Υδρογονάνθρακες: Ξεκινούν σήμερα οι σεισμικές έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν με αυστηρό πλαίσιο για το περιβάλλον Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, όλα πλέον είναι έτοιμα προκειμένου να ξεκινήσουν σήμερα Πέμπτη -αμέσως μετά τη σχετική προαναγγελία από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη- σεισμικές έρευνες για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα δύο οικόπεδα τα οποία βρίσκονται νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης, από την ExxonMobil. Εκδόθηκε ήδη -από την περασμένη Δευτέρα από τον σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης- η σχετική NAVTEX και το πλοίο SANCO SWIFT, βρίσκεται νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης, όπου δοκιμάζει τα όργανα, προκειμένου να ξεκινήσει από σήμερα κιόλας τις έρευνες. Σημειώνεται ότι μετά τη συλλογή και επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα γεωλογικά μοντέλα και άλλα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, θα ακολουθήσει επιλογή και ιεράρχηση στόχων για διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων, σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαγωνιστική διαδικασία για τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης. Σύμφωνα με πηγές από την κυβέρνηση, η έναρξη των ερευνών αυτών σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην κυβερνητική στρατηγική για την αξιοποίηση των όποιων πόρων φυσικού αερίου της Ελλάδας, της προσπάθειας για ενεργειακή μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μείγμα και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας τη ίδιας, αλλά και της Ευρώπης. Αυστηρό πλαίσιο για το περιβάλλον Οι έρευνες για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται ανάμεσα στα άλλα: Χρήση του πρωτοκόλλου «ήπιας εκκίνησης». Διπλασιασμός των παρατηρητών των θαλάσσιων θηλαστικών πάνω στα ερευνητικά πλοία. Επέκταση της ακτίνας της ελάχιστης ζώνης ασφαλείας γύρω από το ερευνητικό πλοίο. Ζώνη αποκλεισμού 1 χιλιομέτρου γύρω από τις περιοχές «Natura» καθώς και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Παρουσία ανεξάρτητου παρατηρητή της ΕΔΕΥΕΠ στο ερευνητικό σκάφος. Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία αποσύρεται από τη ΧερσώναΕνδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: «Μαθήματα» εκλογικής στρατηγικής από την ομογένεια – «Σάρωσαν» οι Ελληνοαμερικανοί «Ναι» στις 4 κορβέτες από το Πολεμικό Ναυτικό, στα 2 δισ. ευρώ το κόστος BEST OF NETWORK 10.11.2022, 18:10 10.11.2022, 18:52 10.11.2022, 10:00 10.11.2022, 14:05 10.11.2022, 15:08 10.11.2022, 15:33

