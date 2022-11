Το ΕΛΚ αδειάζει τη Σοφί ιντ Βελντ: Το έργο της PEGA δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για προσωπικές πολιτικές εκστρατείες Υπενθυμίζεται πως το προσχέδιο της έκθεσης παρουσιάστηκε σήμερα και τα επόμενα βήματα όσον αφορά την έκθεση περιλαμβάνουν συζήτηση μεταξύ των ευρωβουλευτών Σε επιστολή που υπογράφει ο τον Juan Ignacio Zoido, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εκφράζει την βαθύτατη δυσαρέσκεια των μελών του ΕΛΚ που είναι και μέλη της επιτροπής PEGA, για τον τρόπο με τον οποίο η Σόφι ιν ‘τ Βελντ – ευρωβουλευτής του Renew Europe χειρίστηκε την υπόθεση της έκθεσης της Επιτροπής PEGA αλλά και τα ίδια τα μέλη της. Σε επιστολή του ο Juan Ignacio Zoido αναφέρει: «Εκ μέρους των μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην επιτροπή PEGA, θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι μέλη της ίδιας της Επιτροπής δεν ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για τη συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιαζόταν το προσχέδιο της έκθεσης της εξεταστικής επιτροπής. Επίσης λυπούμαστε πολύ για το γεγονός ότι τα ίδια τα μέλη έλαβαν το προσχέδιο λίγο πριν από την διεξαγωγή της συνέντευξης Τύπου». Ο Juan Ignacio Zoido συνεχίζει λέγοντας πως «το ίδιο ισχύει και για τη συμπεριφορά της rapporteur κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα, όπου παρουσίασε λεπτομερώς τις δικές τις προσωπικές πεποιθήσεις για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, παρόλο που τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής είχαν συμφωνήσει πως θα επεξεργάζονταν μια κοινή δήλωση με στόχο να εκφράσουν την κοινή τους θέση σε επιλεγμένα θέματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια λανθασμένη εντύπωση ότι (η rapporteur) παρουσίασε την κοινή και ενιαία θέση της Επιτροπής». Ο Juan Ignacio Zoido καταλήγει πως «υπενθυμίζουμε πως το έργο της Επιτροπής είναι μια συλλογική προσπάθεια και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για την προσωπικές πολιτικές εκστρατείες (μεμονωμένων προσώπων). Ελπίζουμε πως για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής PEGA, θα είμαστε σε θέση να εργαστούμε από κοινού σε πνεύμα συνεργασίας». Υπενθυμίζεται πως το προσχέδιο της έκθεσης παρουσιάστηκε σήμερα και τα επόμενα βήματα όσον αφορά την έκθεση περιλαμβάνουν συζήτηση μεταξύ των ευρωβουλευτών από όλες τις πολιτικές ομάδες και την κατάθεση τροπολογιών. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμικές έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο: Εκδόθηκε η NAVTEX για το πλοίο Sanco Swift Με απήγαγαν και απειλούσαν να μου κόψουν τα πόδια για 1.000 ευρώ, διηγείται θύμα τοκογλύφων Κρήτη: 36χρονος προπονητής βίασε τον 21χρονο μαθητή του στο Ηράκλειο BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

