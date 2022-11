Τσίπρας: Η απεργία είναι ηχηρή απάντηση της κοινωνίας στην ακρίβεια, την ανασφάλεια και τη διαφθορά Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το «παρών» στη συγκέντρωση των συνδικάτων – «Δυνατό μήνυμα ότι ο λαός μπορεί να δώσει διέξοδο» Η απεργία είναι «ηχηρή απάντηση της κοινωνίας στο καθεστώς της ακρίβειας, της ανασφάλειας και της διαφθοράς» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, που έδωσε το «παρών» στην προσυγκέντρωση των συνδικάτων, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, «Κάθε μέρα που περνά κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, τους μεσαίους φτωχούς και τους φτωχούς απελπισμένους». «Σήμερα είναι ένα δυνατό μήνυμα ότι ο λαός μπορεί να δώσει διέξοδο. Με την ενεργή παρουσία του όμως, και φυσικά με την προοπτική μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής στις κάλπες που σύντομα θα στηθούν» πρόσθεσε. «Δεν μπορεί η χώρα να είναι η χειρότερη στην Ευρώπη στην ακρίβεια, στην αισχροκέρδεια, στους θανάτους από την πανδημία. Χειρότερη στους μισθούς. Υπάρχει εναλλακτική λύση με στήριξη των μισθών, στήριξη της εργασίας και κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα έρθει γρήγορα» κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας. Αναλυτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τόνισε: Απεργία. Ηχηρή απάντηση της κοινωνίας στο καθεστώς της ακρίβειας, της ανασφάλειας και της διαφθοράς Οι εργαζόμενοι και η ελληνική κοινωνία δίνουν σήμερα μια ηχηρή απάντηση στο καθεστώς της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας, της ανασφάλειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής, της αναξιοπρέπειας. Στο καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που συρρικνώνει τη Δημοκρατία και βυθίζει την ελληνική κοινωνία στην απελπισία. Κάθε μέρα που περνά κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, τους μεσαίους φτωχούς και τους φτωχούς απελπισμένους. Σήμερα είναι ένα δυνατό μήνυμα ότι ο λαός μπορεί να δώσει διέξοδο. Με την ενεργή παρουσία του όμως, και φυσικά με την προοπτική μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής στις κάλπες που σύντομα θα στηθούν. Υπάρχει εναλλακτική λύση προστασίας της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορεί η χώρα να είναι η χειρότερη στην Ευρώπη στην ακρίβεια, στην αισχροκέρδεια, στους θανάτους από την πανδημία. Χειρότερη στους μισθούς. Υπάρχει εναλλακτική λύση με στήριξη των μισθών, στήριξη της εργασίας και κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα έρθει γρήγορα. Δήλωση στην απεργιακή συγκέντρωση της 9ης ΝοεμβρίουΑπεργία. Ηχηρή απάντηση της κοινωνίας στο καθεστώς της ακρίβειας, της ανασφάλειας και της διαφθοράς Οι εργαζόμενοι και η ελληνική κοινωνία δίνουν σήμερα μια ηχηρή απάντηση στο καθεστώς της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας, της ανασφάλειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής, της αναξιοπρέπειας. Στο καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που συρρικνώνει τη Δημοκρατία και βυθίζει την ελληνική κοινωνία στην απελπισία. Κάθε μέρα που περνά κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, τους μεσαίους φτωχούς και τους φτωχούς απελπισμένους. Σήμερα είναι ένα δυνατό μήνυμα ότι ο λαός μπορεί να δώσει διέξοδο. Με την ενεργή παρουσία του όμως, και φυσικά με την προοπτική μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής στις κάλπες που σύντομα θα στηθούν. Υπάρχει εναλλακτική λύση προστασίας της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορεί η χώρα να είναι η χειρότερη στην Ευρώπη στην ακρίβεια, στην αισχροκέρδεια, στους θανάτους από την πανδημία. Χειρότερη στους μισθούς. Υπάρχει εναλλακτική λύση με στήριξη των μισθών, στήριξη της εργασίας και κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα έρθει γρήγορα.Posted by Alexis Tsipras on Wednesday, November 9, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Ο Ζούκερμπεργκ απέλυσε 11.000 εργαζομένους από το Facebook Μολότοφ και χημικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την πορεία για την απεργία – Τουλάχιστον οκτώ προσαγωγές Σακίρα, Πικέ συμφώνησαν μετά από 12 ώρες: Φεύγει με τα παιδιά για Μαϊάμι η τραγουδίστρια BEST OF NETWORK 11.11.2022, 17:37 11.11.2022, 16:56 11.11.2022, 10:40 11.11.2022, 14:57 11.11.2022, 15:03 11.11.2022, 18:25

