δούμε άμεσα. Τι θα κάνουμε; Πιθανότατα θα δούμε τους όρους με τη συμφωνία Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και άμεσα θα στείλουμε εκεί τα γεωτρύπανα μας. Αν πράγματι οι ΗΠΑ χάνουν την ισορροπία και πιέσουν την κυβέρνηση της Λιβύης για να συμφωνήσει με την Ελλάδα η απάντηση της Τουρκίας θα είναι ξεκάθαρη. Εμείς συμφωνήσαμε νωρίτερα μαζί τους και θα πούμε ‘‘ερχόμαστε και ξεκινάμε τις έρευνες’’» δήλωσε συγκεκριμένα ο Σεντίρζί. Ειδήσεις σήμερα: Αίγυπτος: Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν στο «θαύμα» – Ποιες οι πιθανότητες να έχουν βρει τον τάφο της Κλεοπάτρας Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Έχασε ο Τούρκος τηλεγιατρός Dr. Oz – Στους Δημοκρατικούς η έδρα στην Πενσυλβάνια Μαρία Σολωμού: Ήμουν με 3 – 4 άνδρες την ίδια περίοδο BEST OF NETWORK 11.11.2022, 13:13 11.11.2022, 12:22 11.11.2022, 10:40 11.11.2022, 14:57 11.11.2022, 15:03 11.11.2022, 12:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )