Το «Ίδρυμα Αντώνης Σαμαράς» ξεκινά τη λειτουργία του στις 7 Δεκεμβρίου Με κεντρικό ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό η εκδήλωση που σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών του Ιδρύματος Την εναρκτήρια εκδήλωσή του πραγματοποιεί την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου το «Ίδρυμα Αντώνης Σαμαράς». Η εκδήλωση θα γίνει στις 19:00 το απόγευμα στο θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5). Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Το Ίδρυμα έχει ήδη συσταθεί στην Αθήνα και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με βάση τη διαδικασία που ακολουθούν τα Ιδρύματα πρώην πρωθυπουργών. Σκοπός του Ιδρύματος είναι «η συστηματική μελέτη, έρευνα και προβολή του έργου του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης με την ανάδειξη γεγονότων της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και ολοκλήρωσης, η προαγωγή της πολιτικής κι επιστημονικής έρευνας και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της κοινωνίας και την εκπλήρωση των εθνικών κι ευρωπαϊκών στόχων». Μεταξύ άλλων προβλέπεται «η καταγραφή, ψηφιοποίηση κι αξιοποίηση του προσωπικού αρχείου του Αντώνη Σαμαρά, η έκδοση βιβλίων και συγγραμμάτων που αφορούν στην εκτίμηση πολιτικών και ιστορικών γεγονότων της πατρίδας μας, όπως επίσης και η δημιουργία πανεπιστημιακής έδρας πολιτικών σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής». Στους στόχους του Ιδρύματος είναι ακόμη «η μελέτη των εθνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών προβλημάτων της χώρας και η διαμόρφωση-επεξεργασία και παρουσίαση προτάσεων επ’ αυτών. Το Ίδρυμα είναι ανεξάρτητο από την ενεργό παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην πολιτική ζωή της πατρίδας μας». Ειδήσεις σήμερα: Ο Φέτερμαν στο πλευρό της Ελλάδας: Θα στηρίξω τον αγώνα των Ορθοδόξων, να γίνει μουσείο η Αγιά Σοφιά Στη φυλακή ο 43χρονος ηλεκτρολόγος μετά την απολογία του για τον βιασμό της 12χρονης Θα κατέβει υποψήφιος ο Τραμπ μετά τις κακές επιδόσεις των υποψηφίων του στις κάλπες; BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )