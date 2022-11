Τουρκία: Στοχοποιούν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ζητώντας να του αφαιρεθεί το… διαβατήριο Ενορχηστρωτής της επίθεσης κατά Βαρθολομαίου, ο θεωρητικός» της «Γαλάζιας Πατρίδας» και ναύαρχος ε.α. Τζιχάτ Γιαϊτζί – Για «προδοσία» μιλάει προκλητικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Yeni Akit Παναγιώτης Σαββίδης 11.11.2022, 09:31 Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στοχοποιεί ο εθνικιστής… influencer Τζιχάτ Γιαϊτζί, ναύαρχος ε.α. και «θεωρητικός» της «Γαλάζιας Πατρίδας», ζητώντας την δίωξή του για δραστηριότητες που στοχεύουν στην … «ακεραιότητα της Τουρκίας». Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη συμμετοχή του κ.κ. Βαρθολομαίου στο Διαθρησκευτικό Συμπόσιο «Bahrain Dialogue Forum» που πραγματοποιήθηκε στο Μπαχρέιν και η χρήση του όρου «Οικουμενικός» από τον προκαθήμενο της ορθόδοξης εκκλησίας. Η προκλητική τοποθέτηση του Γιαϊτζί, αποτελεί θέμα στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Yeni Akit με τίτλο: «Ας ειπωθεί ένα στοπ στον Πατριάρχη που επιδιώκει Προοδοσία», σχολιάζοντας προκλητικά πως : «Η Ελλάδα φυλακίζει τους εκλεγμένους μουφτήδες στην Δυτική Θράκη, διώκει τους μουσουλμάνους και μετατρέπει τα τζαμιά σε αχυρώνες, ενώ ο Ρωμιός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αυτοαποκαλείται «Οικουμενικός» επιδιώκοντας την προδοσία». Ο τ. αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας, και επικεφαλής του Κέντρου Ναυτικών και Στρατηγικών Σπουδών του ιδιωτικού πανεπιστημίου Μπαχτσεσεχίρ, ζητάει ο Οικουμενικός Πατριάρχης να «έχει την ίδια μεταχείριση με τους εκλεγμένους ‘‘Τούρκους’’ μουφτήδες της Δυτικής Θράκης» όπως λέει, υποστηρίζοντας πως οι ελληνικές Αρχές έχουν επβάλλει «απαγορεύσεις» στους μουφτήδες της μειονότητας παραβιάζοντας δικαιώματα που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες. Το δημοσίευμα κατηγορεί το γεγονός πως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «αυτοαποκαλείται» Οικουμενικός και πραγματοποιεί επίσημες επισκέψεις σε ξένα κράτη, με τιμές αρχηγού κράτους. Σύμφωνα με τον Γιαϊτζί ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα πρέπει να λειτουργεί και να δρα ως Τούρκος πολίτης και θρησκευτικός λειτουργός της Τουρκικής Δημοκρατίας, ενώ ζητάει από την Άγκυρα όχι μόνο να του απαγορευτεί η χρήση των όρων : «Κωνσταντινούπολη», «Κράτος της Νέας Ρώμης» και «Οικουμενικός», αλλά να του ακυρωθεί το διαβατήριο και να τύχει ίδιας συμπεριφοράς με αυτή των ελληνικών Αρχών προς τους ψευτομουφτήδες της Θράκης. Το μένος του Γιαϊτζί είναι διάχυτο κατά του επικεφαλής της ορθόδοξης εκκλησίας, τον οποίον κατηγορεί για ενέργειες που στόχο έχουν την … ακεραιότητα της Τουρκίας, ενώ διερωτάται γιατί «ουδείς στην Τουρκία δεν ζητάει λογαριασμό» από τον Πατριάρχη. Ειδήσεις σήμερα: Ρωσία: Κλίμα… 1916 για τον Πούτιν μετά την υποχώρηση από τη Χερσώνα Τουρκία: «Έλληνας Θεός» στο Μετρό της Κωνσταντινούπολης τάραξε τους ισλαμιστές Μισελίν Κόνερι: «Ο έρωτας με τον Σον ήταν κεραυνοβόλος» Παναγιώτης Σαββίδης 11.11.2022, 09:31 BEST OF NETWORK 11.11.2022, 09:30 11.11.2022, 08:36 10.11.2022, 10:00 11.11.2022, 09:00 11.11.2022, 09:01 10.11.2022, 13:38

