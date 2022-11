ΥΠΕΞ για Κατεχόμενα: Παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου η προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους «Στηρίζουμε τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού» – Δείτε την ανακοίνωση Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων αναφορικά «με φερόμενη εισδοχή του ψευδοκράτους με το καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό τουρκοφώνων κρατών». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους αποτελεί κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 541 και 550», επισημαίνοντας πως «η θέση της Ελλάδας είναι σταθερή και αταλάντευτη». Η ανακοίνωση από το ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων αναφορικά με φερόμενη εισδοχή του ψευδοκράτους με το καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό τουρκοφώνων κρατών. Επί της ουσίας του ζητήματος έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης του ψευδοκράτους αποτελεί κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 541 και 550. Η θέση της Ελλάδας είναι σταθερή και αταλάντευτη. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού που θα βασίζεται στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία. Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ στο «Ελ. Βενιζέλος»: Η CIA είχε στείλει επείγον σήμα προς τις ελληνικές αρχές και για πτήση της Delta Airlines! Πέθανε η ηθοποιός Μίνα Αδαμάκη Ενεργειακή κρίση – Προσωρινό πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου θα εισηγηθεί η Κομισιόν BEST OF NETWORK 11.11.2022, 17:37 11.11.2022, 16:56 11.11.2022, 10:40 11.11.2022, 14:57 11.11.2022, 15:03 11.11.2022, 18:25

